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'కాశీ తీర్థ యాత్ర' వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - విజయవాడ మీదుగా 'భారత్​ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్'

IRCTC కాశీ తీర్థయాత్ర ప్రణాళిక - 9 రోజుల ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక యాత్ర

IRCTC
కాశీ తీర్థ యాత్ర (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 10:09 AM IST

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IRCTC TOURISM : IRCTC లిమిటెడ్ 'భారత్ గౌరవ్' ప్రత్యేక పర్యాటక రైలు ద్వారా 'కాశీ తీర్థ యాత్ర' ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ 9 రోజుల ప్రయాణంలో దేశంలోని అనేక ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. 'భారత్ గౌరవ్ రైలు' పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ప్రయాణానికి ఇండియన్ రైల్వేస్ టికెట్ ధరల్లో సుమారు 33శాతం రాయితీని కల్పిస్తోంది.

  1. (భారత ప్రభుత్వ 'మినీ రత్న' సంస్థ) : ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ & టూరిజం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ IRCTC
  2. కాశీ తీర్థ యాత్ర : 8 రాత్రులు/9 రోజులు
  3. సందర్శనీయ ప్రాంతాలు : గయ, వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగ్‌రాజ్
  4. ముఖ్య అంశాలు :
  5. పర్యటన తేదీ : సెప్టెంబర్ 9
  6. పర్యటన ప్రణాళిక : తిరునెల్వేలి, గయ, వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగ్‌రాజ్, తిరునెల్వేలి

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రైలు ప్రయాణ మార్గం :

తిరునెల్వేలి - విరుదునగర్ జంక్షన్ - మధురై - దిండిగల్ - తిరుచిరాపల్లి జంక్షన్ - విల్లుపురం - చెంగల్పట్టు - తాంబరం - చెన్నై ఎగ్మోర్ - గూడూరు - విజయవాడ - గయ - వారణాసి - అయోధ్య - ప్రయాగ్‌రాజ్ - విజయవాడ - గూడూరు - చెన్నై ఎగ్మోర్ - తాంబరం - చెంగల్పట్టు - విల్లుపురం - తిరుచిరాపల్లి - దిండిగల్ - మధురై - విరుదునగర్ - మధురై - తిరునెల్వేలి.

సీట్ల సంఖ్య - టికెట్ల ధరలు

  1. 150 బెర్తులు (ఎకానమీ క్లాస్) 3AC - రూ.16,900
  2. 400 బెర్తులు (కంఫర్ట్ క్లాస్) స్లీపర్ - రూ.31,000
  3. 50 బెర్తులు (సుపీరియర్ క్లాస్) 2AC - 43,500

సందర్శించే ప్రదేశాలు :

  • గయ - బోధ్ గయ, విష్ణు పాద ఆలయం
  • వారణాసి - కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం, కాశీ విశాలాక్షి ఆలయం, అన్నపూర్ణ ఆలయం, కాల భైరవ ఆలయం, గంగా హారతి
  • అయోధ్య - శ్రీ రామ మందిరం
  • ప్రయాగ్‌రాజ్ - త్రివేణి సంగమం

రైలు 9వ తేదీన తిరునెల్వేలిలో ఉదయం బయల్దేరుతుంది. మదురై, తిరుచ్చి, గూడూరు మీదుగా రెండో రోజు విజయవాడ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి మూడో రోజన ప్రయాగ్​రాజ్ సంగమం, నాలుగో రోజు అయోధ్య, ఐదో రోజు గయ, ఆరో రోజు వారణాసి, ఏడో రోజున రాత్రి తిరుగు ప్రయాణం, 8వ రోజు విజయవాడ, తొమ్మిదో రోజు గూడూరు, చెన్నై ఎగ్మోర్ మీదుగా తిరునెల్వేలి చేరుతుంది.

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TAGGED:

కాశీ తీర్థయాత్ర
BHARAT GAURAV SPECIAL TOURIST TRAIN
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