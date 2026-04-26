సమ్మర్లో "గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ" టూర్ - రూ.15 వేలకే IRCTC సూపర్ ప్యాకేజీ!
-అందుబాటు ధరలోనే ఆరు రోజుల పాటు టూర్-హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్ జర్నీ ద్వారా ఆపరేట్
Published : April 26, 2026 at 2:48 PM IST
IRCTC Kerala Hills and Water Tour: ఫ్రెండ్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్కు వెళ్లాలంటే అందరికి మొదట గుర్తొచ్చే ప్లేస్ కేరళ. ఎందుకంటే ఇది పచ్చని కొండలు, ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. కేరళనే గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ సెలవులు దొరికితే ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ప్రస్తుతం పిల్లలకు సమ్మర్ సెలవులు మొదలయ్యాయి. దీంతో కేరళ కోసం ట్రిప్ ప్లాన్ చేసే వారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఆ ప్యాకేజీ పేరు ఏంటి? ఏ ఏ ప్రాంతాలు చూడొచ్చు, టికెట్ ధర ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ రైల్వేస్ కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) "కేరళ హిల్స్ అండ్ వాటర్స్" పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ టూర్ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లుగా ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో మున్నార్, అలెప్పీతో పాటు మరికొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలను విజిట్ చేయవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీ ప్రతి మంగళవారం ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఈ ట్రిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సికింద్రాబాద్ తర్వాత నల్గొండ, గుంటూరు, తెనాలి రైల్వే స్టేషన్లలో బోర్డింగ్ పాయింట్ ఉంది. జర్నీ అనంతరం మళ్లీ అదే స్టాప్లలో దిగొచ్చు.
ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:
- మొదటి రోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల 25 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్. 20629) బయలుదేరుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు అలువా రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో మున్నార్కు వెళ్తారు. అనంతరం హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ తర్వాత మున్నార్ టౌన్లో పలు పద్రేశాలు విజిట్ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే ఉంటుంది.
- మూడో రోజు మార్నింగ్ ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్ను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత టీ మ్యూజియం, మెట్టుపెట్టి డ్యామ్తో పాటు ఏకో పాయింట్ విజిటింగ్ ఉంటుంది. ఆ నైట్కి మున్నార్లోనే బస ఏర్పాటు చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి అలెప్పీకి బయలుదేరుతారు. అక్కడకు చేరుకున్నాక హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఫ్రెషప్ అయి బ్యాక్ వాటర్ ప్రాంతానికి వెళ్తారు. ఆరోజు మొత్తం అక్కడ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ రాత్రికి అలెప్పీలోని హోటల్లోనే స్టే ఉంటుంది.
- ఐదో రోజు హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి ఎర్నాకులం బయలుదేరుతారు. అక్కడ మార్నింగ్ 11 గంటల 15 నిమిషాలకు శబరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.20630)లో హైదరాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవటంతో మీ టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలు:
- కంఫర్ట్లో(థర్డ్ ఏసీ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.32,240, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.18,970, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.16,440 చెల్లించాలి. 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్కు రూ.10,550, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.8,150 చెల్లించాలి.
- స్టాండర్డ్లో(స్లీపర్ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.32,730, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.17,720, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.15,060 పే చేయాలి. 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్తో అయితే రూ.9,270, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,560 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో కవర్ అయ్యేవి ఇవే:
- ట్రైన్ టికెట్లు
- ప్యాకేజీని బట్టి లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్కు వెహికల్ సదుపాయం
- బ్రేక్ఫాస్ట్తో కలిపి 3 రోజులు హోటల్ అకామిడేషన్
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ మే 5, 12, 19, 26వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్, టికెట్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
మండు వేసవిలో "ఊటీ" అందాల విహారం! - తక్కువ ధరకే IRCTC ఆరు రోజుల టూర్!
ఒకే ట్రిప్లో "కేరళ, తమిళనాడు" చూడొచ్చు - వారం రోజుల పాటు IRCTC అద్దిరిపోయే టూర్!