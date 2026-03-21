"హిమాచల్ హిల్స్" - IRCTC సూపర్ టూర్! - సమ్మర్లో ఫుల్లు చిల్!
- హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు చూస్తున్నారా? - ఐఆర్సీటీసీ ప్రకటించిన ఈ సూపర్ ప్యాకేజీపై ఓ లుక్కేయండి
Published : March 21, 2026 at 12:25 PM IST
irctc Himachal Pradesh Tour : సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలా మంది వెకేషన్ ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి పర్యాటక ప్రాంతాలనో, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలనో సందర్శిస్తుంటారు. మరి, మీరు కూడా ఇదే విధంగా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, మీ కోసమే ఐఆర్సీటీసీ ఓ సూపర్ ప్యాకేజీని అనౌన్స్ చేసింది. అదే "హిమాచల్ హిల్స్ అండ్ వ్యాలీస్". మరి, ఈ టూర్లో ఏమేం ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి? ఎన్ని రోజులు సాగుతుంది? ధర ఎంత? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మొదటి రోజు :
- ఈ టూర్ మొత్తం 7 రోజులు సాగుతుంది
- తొలిరోజు ఉదయం హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి ఫ్లైట్ టేకాఫ్ అవుతుంది
- మధ్యాహ్నానికి చండీగఢ్ లో ల్యాండ్ అవుతుంది
- అక్కడి నుండి 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిమ్లాకు వెళ్తారు
- హోటల్లో చెక్-ఇన్ అయిన తర్వాత రాత్రి సిమ్లాలోనే బస చేస్తారు
రెండవ రోజు :
- ఉదయం హోటల్లో టిఫెన్ చేసిన తర్వాత సిమ్లాలోని స్థానిక టూరిస్టు ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు.
- కుఫ్రి, జాకు హనుమాన్ మందిరాన్ని చూస్తారు.
- సాయంత్రం మాల్ రోడ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు
- తర్వాత రాత్రికి తిరిగి హోటల్కు చేరుకుంటారు. అక్కడే బస చేస్తారు
3వ రోజు :
- హోటల్లో టిఫెన్ చేసిన తర్వాత చెక్ అవుట్ చేసి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మనాలి బయల్దేరుతారు.
- సాయంత్రానికి మనాలి చేరుకుంటారు.
- హోటల్లో చెక్ ఇన్ చేసి, రాత్రి అక్కడే డిన్నర్ పూర్తి చేసి, బస చేస్తారు
4వ రోజు:
- పొద్దున్నే హోటల్లో అల్పాహారం పూర్తి చేసిన తర్వాత సోలాంగ్ వ్యాలీలోని స్థానిక టూరిస్టు ప్లేసులను సందర్శించేందుకు బయల్దేరుతారు
- సాయంత్రం మాల్ రోడ్ లో సందడి చేస్తారు
- రాత్రికి మనాలిలోనే బస చేస్తారు
సమ్మర్లో కేరళ అందాలు చూసొస్తారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ!
5వ రోజు:
- ఉదయం హోటల్లో అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హిడింబా ఆలయానికి బయల్దేరుతారు.
- ఆ తర్వాత అటల్ టన్నెల్, ఇతర చూడదగిన ప్రదేశాలను సందర్శిస్తారు
- రాత్రి హోటల్కు చేరుకొని డిన్నర్ చేసి, మనాలిలోనే బస చేస్తారు
6వ రోజు :
- హోటల్లో ఉదయాన్నే అల్పాహారం పూర్తి చేసి, చెక్ అవుట్ చేస్తారు
- అక్కడి నుంచి 270 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చండీగఢ్కు బయల్దేరుతారు
- అక్కడ హోటల్లో చెక్ ఇన్ చేసి, రాత్రికి చండీగఢ్లోనే బస చేస్తారు
7వ రోజు:
- ఉదయం హోటల్లో టిఫెన్ తిన్ తర్వాత చెక్ అవుట్ చేసి రాక్ గార్డెన్ సందర్శనకు బయల్దేరుతారు
- సందర్శన పూర్తయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం చండీగఢ్ విమానాశ్రయానికి తరలిస్తారు
- అక్కడ హైదరాబాద్ విమానం ఎక్కుతారు. సాయంత్రానికి ల్యాండ్ అవుతారు. దాంతో పర్యటన ముగిస్తుంది
ప్యాకేజీలో ఇవి ఉంటాయి :
- విమాన టిక్కెట్లు, హోటల్ రూమ్స్
- 6 అల్పాహారాలు, 6 రాత్రి భోజనాలు
- దర్శనీయ స్థలాలను చూడటానికి ఏసీ టెంపో ట్రావెలర్లు.
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
ప్యాకేజీలో ఇవి ఉండవు :
- అన్ని రోజులలో మధ్యాహ్న భోజనం, అదనపు ఆహారం
- విమానంలో భోజనం.
- సందర్శన స్థలాలు, దేవాలయాల వద్ద.. ప్రవేశ, దర్శన టిక్కెట్లు
- గైడ్ సేవలు
ప్యాకేజీ ధర ఇలా :
- సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ : 61,100
- డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 47,000
- ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 44,750
- చైల్డ్ విత్ బెడ్ (5-11 ఏళ్లు) : 38,850
- చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ (5-11 ఏళ్లు) : 36,850
- చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ (2-4 ఏళ్లు) : 27,550
ప్రస్తుతానికి ఈ టూర్ మే 1వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
IRCTC అరుణాచలం యాత్ర - ఒకే ట్రిప్లో "అటు అధ్యాత్మికం.. ఇటు విహారం" - ధర తక్కువే!