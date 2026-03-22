ETV Bharat / offbeat

హైదరాబాద్ To బ్యాంకాక్ 5 రోజుల యాత్ర! - ఫారిన్ టూర్​లో ఎంజాయ్​ చేయండి!

- ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజమ్ కార్పొరేషన్ సూపర్ ప్యాకేజీ - తక్కువ ధరలోనే థాయిలాండ్ టూర్

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad to Thailand Tour : చాలా మందికి డ్రీమ్ టూరిస్ట్ స్పాట్​లో బ్యాంకాక్ తప్పకుండా ఉంటుంది. ఈ ఫారిన్ టూర్​లో చిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. కానీ, బడ్జెట్​ మొదలు పలు కారణాలతో ఇది అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఇలాంటి వారికోసమే IRCTC ఓ సూపర్ టూర్ ప్లాన్ చేసింది. తక్కువ ధరకే ఫ్లైట్ టూర్ ఆపరేట్ చేస్తోంది. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రోజు 01 :

  • తెల్లవారు జామున 05:40 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి విమానం బయలుదేరుతుంది.
  • బ్యాంకాక్ విమానాశ్రయానికి ఉదయం 10:55 గంటలకు చేరుతుంది.
  • అక్కడి నుండి పటాయాకు బయలుదేరుతారు.
  • హోటల్‌లో చెక్-ఇన్ అయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు.
  • సాయంత్రం అల్కాజర్ క్యాబరే షోను ఆస్వాదిస్తారు. రాత్రి భారతీయ రెస్టారెంట్‌లో డిన్నర్ చేస్తారు. పటాయాలోనే బస చేస్తారు.

2వ రోజు :

  • ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత, కోరల్ ఐలాండ్ టూర్‌కు వెళతారు.
  • అక్కడే మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు.
  • ఆ తర్వాత నాంగ్ నూచ్ ట్రాపికల్ గార్డెన్‌ను సందర్శిస్తారు.
  • రాత్రి భారతీయ రెస్టారెంట్‌లో డిన్నర్ చేస్తారు. పటాయాలోని హోటల్‌లోనే బస కొనసాగుతుంది.

3వ రోజు :

  • హోటల్‌లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత చెక్-అవుట్ చేసి పటాయలోని జెమ్స్ గ్యాలరీని సందర్శిస్తారు
  • ఆ తర్వాత బ్యాంకాక్ బయల్దేరుతారు. భారతీయ రెస్టారెంట్‌లో మధ్యాహ్న భోజనం ఉంటుంది.
  • అనంతరం బ్యాంకాక్ నగర పర్యటనలో భాగంగా గోల్డెన్ బుద్ధ, మార్బుల్ టెంపుల్ సందర్శిస్తారు.
  • సాయంత్రం హోటల్‌ లో చెకిన్ అవుతారు. భారతీయ రెస్టారెంట్‌లో రాత్రి భోజనం. బ్యాంకాక్‌లోనే రాత్రి బస.

4వ రోజు :

  • హోటల్‌లో టిఫెన్ చేసిన తర్వాత, బ్యాంకాక్ నగరాన్ని సందర్శిస్తారు.
  • బ్యాంకాక్‌లోని భారతీయ రెస్టారెంట్‌లో మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు.
  • భోజనం తర్వాత సఫారీ వరల్డ్ & మెరైన్ పార్క్‌కు బయలుదేరుతారు.
  • సాయంత్రం పూట చావ్ ఫ్రాయా నదిపై ప్రయాణించే ఒక పెద్ద విలాసవంతమైన షిప్​లో డిన్నర్​ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తారు
  • రాత్రి బ్యాంకాక్‌లోనే బస చేస్తారు

05వ రోజు :

  • అల్పాహారం తీసుకుని, హోటల్ నుండి చెక్ అవుట్ చేస్తారు.
  • ఉదయం 08:00 గంటలకు విమానాశ్రయం చేరుకోవడంతో రిటర్న్ జర్నీ షురూ
  • మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్​లో దిగడంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

ప్యాకేజీలో ఏమున్నాయి? :

  • హైదరాబాద్ నుండి బ్యాంకాక్ వెళ్లి రావడానికి విమాన టిక్కెట్లు
  • త్రీ స్టార్ హోటల్‌లో బస
  • 4 అల్పాహారాలు, 4 మధ్యాహ్న భోజనాలు, 4 రాత్రి భోజనాలు.
  • టూర్ సమయంలో స్థానిక టూర్ గైడ్ సేవలు.
  • ప్రయాణ బీమా అందుబాటులో ఉంది.

ప్యాకేజీలో ఇవి లేవు :

  • ముందుగా నిర్ణయించిన మెనూ ప్రకారమే భోజనం ఉంటుంది. మార్పులు చేయడానికి అవకాశం లేదు.
  • లాండ్రీ ఖర్చులు, వైన్, రెగ్యులర్ మెనూలో లేని ఆహారం, పానీయాలు వంటి వ్యక్తిగత ఖర్చులు కవర్ కావు.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఏప్రిల్ 24న అందుబాటులో ఉంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి.

ప్యాకేజీ ధర ఇలా :

  • సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ : 61,850
  • డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 53,900
  • ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 53,800
  • చైల్డ్ విత్ బెడ్ (2-11 ఏళ్లు) : 51,150
  • చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ (2-11 ఏళ్లు) : 44,650

TAGGED:

HYDERABAD TO BANGKOK TOUR
HYDERABAD TO THAILAND FLIGHT TOUR
IRCTC
TOURISM
HYDERABAD TO BANGKOK IRCTC TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.