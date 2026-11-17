కార్తికంలో 'అరుణాచలం' వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్!
IRCTC Arunachalam Tour : తక్కువ ధరలో హైదరాబాద్ నుంచి అరుణాచల యాత్ర - ప్రత్యేక ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చిన ఐఆర్సీటీసీ!
Published : November 17, 2026 at 5:51 PM IST
Arunachalam Tour : కార్తిక మాసంలో చాలా మంది జ్యోతిర్లింగాలతో పాటు ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రాల సందర్శనకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది వెళ్లాలనుకునే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి అరుణాచలం. తమిళనాడులో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయాన్నే తిరువణ్ణామలై అని కూడా అంటారు. అయితే, మీరూ కార్తికం వేళ అరుణాచలం వెళ్లాలనుకుంటున్నారా?అలాంటివారికోసం ఐఆర్సీటీసీ ఒక సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. తక్కువ ధరకే అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనంతోపాటు మరికొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించే అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? టికెట్ల ధరలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"అరుణాచల మోక్ష యాత్ర"(Arunachalam Moksha Yatra) పేరుతో ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ యాత్రం మొత్తం 4 రాత్రుళ్లు, 5 పగళ్లు కొనసాగుతుంది. వారాంతంలో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ టూర్లో భాగంగా అరుణాచలంతో పాటు కాంచీపురంలోని కామాక్షి అమ్మవారి దర్శనం, పుదుచ్చేరిలోని ప్రకృతి అందాలు వీక్షించొచ్చు.
ప్రయాణం సాగనుందిలా :
డే 1 :
మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలకు(కాచిగూడ పుదుచ్చేరి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నం: 17653) రైలు బయలుదేరడంతో టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని హోటల్కి తీసుకెళ్తారు. చెక్ ఇన్ అయ్యాక ఫ్రెషప్ అయ్యి కొన్ని ప్రాంతాల సందర్శనకు వెళ్తారు. Auroville, అరబిందో ఆశ్రమం, ప్యారడైజ్ బీచ్ను విజిట్ చేస్తారు. తర్వాత తిరిగి హోటల్కు చేరుకుని ఆ నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
డే 2 :
మార్నింగ్ 11:05 గంటలకు పుదుచ్చేరి స్టేషన్కు రీచ్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి ముందుగా ఏర్పాటుచేసిన హోటల్లో చెక్ ఇన్ అవుతారు. విశ్రాంతి తీసుకొని అరోవిల్, అరబిందో ఆశ్రమం, ప్యారడైజ్ బీచ్ వంటి ప్రదేశాలను విజిట్ చేస్తారు. తర్వాత తిరిగి హోటల్కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
డే 3 :
మూడో రోజు మార్నింగ్ టిఫెన్ చేసి హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం) బయలుదేరుతారు. అక్కడికి చేరుకున్నారు కేటాయించిన హోటల్లో దిగుతారు. ఆ తర్వాత అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలోని పరమశివుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ రాత్రికి తిరువణ్ణామలైలో స్టే ఉంటుంది.
డే 4 :
ఉదయం హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం హోటల్ చెక్ అవుట్ చేసి, కాంచీపురానికి బయలుదేరుతారు. అక్కడ కామాక్షి అమ్మవారి టెంపుల్, ఏకాంబరేశ్వర ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. అనంతరం అరక్కోణం స్టేషన్కు పయనమవుతారు. సాయంత్రం 06:05 గంటలకు రైలు (ట్రైన్ నం:17651)లో హైదరాబాద్కు తిరుగు ప్రయాణం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రి మొత్తం జర్నీ ఉంటుంది.
డే 5 :
ఐదో రోజు మార్నింగ్ 7:50 గంటలకు ట్రైన్ కాచిగూడ చేరుకుంటుంది. దాంతో మీ ప్రయాణం ముగుస్తుంది.
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ఛార్జీల వివరాలిలా :
- బుక్ చేసుకునే వారి సంఖ్యను బట్టి ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఛార్జీల్లో తేడా ఉంటుంది. 1 నుంచి 3 వ్యక్తులు బుక్ చేసుకుంటే కంఫర్ట్లో(3 ఏసీ బెర్త్) ఒక్కో ప్రయాణికుడికి రూమ్ ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.16,900, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.13,210 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అదే స్టాండర్డ్లో(స్లీపర్ బెర్త్) రూమ్ ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.14,820, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.11,125 చెల్లించాలి.
- నలుగురు నుంచి ఆరుగురు వ్యక్తులు కలిసి ఈ ప్యాకేజీని బుక్ చేసుకుంటే కంఫర్ట్లో (3ఏసీ) ఒక్కో ప్రయాణికుడికి డబుల్ షేరింగ్కు రూ.13,900, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.11,920 పే చేయాలి.
- అదే స్టాండర్డ్లో(స్లీపర్ బెర్త్) డబుల్ షేరింగ్కు రూ.11,820, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.9,840 కట్టాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో ఏమేం ఉంటాయంటే?
- ట్రైన్లో 3 AC, స్లీపర్ క్లాస్ ప్రయాణం ఉంటుంది.
- స్థానిక ప్రయాణానికి ఏసీ వెహికల్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
- రెండు రోజుల బస, మార్నింగ్ టిఫిన్ ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తుంది.
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కల్పిస్తారు.
- పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడైనా ఎంట్రీ ఛార్జీలు ఉంటే వాటిని సందర్శకులే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఐఆర్సీటీసీ పాలసీ ప్రకారం క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి వర్తిస్తాయి.
హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఈ అరుణాచల మోక్ష యాత్ర ప్రతి శుక్రవారం పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం నవంబర్ 20 నుంచి డిసెంబర్ 18 వరకు ప్రయాణానికి టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ టూర్కు సంబంధించి టల్ వివరాలు, ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ను చూడొచ్చు.
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