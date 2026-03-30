ఫ్యామిలీతో మంచి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే "IRCTC కర్ణాటక టూర్" ప్యాకేజీ!
హైదరాబాద్ నుంచి అద్దిరిపోయే టూర్ ప్యాకేజీ - ప్రకృతి అందాల నడుమ ఆరు రోజులు ఫుల్లు చిల్!
Published : March 30, 2026 at 5:05 PM IST
IRCTC Karnataka Tour Package : సమ్మర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే ఏడాది పాటు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బిజీ బిజీగా ఉండే చాలా మంది వేసవిలో రిలాక్స్ అవ్వడానికి టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మంచి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి రావాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్సీటీసీ) ఒక బ్రహ్మాండమైన టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరకే కర్ణాటకలోని ప్రకృతి ఆందాలను వీక్షించే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎన్ని రోజులు, ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"కాఫీ విత్ కర్ణాటక"(Koffee with Karnataka) పేరుతో ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఈ టూర్ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా కొనసాగే ఈ టూర్ పర్యాటకులకు మంచి అనుభూతినిస్తుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. కాచిగూడ తర్వాత జడ్చర్ల, గద్వాల్, మహబూబ్నగర్, కర్నూలు టౌన్, డోన్ రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. రిటర్న్ జర్నీ ఆయా స్టేషన్లలో దిగొచ్చు.
టూర్ కొనసాగనుందిలా..
డే 1 :
మొదటి రోజు హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి ఈవెనింగ్ 7 గంటల 5 నిమిషాలకు కాచిగూడ-మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నెం - 12785)లో జర్నీ మొదలవుతుంది. ఓవర్నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల 30 నిమిషాలకు మైసూర్ రీచ్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి వెహికల్లో కూర్గ్ బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నానికి కూర్గ్ చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. అనంతరం Abbey ఫాల్స్ విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఓంకారేశ్వర టెంపుల్ను దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్కు వస్తారు. ఆ రాత్రికి కూర్గ్లోనే స్టే ఉంటుంది.
డే 3 :
మూడో రోజు మార్నింగ్ హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం తలా కావేరి(Talacauvery), బాఘమండల ఆలయాన్ని విజిట్ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం రాజా సీట్ను సందర్శిస్తారు. ఆ రాత్రికీ కూర్గ్లోనే బస చేస్తారు.
డే 4 :
నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మైసూర్ పయనమవుతారు. మార్గమధ్యలో నిసర్ఘధామా, టిబెటన్ మొనాస్టరీ ప్రదేశాలను సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత బృందావన్ గార్డెన్స్ విజిట్ చేస్తారు. అనంతరం మైసూర్ చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి రాత్రికి అక్కడే ఉంటారు.
డే 5 :
ఐదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి చాముండి హిల్స్, మైసూర్ ప్యాలెస్ విజిట్ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం మైసూర్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. 3 గంటల 15 నిమిషాలకు మైసూర్ నుంచి హైదరాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ(ట్రైన్ నెం 12786) స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
డే 6 :
ఆరో రోజు మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ చేరుకోవడంతో మీ టూర్ ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలు చూస్తే..
1 నుంచి 3 వ్యక్తులు బుక్ చేసుకుంటే..
- కంఫర్ట్(3AC)లో సింగిల్ షేరింగ్కి రూ. 35,110 ఛార్జ్ చేస్తారు. డబుల్ షేరింగ్కు రూ.19,750, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కోసం రూ.15,400 చెల్లించాలి.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ అయితే రూ. 10,950, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.9,700 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- స్టాండర్ట్లో(SL) సింగిల్ షేరింగ్కి రూ.33,080, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.17,720, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.13,370 పే చేయాలి.
- ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్ అయితే రూ.8,920, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.7,670 చెల్లించాలి.
- ఈ ప్యాకేజీలో 4 నుంచి 6 వ్యక్తులు బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అలాగే, గ్రూప్ బుకింగ్ పై కొంతమేర మనీ కూడా తగ్గుతుంది.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు
- పర్యాటక ప్రదేశాల సందర్శన కోసం ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్ ఏర్పాటు
- మూడు రాత్రులు హోటల్లో బస, బ్రేక్ఫాస్ట్ సౌకర్యం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- లంచ్, డిన్నర్ ఏర్పాట్లు పర్యాటకులే చూసుకోవాలి.
- ఐఆర్సీటీసీ ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఏప్రిల్ 8, 15, 22, 29, మే 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
