హైదరాబాద్ To బ్యాంకాక్ 5 రోజుల యాత్ర! - ఫారిన్ టూర్లో ఎంజాయ్ చేయండి!
- ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజమ్ కార్పొరేషన్ సూపర్ ప్యాకేజీ - తక్కువ ధరలోనే థాయిలాండ్ టూర్
Published : March 22, 2026 at 1:43 PM IST
Hyderabad to Thailand Tour : చాలా మందికి డ్రీమ్ టూరిస్ట్ స్పాట్లో బ్యాంకాక్ తప్పకుండా ఉంటుంది. ఈ ఫారిన్ టూర్లో చిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. కానీ, బడ్జెట్ మొదలు పలు కారణాలతో ఇది అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఇలాంటి వారికోసమే IRCTC ఓ సూపర్ టూర్ ప్లాన్ చేసింది. తక్కువ ధరకే ఫ్లైట్ టూర్ ఆపరేట్ చేస్తోంది. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రోజు 01 :
- తెల్లవారు జామున 05:40 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి విమానం బయలుదేరుతుంది.
- బ్యాంకాక్ విమానాశ్రయానికి ఉదయం 10:55 గంటలకు చేరుతుంది.
- అక్కడి నుండి పటాయాకు బయలుదేరుతారు.
- హోటల్లో చెక్-ఇన్ అయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు.
- సాయంత్రం అల్కాజర్ క్యాబరే షోను ఆస్వాదిస్తారు. రాత్రి భారతీయ రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ చేస్తారు. పటాయాలోనే బస చేస్తారు.
2వ రోజు :
- ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత, కోరల్ ఐలాండ్ టూర్కు వెళతారు.
- అక్కడే మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు.
- ఆ తర్వాత నాంగ్ నూచ్ ట్రాపికల్ గార్డెన్ను సందర్శిస్తారు.
- రాత్రి భారతీయ రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ చేస్తారు. పటాయాలోని హోటల్లోనే బస కొనసాగుతుంది.
3వ రోజు :
- హోటల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత చెక్-అవుట్ చేసి పటాయలోని జెమ్స్ గ్యాలరీని సందర్శిస్తారు
- ఆ తర్వాత బ్యాంకాక్ బయల్దేరుతారు. భారతీయ రెస్టారెంట్లో మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటుంది.
- అనంతరం బ్యాంకాక్ నగర పర్యటనలో భాగంగా గోల్డెన్ బుద్ధ, మార్బుల్ టెంపుల్ సందర్శిస్తారు.
- సాయంత్రం హోటల్ లో చెకిన్ అవుతారు. భారతీయ రెస్టారెంట్లో రాత్రి భోజనం. బ్యాంకాక్లోనే రాత్రి బస.
4వ రోజు :
- హోటల్లో టిఫెన్ చేసిన తర్వాత, బ్యాంకాక్ నగరాన్ని సందర్శిస్తారు.
- బ్యాంకాక్లోని భారతీయ రెస్టారెంట్లో మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు.
- భోజనం తర్వాత సఫారీ వరల్డ్ & మెరైన్ పార్క్కు బయలుదేరుతారు.
- సాయంత్రం పూట చావ్ ఫ్రాయా నదిపై ప్రయాణించే ఒక పెద్ద విలాసవంతమైన షిప్లో డిన్నర్ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తారు
- రాత్రి బ్యాంకాక్లోనే బస చేస్తారు
05వ రోజు :
- అల్పాహారం తీసుకుని, హోటల్ నుండి చెక్ అవుట్ చేస్తారు.
- ఉదయం 08:00 గంటలకు విమానాశ్రయం చేరుకోవడంతో రిటర్న్ జర్నీ షురూ
- మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్లో దిగడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ప్యాకేజీలో ఏమున్నాయి? :
- హైదరాబాద్ నుండి బ్యాంకాక్ వెళ్లి రావడానికి విమాన టిక్కెట్లు
- త్రీ స్టార్ హోటల్లో బస
- 4 అల్పాహారాలు, 4 మధ్యాహ్న భోజనాలు, 4 రాత్రి భోజనాలు.
- టూర్ సమయంలో స్థానిక టూర్ గైడ్ సేవలు.
- ప్రయాణ బీమా అందుబాటులో ఉంది.
ప్యాకేజీలో ఇవి లేవు :
- ముందుగా నిర్ణయించిన మెనూ ప్రకారమే భోజనం ఉంటుంది. మార్పులు చేయడానికి అవకాశం లేదు.
- లాండ్రీ ఖర్చులు, వైన్, రెగ్యులర్ మెనూలో లేని ఆహారం, పానీయాలు వంటి వ్యక్తిగత ఖర్చులు కవర్ కావు.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఏప్రిల్ 24న అందుబాటులో ఉంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి.
ప్యాకేజీ ధర ఇలా :
- సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ : 61,850
- డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 53,900
- ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 53,800
- చైల్డ్ విత్ బెడ్ (2-11 ఏళ్లు) : 51,150
- చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ (2-11 ఏళ్లు) : 44,650
IRCTC 'సౌత్ ఇండియా టూర్' - ఒకే ట్రిప్లో "పద్మనాభ స్వామి టూ మదురై మీనాక్షి" ఆలయాల దర్శనం!
నార్త్ ఇండియా "టెంపుల్ రన్" - ఒకే ట్రిప్లో 12 ఆలయాల దర్శనం! - హైదరాబాద్ నుంచి IRCTC సూపర్ టూర్!