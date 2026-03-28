IRCTC "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర" - పుదుచ్చేరి, కాంచీపురం సైతం దర్శించే ఛాన్స్!

అరుణాచలం వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:48 PM IST

Arunachalam Tour : అరుణాచలం ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలనుకునే వారి కోసం IRCTC "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర" ప్యాకేజీ ఆఫర్ చేస్తోంది. 4రాత్రులు ఐదు పగళ్ల ఈ యాత్రలో భాగంగా పుదుచ్చేరి, కాంచీపురం సైతం సందర్శించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ప్రయాణం ఇలా

తొలి రోజు (శుక్రవారం) కాచిగూడ స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 7గంటలకు రైలు (కాచిగూడ-పుదుచ్చేరి ఎక్స్​ప్రెస్) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.

రెండో రోజు (శనివారం) పుదుచ్చేరి స్టేషన్​లో ఉదయం 11గంటలకు పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. ఫ్రెష్​ అయిన తర్వాత అరబిందో ఆశ్రమం, పారడైజ్ బీచ్ సందర్శించవచ్చు. రాత్రి అక్కడే బస ఏర్పాట్లు చేస్తారు

మూడో రోజు (ఆదివారం) ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హోటల్ చెక్ అవుట్ చేసి 120కిలోమీటర్ల దూరంలోని అరుణాచలం బయల్దేరుతారు. హోటల్ చెకిన్ చేసిన తర్వాత ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. రాత్రి బస ఇక్కడే ఏర్పాటు చేస్తారు.

నాలుగో రోజు (సోమవారం) ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హోటల్ చెక్ అవుట్ చేసి 120కిలోమీటర్ల దూరంలోని కాంచీపురం బయల్దేరుతారు. కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ఆ తర్వాత ఏకాంబరేశ్వరాలయం దర్శించుకుంటారు. చివరగా అక్కడి నుంచి 30కిలోమీటర్ల దూరంలోని అరక్కోణం వెళ్తారు. అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి హైదరాబాద్​కు ప్రయాణం ఉంటుంది. సాయంత్రం 6గంటలకు ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది.

ఐదోరోజు (మంగళవారం) సోమవారం రాత్రంతా ప్రయాణించిన తర్వాత ఉదయం 7.50గంటలకు కాచిగూడ స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు.

టికెట్ ధరలు ఇలా

1-3 కలిసి బుక్ చేసుకుంటే

కంఫర్ట్ 3 ఏసీ : ట్విన్ షేరింగ్ ₹19,130, త్రిబుల్ షేరింగ్ ₹14,740, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ ₹10,700, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ ₹8060.

స్లీపర్ క్లాస్ : ట్విన్ షేరింగ్ ₹17060, త్రిబుల్ షేరింగ్ 12670, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ 8630, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ ₹ 5980.

4 నుంచి ఆరుగురు బుక్ చేసుకుంటే టికెట్ ధరలు

3ఏసీ : ట్విన్ షేరింగ్ ₹15460, త్రిబుల్ షేరింగ్ 13240, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ 10700, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ ₹ 8060.

స్లీపర్ క్లాస్ : ట్విన్ షేరింగ్ ₹13380, త్రిబుల్ షేరింగ్ 11170, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ 8630, 5నుంచి 11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ ₹ 5980.

ప్రయాణానికి 15రోజుల ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటే ఎలాంటి అదనపు చార్జీలు ఉండవు. ఒకవేళ 15రోజుల్లోపు బుక్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరిపై రూ.250 అదనంగా వసూలు చేస్తారు. అదే విధంగా 8నుంచి 14రోజుల మధ్య బుక్ చేస్తే 25శాతం, 4నుంచి 7రోజుల మధ్య బుక్ చేస్తే 50శాతం అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 4రోజుల ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే 100శాతం ప్యాకేజీ కాస్ట్ అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం సికింద్రాబాద్​లోని IRCTC సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయం లేదా 8287932229, 8287932228, 9701360701నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

