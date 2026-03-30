ఫ్యామిలీతో మంచి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే "IRCTC కర్ణాటక టూర్" ప్యాకేజీ!

హైదరాబాద్ నుంచి అద్దిరిపోయే టూర్ ప్యాకేజీ - ప్రకృతి అందాల నడుమ ఆరు రోజులు ఫుల్లు చిల్!

IRCTC Karnataka Tour Package
IRCTC Karnataka Tour Package (Getty Images)
Published : March 30, 2026 at 5:05 PM IST

IRCTC Karnataka Tour Package : సమ్మర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే ఏడాది పాటు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బిజీ బిజీగా ఉండే చాలా మంది వేసవిలో రిలాక్స్ అవ్వడానికి టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో మంచి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి రావాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్​సీటీసీ) ఒక బ్రహ్మాండమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే కర్ణాటకలోని ప్రకృతి ఆందాలను వీక్షించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎన్ని రోజులు, ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"కాఫీ విత్ కర్ణాటక"(Koffee with Karnataka) పేరుతో ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఈ టూర్ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా కొనసాగే ఈ టూర్ పర్యాటకులకు మంచి అనుభూతినిస్తుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. కాచిగూడ తర్వాత జడ్చర్ల, గద్వాల్, మహబూబ్​నగర్, కర్నూలు టౌన్, డోన్ రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. రిటర్న్ జర్నీ ఆయా స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.

IRCTC Tour Package
ఓంకారేశ్వర టెంపుల్ (Getty Images)

టూర్ కొనసాగనుందిలా..

డే 1 :

మొదటి రోజు హైదరాబాద్​లోని కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి ఈవెనింగ్ 7 గంటల 5 నిమిషాలకు కాచిగూడ-మైసూర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​(ట్రైన్​ నెం - 12785)లో జర్నీ మొదలవుతుంది. ఓవర్​నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల 30 నిమిషాలకు మైసూర్ రీచ్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి వెహికల్​లో కూర్గ్​ బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నానికి కూర్గ్​ చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. అనంతరం Abbey ఫాల్స్ విజిట్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఓంకారేశ్వర టెంపుల్​ను దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్​కు వస్తారు. ఆ రాత్రికి కూర్గ్​లోనే స్టే ఉంటుంది.

IRCTC Tour Package
తలా కావేరి(Talacauvery) (Getty Images)

డే 3 :

మూడో రోజు మార్నింగ్ హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం తలా కావేరి(Talacauvery), బాఘమండల ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం రాజా సీట్​ను సందర్శిస్తారు. ఆ రాత్రికీ కూర్గ్​లోనే బస చేస్తారు.

డే 4 :

నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి మైసూర్​ పయనమవుతారు. మార్గమధ్యలో నిసర్ఘధామా, టిబెటన్ మొనాస్టరీ ప్రదేశాలను సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత బృందావన్ గార్డెన్స్ విజిట్ చేస్తారు. అనంతరం మైసూర్​ చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి రాత్రికి అక్కడే ఉంటారు.

IRCTC Tour Package
మైసూర్​ ప్యాలెస్ (Getty Images)

డే 5 :

ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం హోటల్ నుంచి​ చెక్​ అవుట్​ అయ్యి చాముండి హిల్స్​, మైసూర్​ ప్యాలెస్​ విజిట్​ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం మైసూర్ రైల్వేస్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. 3 గంటల 15 నిమిషాలకు మైసూర్​ నుంచి హైదరాబాద్​కు రిటర్న్​ జర్నీ(ట్రైన్​ నెం 12786) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.

డే 6 :

ఆరో రోజు మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ చేరుకోవడంతో మీ టూర్​ ముగుస్తుంది.

IRCTC Tour Package
టిబెటెన్‌ మానెస్టరీ (Getty Images)

టికెట్ ధరల వివరాలు చూస్తే..

1 నుంచి 3 వ్యక్తులు బుక్‌ చేసుకుంటే..

  • కంఫర్ట్(3AC)లో సింగిల్​ షేరింగ్​కి రూ. 35,110 ఛార్జ్ చేస్తారు. డబుల్​ షేరింగ్​కు రూ.19,750, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ కోసం రూ.15,400 చెల్లించాలి.
  • 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ. 10,950, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.9,700 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • స్టాండర్ట్‌లో(SL) సింగిల్ షేరింగ్​కి రూ.33,080, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.17,720, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.13,370 పే చేయాలి.
  • ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌ అయితే రూ.8,920, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.7,670 చెల్లించాలి.
  • ఈ ప్యాకేజీలో 4 నుంచి 6 వ్యక్తులు బుక్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అలాగే, గ్రూప్​ బుకింగ్​ పై కొంతమేర మనీ కూడా తగ్గుతుంది.
IRCTC Tour Package
బృందావన్ గార్డెన్స్ (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • ట్రైన్ టికెట్లు
  • పర్యాటక ప్రదేశాల సందర్శన కోసం ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్ ఏర్పాటు
  • మూడు రాత్రులు హోటల్​లో బస, బ్రేక్​ఫాస్ట్​ సౌకర్యం
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • లంచ్​, డిన్నర్ ఏర్పాట్లు పర్యాటకులే చూసుకోవాలి.
  • ఐఆర్​సీటీసీ ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఏప్రిల్​ 8, 15, 22, 29, మే 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్‌ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

