సమ్మర్​లో "గాడ్స్​ ఓన్​ కంట్రీ" టూర్ - రూ.15 వేలకే IRCTC సూపర్​ ప్యాకేజీ​!​

-అందుబాటు ధరలోనే ఆరు రోజుల పాటు టూర్​-హైదరాబాద్​ నుంచి ట్రైన్​ జర్నీ ద్వారా ఆపరేట్​

IRCTC Kerala Hills and Water Tour
IRCTC Kerala Hills and Water Tour
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 2:48 PM IST

IRCTC Kerala Hills and Water Tour: ఫ్రెండ్​ అండ్​ ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్​కు వెళ్లాలంటే అందరికి మొదట గుర్తొచ్చే ప్లేస్​ కేరళ. ఎందుకంటే ఇది పచ్చని కొండలు, ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్. కేరళనే గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ సెలవులు దొరికితే ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ప్రస్తుతం పిల్లలకు సమ్మర్​ సెలవులు మొదలయ్యాయి. దీంతో కేరళ కోసం ట్రిప్​ ప్లాన్​ చేసే వారి కోసం ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఆ ప్యాకేజీ పేరు ఏంటి? ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు, టికెట్ ధర ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్‌ రైల్వేస్​ కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్‌(IRCTC) "కేరళ హిల్స్ అండ్ వాటర్స్​" పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో మున్నార్, అలెప్పీతో పాటు మరికొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలను విజిట్​ చేయవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీ ప్రతి మంగళవారం ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఈ ట్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సికింద్రాబాద్ తర్వాత నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వే స్టేషన్లలో బోర్డింగ్ పాయింట్ ఉంది. జర్నీ అనంతరం మళ్లీ అదే స్టాప్​లలో దిగొచ్చు.

ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:

  1. మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్. 20629) బయలుదేరుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
  2. రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు అలువా రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మున్నార్​కు వెళ్తారు. అనంతరం హోటల్​లో చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ తర్వాత మున్నార్​ టౌన్​లో పలు పద్రేశాలు విజిట్ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే ఉంటుంది.
  3. మూడో రోజు మార్నింగ్ ఎరవికులం నేషనల్​ పార్క్​ను విజిట్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత టీ మ్యూజియం, మెట్టుపెట్టి డ్యామ్​తో పాటు ఏకో పాయింట్​ విజిటింగ్ ఉంటుంది. ఆ నైట్​కి మున్నార్​లోనే బస ఏర్పాటు చేస్తారు.
  4. నాలుగో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి అలెప్పీకి బయలుదేరుతారు. అక్కడకు చేరుకున్నాక హోటల్​లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఫ్రెషప్ అయి బ్యాక్​ వాటర్​ ప్రాంతానికి వెళ్తారు. ఆరోజు మొత్తం అక్కడ ఫుల్ ఎంజాయ్​ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అలెప్పీలోని హోటల్​లోనే స్టే ఉంటుంది.
  5. ఐదో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి ఎర్నాకులం బయలుదేరుతారు. అక్కడ మార్నింగ్ 11 గంటల 15 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్​ప్రెస్​(ట్రైన్ నంబర్​.20630)లో హైదరాబాద్​కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
  6. ఆరో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవటంతో మీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

టికెట్ ధరల వివరాలు:

  • కంఫర్ట్‌లో(థర్డ్‌ ఏసీ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.32,240, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.18,970, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.16,440 చెల్లించాలి. 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్‌కు రూ.10,550, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,150 చెల్లించాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో(స్లీపర్‌ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.32,730, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.17,720, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.15,060 పే చేయాలి. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో అయితే రూ.9,270, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,560 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో కవర్​ అయ్యేవి ఇవే:

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • ప్యాకేజీని బట్టి లోకల్​ ట్రాన్స్​పోర్ట్​కు వెహికల్​ సదుపాయం
  • బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో కలిపి 3 రోజులు హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ మే 5, 12, 19, 26వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్, టికెట్ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

