"హైదరాబాద్-అరకు టూర్" - IRCTC బంపర్ ఆఫర్!
"జ్యువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్" - అరకు యాత్రకు ఐఆర్సీటీసీ ప్లాన్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 12:52 PM IST
IRCTC Araku Tour : "జ్యువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్" పేరిట అరకు యాత్రకు ఐఆర్సీటీసీ ప్లాన్ చేసింది. ఇందులో భాగంగా విశాఖపట్నంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలు, అరకు, బొర్రాగుహలతో పాటు సింహాచలం క్షేత్రాన్ని సందర్శించే వీలుంది. యాత్ర నిడివి ఐదు రోజులు కాగా, హైదరాబాద్లో ప్రారంభం అవుతుంది. రవాణా, విడిది, భోజన ఖర్చులు టికెట్లో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం.
ఐఆర్సీటీసీ జ్యువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ యాత్ర ప్రతి గురువారం అందుబాటులో ఉంటుంది. స్లీపర్, 3ఏసీ విభాగాల్లో ప్రయాణించే వీలుంది. ఐదురోజుల్లో రవాణాతో పాటు మూడు సార్లు అల్పాహారం, ఒక లంచ్, రెండు సార్లు డిన్నర్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
యాత్ర ఇలా
- తొలి రోజు గురువారం హైదారాబాద్ స్టేషన్ నుంచి రైలు నంబర్ 12728 (గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్) సాయంత్రం 5.05గంటలకు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు శుక్రవారం ఉదయం 5.55గంటలకు రైలు విశాఖపట్నం చేరుతుంది. అక్కడ పికప్ చేసుకుని హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. అల్పాహారం చేసిన తర్వాత స్థానికంగా కాళీమాత టెంపుల్, సబ్మెరైన్ మ్యూజియం సందర్శిస్తారు. తిరిగి హోటల్కు చేరుకుని లంచ్ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం కైలాసగిరి హిల్స్, రిషికొండ బీచ్ సందర్శిస్తారు. తిరిగి హోటల్ చేరుకుని డిన్నర్ చేశాక అక్కడే రాత్రి బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
- మూడో రోజు శనివారం ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత అరకు ప్రయాణం ఉంటుంది. తైద జంగిల్ బెల్స్, పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం, గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, బొర్రా గుహలు సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం తిరిగి హోటల్ చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడే డిన్నర్, విశ్రాంతి ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు ఆదివారం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత సింహాచలం టెంపుల్ సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆర్కే బీచ్ సందర్శిస్తారు. చివరగా సాయంత్రం 4గంటలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. 5.20గంటలకు గోదావరి ఎక్స్ ప్రెస్ (12727) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- ఐదో రోజు ఉదయం 6.15గంటలకు రైలు హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
టికెట్ల ధరలు 1-3 ప్రయాణికులకు
- 3ఏసీ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.27,910, డబుల్ షేరింగ్ రూ.17,010, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.13370, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.8900, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.6270.
- స్లీపర్ : సింగిల్ షేరింగ్ రూ.20,010, డబుల్ షేరింగ్ రూ.15,110, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.11480, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7000, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.4370.
టికెట్ల ధరలు 4-6 ప్రయాణికులకు
- 3ఏసీ : డబుల్ షేరింగ్ రూ.15,130, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.12790, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.8900, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.6270.
- స్లీపర్ : డబుల్ షేరింగ్ రూ.13,240, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.10890, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.7000, 5-11ఏళ్ల పిల్లలకు వితౌట్ బెడ్ రూ.4370.
వివరాలకు IRCTC సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ కార్యాలయం లేదా 8287932229, 9701360701 సెల్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
