అన్నవరం, కోనసీమ వెళ్తారా? - 'IRCTC గోదావరి టూర్'
రూ.5670 ప్రారంభ టిక్కెట్ ధర - 3 రాత్రులు, 4 రోజుల యాత్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:24 AM IST
Konaseema Tour Package : కనుచూపు మేరలో కొబ్బరి, అరటి తోటలు, కనువిందు చేసే పచ్చని వరి పొలాలు, ఒంపులు తిరుగుతూ గోదారమ్మ ప్రవాహం పచ్చని కోనసీమ అందాలు తిలకించడంతో పాటు రాజమండ్రి, అన్నవరం, అంతర్వేది గోదావరి ఆలయాల యాత్రకు ఐఆర్సీటీసీ ప్రత్యేక టూర్ ప్లాన్ చేసింది. పంచారామక్షేత్రాల్లో ఒకటైన ద్రాక్షారామం భీమేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించేలా ఈ టూర్కు రూపకల్పన చేసింది. 4 రోజులు, 3 రాత్రుల ఈ యాత్ర హైదరాబాద్ నుంచి రైలు ప్రయాణం ద్వారా మొదలవుతుంది. రైలు ప్రయాణంతో పాటు స్థానికంగా వాహనం, హోటల్ వసతి, భోజనం, బీమా సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది.
- ప్యాకేజీ పేరు : గోదావరి ఆలయాల యాత్ర (Godavari Temple Tour)
- సందర్శించే ప్రదేశాలు : రాజమండ్రి, అన్నవరం, అంతర్వేది
- స్టేషన్ / బయలుదేరే సమయం
- లింగంపల్లి / రాత్రి 8.30గంటలకు
- తరగతి (Class) : స్లీపర్/ 3ఏసీ
- ప్రయాణ రోజు : ప్రతి శుక్రవారం
కంఫర్ట్ (3ఏసీ) ప్యాకేజీ ధర : 1-ముగ్గురు, 4-ఆరుగురు
- సింగిల్ షేరింగ్ రూ.15,400
- ట్విన్ షేరింగ్ (ఇద్దరు) రూ.8,990, రూ.7,490
- ట్రిపుల్ షేరింగ్ (ముగ్గురు) రూ.7,230, రూ.6,680
- 5-11 ఏళ్ల పిల్లలు (పడకతో) రూ.6,140, రూ.6,140
- 5-11 ఏళ్ల పిల్లలు (పడక లేకుండా) రూ.5,020, రూ.5,020
స్టాండర్డ్ (స్లీపర్) : 1-ముగ్గురు, 4-ఆరుగురు
- సింగిల్ షేరింగ్ రూ.13,840
- ట్విన్ షేరింగ్ (ఇద్దరు) రూ.7,430, రూ.5930/-
- ట్రిపుల్ షేరింగ్ (ముగ్గురు) రూ.5,670, రూ.5120
- 5-11 ఏళ్ల పిల్లలు (పడకతో) రూ.4,580, రూ.4580
- 5-11 ఏళ్ల పిల్లలు (పడక లేకుండా) రూ.3,460, రూ.3460
ప్రయాణ వివరాలు :
- 1వ రోజు (శుక్రవారం) : రైలు నంబర్ 12738 (గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్) లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 8.30గంటలకు బయల్దేరుతుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి 9:15 గంటలకు ఈ ట్రైన్ ఉంటుంది.
- 2వ రోజు (శనివారం) : తెల్లవారుజామున 4:38 గంటలకు రాజమండ్రి స్టేషన్ చేరుకుంటారు. రైలు దిగిన తర్వాత వాహనంలో హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. అక్కడ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత అక్కడికి 80 కి.మీ. దూరంలోని అన్నవరం సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి హోటల్కు రావడం. గోదావరి ఘాట్, ఇస్కాన్ ఆలయ సందర్శన తర్వాత రాజమండ్రిలో రాత్రి బస ఉంటుంది.
- 3వ రోజు (ఆదివారం) : హోటల్ నుంచి బయలుదేరి అంతర్వేదికి వెళ్లడం, లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, బీచ్ సందర్శన ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అప్పనపల్లిలోని శ్రీ బాల బాలాజీ ఆలయం, ఐనవిల్లిలోని విఘ్నేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం ద్రాక్షారామం ఆలయ సందర్శన ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తిరుగు ప్రయాణం కోసం రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. రాత్రి 8:18 గంటలకు (ట్రైన్ నంబర్ 12737) గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంటుంది.
- 4వ రోజు (సోమవారం) : రాత్రంతా ప్రయాణించి ఉదయం 4:35 గంటలకు సికింద్రాబాద్, 5:55 గంటలకు లింగంపల్లికి చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
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