IRCTC "కేరళ టూర్" - మున్నార్, అలెప్పీ చూసి రావొచ్చు!
కేరళ వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - డబల్ షేరింగ్ తక్కువకు ఆఫర్ చేస్తున్న IRCTC
Published : December 4, 2025 at 2:46 PM IST
IRCTC Kerala Tour Package : కేరళ హిల్స్, వాటర్ అనే పేరుతో IRCTC సరికొత్త టూర్ ప్యాకేజీనీ ఆఫర్ చేస్తోంది. టూర్లో భాగంగా మున్నార్, అలెప్పీ ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి కేరళ వరకు రైలులో ప్రయాణించి అక్కడ కార్లు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాల్లో సందర్శనీయ ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్తారు. 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు కొనసాగే ఈ యాత్ర ప్రతి మంగళవారం అందుబాటులో ఉంటుందని IRCTC వర్గాలు వెల్లడించాయి.
యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా :
యాత్ర పేరు : కేరళ హిల్స్, వాటర్
ప్యాకేజీ కోడ్ : (SHR092)
హైదరాబాద్లో ప్రారంభమై మున్నార్, అలెప్పీలోని పలు ప్రాంతాలను సందర్శించి తిరిగి హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో శబరి ఎక్స్ ప్రెస్ (20629) మధ్యాహ్నం 2.25గంటలకు బయల్దేరుతుంది. ఆ రోజు రాత్రంతా తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణం ఉంటుంది.
2వ రోజు : ఉదయం 11.30గంటలకు కేరళలోని అలువా రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి 110 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మున్నార్ చేరుకుంటారు. హోటల్లో చెకిన్ తర్వాత స్థానికంగా పర్యటించి తిరిగి హోటల్కు చేరుకుంటారు. రాత్రి స్థానికంగా బస చేస్తారు.
3వ రోజు : ఉదయం ఎరవీకులం నేషనల్ పార్క్ చూసిన తర్వాత టీ మ్యూజియం, మెట్టుపెట్టి డ్యామ్ సందర్శిస్తారు. రాత్రి మున్నార్ లోనే బస చేసిన తర్వాత అలెప్పీకి ప్రయాణం ఉంటుంది.
4వ రోజు : ఉదయాన్నే హోటల్ చెక్ అవుట్ చేశాక అలెప్పీకి బయల్దేరుతారు. దాదాపు 170 కిలో మీటర్ల రోడ్డు ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాక్ వాటర్ అందాలను తిలకించిన తర్వాత రాత్రి స్థానికంగానే బస చేస్తారు.
5వ రోజు : హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేశాక 60కిలో మీటర్లు ప్రయాణించి ఎర్నాకులం రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. 11.15గంటలకు శబరి ఎక్స్ ప్రెస్లో తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు.
6వ రోజు : శబరి ఎక్స్ ప్రెస్ ఉదయం 11:00 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటుంది.
టికెట్ల ధరలు ఇలా
3 ఏసీ (3AC) సింగిల్ రూ.33,390, డబల్ షేరింగ్ రూ.19440, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.16820 గా నిర్ణయించారు.
5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.1510, వితౌట్ బెడ్ రూ.8080.
స్లీపర్ క్లాస్ (SL) సింగిల్ రూ.30610, డబల్ షేరింగ్ రూ.16670, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.14040గా నిర్ణయించారు.
5-11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7730, వితౌట్ బెడ్ రూ.5300.
ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం 8287932229 / 9701360701 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చని IRCTC వెల్లడించింది.
