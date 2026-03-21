"హిమాచల్ హిల్స్" - IRCTC సూపర్ టూర్! - సమ్మర్​లో ఫుల్లు చిల్​!

- హిమాచల్​ ప్రదేశ్​లోని పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు చూస్తున్నారా? - ఐఆర్​సీటీసీ ప్రకటించిన ఈ సూపర్ ప్యాకేజీపై ఓ లుక్కేయండి

irctc Himachal Pradesh Tour
irctc Himachal Pradesh Tour (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 12:25 PM IST

irctc Himachal Pradesh Tour : సమ్మర్​ వచ్చిందంటే చాలా మంది వెకేషన్ ట్రిప్స్​ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి పర్యాటక ప్రాంతాలనో, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలనో సందర్శిస్తుంటారు. మరి, మీరు కూడా ఇదే విధంగా టూర్ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే, మీ కోసమే ఐఆర్​సీటీసీ ఓ సూపర్ ప్యాకేజీని అనౌన్స్ చేసింది. అదే "హిమాచల్ హిల్స్ అండ్ వ్యాలీస్". మరి, ఈ టూర్​లో ఏమేం ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి? ఎన్ని రోజులు సాగుతుంది? ధర ఎంత? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మొదటి రోజు :

  • ఈ టూర్ మొత్తం 7 రోజులు సాగుతుంది
  • తొలిరోజు ఉదయం హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి ఫ్లైట్ టేకాఫ్ అవుతుంది
  • మధ్యాహ్నానికి చండీగఢ్ లో ల్యాండ్ అవుతుంది
  • అక్కడి నుండి 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిమ్లాకు వెళ్తారు
  • హోటల్‌లో చెక్-ఇన్ అయిన తర్వాత రాత్రి సిమ్లాలోనే బస చేస్తారు

రెండవ రోజు :

  • ఉదయం హోటల్‌లో టిఫెన్​ చేసిన తర్వాత సిమ్లాలోని స్థానిక టూరిస్టు ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు.
  • కుఫ్రి, జాకు హనుమాన్ మందిరాన్ని చూస్తారు.
  • సాయంత్రం మాల్ రోడ్‌ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు
  • తర్వాత రాత్రికి తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడే బస చేస్తారు

3వ రోజు :

  • హోటల్‌లో టిఫెన్​ చేసిన తర్వాత చెక్ అవుట్ చేసి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మనాలి బయల్దేరుతారు.
  • సాయంత్రానికి మనాలి చేరుకుంటారు.
  • హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేసి, రాత్రి అక్కడే డిన్నర్​ పూర్తి చేసి, బస చేస్తారు

4వ రోజు:

  • పొద్దున్నే హోటల్‌లో అల్పాహారం పూర్తి చేసిన తర్వాత సోలాంగ్ వ్యాలీలోని స్థానిక టూరిస్టు ప్లేసులను సందర్శించేందుకు బయల్దేరుతారు
  • సాయంత్రం మాల్ రోడ్‌ లో సందడి చేస్తారు
  • రాత్రికి మనాలిలోనే బస చేస్తారు

సమ్మర్​లో కేరళ అందాలు చూసొస్తారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్ ప్యాకేజీ!

5వ రోజు:

  • ఉదయం హోటల్‌లో అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హిడింబా ఆలయానికి బయల్దేరుతారు.
  • ఆ తర్వాత అటల్ టన్నెల్, ఇతర చూడదగిన ప్రదేశాలను సందర్శిస్తారు
  • రాత్రి హోటల్​కు చేరుకొని డిన్నర్ చేసి, మనాలిలోనే బస చేస్తారు

6వ రోజు :

  • హోటల్‌లో ఉదయాన్నే అల్పాహారం పూర్తి చేసి, చెక్ అవుట్ చేస్తారు
  • అక్కడి నుంచి 270 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చండీగఢ్‌కు బయల్దేరుతారు
  • అక్కడ హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేసి, రాత్రికి చండీగఢ్‌లోనే బస చేస్తారు

7వ రోజు:

  • ఉదయం హోటల్‌లో టిఫెన్​ తిన్ తర్వాత చెక్ అవుట్ చేసి రాక్ గార్డెన్‌ సందర్శనకు బయల్దేరుతారు
  • సందర్శన పూర్తయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం చండీగఢ్ విమానాశ్రయానికి తరలిస్తారు
  • అక్కడ హైదరాబాద్ విమానం ఎక్కుతారు. సాయంత్రానికి ల్యాండ్​ అవుతారు. దాంతో పర్యటన ముగిస్తుంది

ప్యాకేజీలో ఇవి ఉంటాయి :

  • విమాన టిక్కెట్లు, హోటల్​ రూమ్స్
  • 6 అల్పాహారాలు, 6 రాత్రి భోజనాలు
  • దర్శనీయ స్థలాలను చూడటానికి ఏసీ టెంపో ట్రావెలర్లు.
  • ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్

ప్యాకేజీలో ఇవి ఉండవు :

  • అన్ని రోజులలో మధ్యాహ్న భోజనం, అదనపు ఆహారం
  • విమానంలో భోజనం.
  • సందర్శన స్థలాలు, దేవాలయాల వద్ద.. ప్రవేశ, దర్శన టిక్కెట్లు
  • గైడ్‌ సేవలు

ప్యాకేజీ ధర ఇలా :

  • సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ : 61,100
  • డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 47,000
  • ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ : 44,750
  • చైల్డ్ విత్ బెడ్ (5-11 ఏళ్లు) : 38,850
  • చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ (5-11 ఏళ్లు) : 36,850
  • చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ (2-4 ఏళ్లు) : 27,550

ప్రస్తుతానికి ఈ టూర్ మే 1వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది.

IRCTC అరుణాచలం యాత్ర - ఒకే ట్రిప్​లో "అటు అధ్యాత్మికం.. ఇటు విహారం" - ధర తక్కువే!

