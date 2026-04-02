"హైదరాబాద్​-అరకు టూర్" - IRCTC బంపర్ ఆఫర్!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 12:52 PM IST

IRCTC Araku Tour : "జ్యువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్" పేరిట అరకు యాత్రకు ఐఆర్​సీటీసీ ప్లాన్ చేసింది. ఇందులో భాగంగా విశాఖపట్నంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలు, అరకు, బొర్రాగుహలతో పాటు సింహాచలం క్షేత్రాన్ని సందర్శించే వీలుంది. యాత్ర నిడివి ఐదు రోజులు కాగా, హైదరాబాద్​లో ప్రారంభం అవుతుంది. రవాణా, విడిది, భోజన ఖర్చులు టికెట్​లో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం.

ఐఆర్​సీటీసీ జ్యువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ యాత్ర ప్రతి గురువారం అందుబాటులో ఉంటుంది. స్లీపర్, 3ఏసీ విభాగాల్లో ప్రయాణించే వీలుంది. ఐదురోజుల్లో రవాణాతో పాటు మూడు సార్లు అల్పాహారం, ఒక లంచ్, రెండు సార్లు డిన్నర్ ఏర్పాటు చేస్తారు.

యాత్ర ఇలా

  • తొలి రోజు గురువారం హైదారాబాద్ స్టేషన్ నుంచి రైలు నంబర్ 12728 (గోదావరి ఎక్స్​ప్రెస్) సాయంత్రం 5.05గంటలకు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు శుక్రవారం ఉదయం 5.55గంటలకు రైలు విశాఖపట్నం చేరుతుంది. అక్కడ పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. అల్పాహారం చేసిన తర్వాత స్థానికంగా కాళీమాత టెంపుల్, సబ్​మెరైన్ మ్యూజియం సందర్శిస్తారు. తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుని లంచ్ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం కైలాసగిరి హిల్స్, రిషికొండ బీచ్ సందర్శిస్తారు. తిరిగి హోటల్​ చేరుకుని డిన్నర్ చేశాక అక్కడే రాత్రి బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • మూడో రోజు శనివారం ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత అరకు ప్రయాణం ఉంటుంది. తైద జంగిల్ బెల్స్, పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం, గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, బొర్రా గుహలు సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం తిరిగి హోటల్​ చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడే డిన్నర్, విశ్రాంతి ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
  • నాలుగో రోజు ఆదివారం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత సింహాచలం టెంపుల్ సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆర్​కే బీచ్ సందర్శిస్తారు. చివరగా సాయంత్రం 4గంటలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్​ చేరుకుంటారు. 5.20గంటలకు గోదావరి ఎక్స్ ప్రెస్ (12727) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • ఐదో రోజు ఉదయం 6.15గంటలకు రైలు హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.

టికెట్ల ధరలు 1-3 ప్రయాణికులకు

  • 3ఏసీ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.27,910, డబుల్ షేరింగ్ రూ.17,010, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.13370, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.8900, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.6270.
  • స్లీపర్ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.20,010, డబుల్ షేరింగ్ రూ.15,110, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.11480, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7000, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.4370.

టికెట్ల ధరలు 4-6 ప్రయాణికులకు

  • 3ఏసీ : డబుల్ షేరింగ్ రూ.15,130, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.12790, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.8900, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.6270.
  • స్లీపర్ : డబుల్ షేరింగ్ రూ.13,240, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.10890, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7000, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.4370.

వివరాలకు IRCTC సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయం లేదా 8287932229, 9701360701 సెల్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

