"హైదరాబాద్ టు విశాఖ, అరకు" - బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ధరల్లో IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ
సమ్మర్లో చల్లచల్లగా - తక్కువ ధరలకే విశాఖపట్నం, అరకు చుట్టేసి రావొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 3:09 PM IST
IRCTC Araku Tour Package : IRCTC విశాఖపట్నం, అరకు యాత్రను ఆఫర్ చేస్తోంది. మొత్తం 5రోజుల ఈ యాత్రలో భాగంగా విశాఖపట్నంలోని బీచ్లు, ఆలయాలు, మ్యూజియం, సింహాచలంతో పాటు అరకు, బొర్రా గుహలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది.
ప్యాకేజీ పేరు - జువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్
- సందర్శించే స్థలాలు - విశాఖపట్నం, అరకు
- యాత్ర - ప్రతి గురువారం
- భోజనం - 3 సార్లు అల్పాహారం, 1 మధ్యాహ్న భోజనం, 2 డిన్నర్
ప్యాకేజీ 1 - 3 ప్యాసింజర్స్ బుక్ చేసుకుంటే
- కంఫర్ట్ 3 ఏసీ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.27910, డబల్ షేరింగ్ రూ.17010, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.13370, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.8900, వితౌట్ బెడ్ 6270
- స్టాండర్డ్ స్లీపర్ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.26010, ట్విన్ షేరింగ్ రూ.15110, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.11480, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7000, వితౌట్ బెడ్ 4370
ప్యాకేజీ 4-6 ప్యాసింజర్స్ బుక్ చేసుకుంటే
- కంఫర్ట్ 3 ఏసీ : డబల్ షేరింగ్ రూ.15130, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.12790, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.8900, వితౌట్ బెడ్ 6270
- స్టాండర్డ్ స్లీపర్ : ట్విన్ షేరింగ్ రూ.13240, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.10890, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7000, వితౌట్ బెడ్ 4370
యాత్ర ఇలా
- మొదటి రోజు (గురువారం) : హైదరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్ర 5.05గంటలకు ట్రైన్ నంబర్ 12728 గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు (శుక్రవారం) : తెల్లవారుజామున 5.55గంటలకు రైలు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. ఐఆర్సీటీసీ సిబ్బంది పికప్ చేసుకుని హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత టిఫిన్ చేసి ఆ తర్వాత కాళీ మాత మందిరం, సబ్ మెరైన్ మ్యూజియం సందర్శిస్తారు. మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత కైలాసగిరి హిల్స్, రిషికొండ బీచ్ సందర్శించి రాత్రి డిన్నర్ చేశాక హోటల్లో బస చేస్తారు.
- మూడో రోజు (శనివారం) : ఉదయం అల్పాహారం చేశాక అరకు బయల్దేరుతారు. తైద జంగిల్ బెల్స్ దగ్గర స్వల్ప విరామం, ఆ తర్వాత పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం, లంచ్, గాలికొండ వ్యూపాయింట్, ఆ తర్వాత బొర్రా గుహలను సందర్శిస్తారు. తిరిగి హోటల్ చేరుకుని డిన్నర్ రాత్రి బస అక్కడే ఏర్పాటు చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు (ఆదివారం) : అల్పాహారం చేసిన తర్వాత సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఆర్కే బీచ్ లో విహరించి సాయంత్రం 4గంటలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. రైలు నంబర్ 12727 గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ సాయంత్ర 5.20గంటలకు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- ఐదో రోజు (సోమవారం) : ఉదయం 6.15గంటలకు హైదరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
యాత్రకు సంబంధించి పూర్తి వివరాల కోసం ఐఆర్సీటీసీ సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ సికింద్రాబాద్ కార్యాలయం సెల్ నంబర్ 8287932229, 9701360701లో సంప్రదించొచ్చు.
