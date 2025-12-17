ETV Bharat / offbeat

సంక్రాంతి సెలవుల్లో IRCTC కర్ణాటక టూర్ - ఉడుపి, శృంగేరి, మురుడేశ్వర్ చుట్టేయొచ్చు!

IRCTC "కోస్టల్ కర్ణాటక" టూర్ - ఆరు రోజుల యాత్ర

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
IRCTC TOUR PACKAGES : "కోస్టల్ కర్ణాటక" పేరుతో IRCTC సరికొత్త టూర్ ప్యాకేజీ ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా పశ్చిమ తీరంలోని ఉడుపి, శృంగేరి, మురడేశ్వర్ సహా మంగళూరును సందర్శించే అవకాశం ఉంది. సంక్రాంతి సెలవుల్లో ఆరు రోజులు 5 రాత్రులు కొనసాగే ఈ యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలివి.

యాత్ర పేరు - కోస్టల్ కర్ణాటక (SHR085)

  • సందర్శించే ప్రాంతాలు : ఉడుపి, శృంగేరి, మురుడేశ్వర్, మంగుళూరు
  • రైలు బయల్దేరే ప్రాంతం : హైదరాబాద్ (కాచిగూడ)
  • అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు : స్లీపర్, 3AC
3AC టికెట్ల ధరల వివరాలు :

ఒక్కరికి(సింగిల్ షేరింగ్) ₹ 41630, డబల్ షేరింగ్ ₹ 23670, త్రిబుల్ షేరింగ్ ₹ 19000, 5 నుంచి 11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు విత్ బెడ్ ₹ 12140, 5 నుంచి 11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు బెడ్ లేకుండా ₹ 10740.

స్లీపర్ (SL) టికెట్ల ధరల వివరాలు :

ఒక్కరికి(సింగిల్ షేరింగ్) ₹ 38600, డబల్ షేరింగ్ ₹20650, త్రిబుల్ షేరింగ్ ₹ 15970, 5 నుంచి 11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు విత్ బెడ్ ₹ 9120, 5 నుంచి 11ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు బెడ్ లేకుండా ₹ 7720.

ప్రయాణం ఇలా సాగుతుంది :

  • మొదటి రోజు (మంగళవారం) : హైదరాబాద్ కాచిగూడ స్టేషన్ నుంచి రైలు (మంగుళూరు సెంట్రల్ ఎక్స్​ప్రెస్ - 12789) బయల్దేరుతుంది. ఉదయం 6.05గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • 2వ రోజు (బుధవారం) : రైలు ఉదయం 9.15గంటలకు మంగుళూరు చేరుతుంది. అక్కడ పికప్ చేసుకుని ఉడిపి తీసుకువెళ్తారు. మధ్యాహ్నం 1గంట వరకు హోటల్​లో చెకిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ టెంపుల్​కి వెళ్తారు. దర్శనం అనంతరం సమీపంలోని బీచ్ సందర్శించి రాత్రికి ఉడిపిలోనే స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • 3వ రోజు (గురువారం) : ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత కొల్లూరు బయల్దేరుతారు. అక్కడ మూకాంబిక ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాత మురుడేశ్వర్ ప్రయాణం ఉంటుంది. సాయంత్రంలోగా మురుడేశ్వర్​లో శివుడిని దర్శించుకుని అక్కడి నుంచి గోకర్ణ బయల్దేరుతారు. ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాత బీచ్ కూడా చూసుకుని తిరిగి ఉడిపి చేరుకుని అక్కడే బస చేస్తారు.
  • 4వ రోజు (శుక్రవారం) : హోటల్ చెకిన్ చేసిన తర్వాత హోర్నాడు బయల్దేరి అక్కడ అన్నపూర్ణ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత శృంగేరి ప్రయాణించి శారదాంబ ఆలయానికి చేరుకుంటారు. అమ్మవారిని దర్శించుకున్న తర్వాత సాయంత్రానికి మంగుళూరు వెళ్లి రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు.
  • 5వ రోజు (శనివారం) : ఉదయాన్నే హోటల్ చెకిన్ చేసి మంగుళూరులో స్థానికంగా ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు. మంగళాదేవి ఆలయం, కాద్రిమంజునాథ ఆలయం దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం తన్నీర్భవి బీచ్, గోకర్ణాథ టెంపుల్ సందర్శించి 7గంటల వరకు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. రాత్రి 8గంటలకు తిరుగు ప్రయాణం (రైలు నంబర్ 12790) ప్రారంభిస్తారు.
  • 6వ రోజు (ఆదివారం) : రాత్రంతా ప్రయాణించి ఆదివారం రాత్రి 11.40గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.

