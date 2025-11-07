IRCTC దుబాయ్ టూర్ - తక్కువ ధరలోనే సూపర్ ప్యాకేజీ!
- "ది స్ప్లెండర్స్ ఆఫ్ దుబాయ్" పేరుతో అనౌన్స్ మెంట్ - ఐదు రోజుల పాటు విహారం
Published : November 7, 2025 at 3:54 PM IST
IRCTC Dubai Tour : ఈ జనరేషన్లో టూరిజానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. "చూసింది గోరంత.. చూడాల్సింది కొండంత" అనుకుంటూ జనాలు టూర్ కడుతున్నారు. దీంతో టూరిజం సంస్థలు కూడా వారికి అనుగుణంగా ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఐఆర్సీటీసీ దుబాయ్ టూర్ ప్రకటించింది. "ది స్ప్లెండర్స్ ఆఫ్ దుబాయ్" పేరుతో ఈ ప్యాకేజీ రన్ చేయబోతోంది. మరి, ఇందులో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఏయే ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు? టికెట్ ధర ఎంత? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మొత్తం 5 రోజులు :
ఈ టూర్ రాబోయే జనవరి నెలలో ప్రారంభం కానుంది. 23 నుంచి 27 వరకు కొనసాగుతుంది. నాలుగు రాత్రులు, ఐదు పగళ్లు సాగే ఈ విహార యాత్ర కోసం హైదరాబాద్ నుంచి విమానంలో బయల్దేరుతారు.
డే1 :
జనవరి 23న ఉదయం 10 గంటలకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్లైట్ బయల్దేరుతుంది. రెండున్నర గంటల్లో దుబాయ్ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి ముందుగానే బుక్ చేసిన హోటల్లోకి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ లంచ్ చేసి రెస్ట్ తీసుకుంటారు. సాయంత్రం ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత దుబాయి మెరీనాలోని ధో క్రూయిజ్ సందర్శిస్తారు. రాత్రికి అదే హోటల్ లో బస ఉంటుంది.
డే 2:
రెండో రోజు ఉదయం రెడీ అయిన తర్వాత వీల్ ఐన్ దుబాయ్తోపాటు నగరాన్ని సందర్శిస్తారు. ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో లంచ్ పూర్తి చేస్తారు. ఆ తర్వాత "డిజర్ట్ సఫారీ"ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి హోటల్కు చేరుకుంటారు.
డే 3:
మూడో రోజు ఉదయం గ్లోబల్ విలేజ్ ను చూడడానికి బయల్దేరుతారు. తర్వాత మిరాకిల్ గార్డెన్ కూడా సందర్శిస్తారు. అనంతరం లంచ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రతిష్టాత్మక బుర్జ్ ఖలీఫాని సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత రాత్రికి లైట్ షోను వీక్షిస్తారు. డిన్నర్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ చేసుకొని హోటల్కు బయల్దేరి వెళ్తారు.
డే 4:
నాలుగో రోజు పొద్దున్నే బయల్దేరి అబుదాబి చేరుకుంటారు. ఫస్ట్ హిందూ టెంపుల్ "బాప్స్"ను దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో లంచ్ చేస్తారు. అనంతరం షక్ జాయెద్ మసీదు, ఫెర్రారీ వరల్డ్ ఫొటోషూట్ కూడా సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత డిన్నర్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ చేసుకొని హోటల్కు చేరుకుంటారు.
డే 5:
చివరి రోజు ఉదయం హోటల్ నుంచి చెక్ ఔట్ చేస్తారు. దారిలో "దుబాయ్ ఫ్రేమ్" చూస్తారు. మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసిన తర్వాత షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. సాయంత్రం 6.30 గంటల్లోపు ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. రాత్రి 9.30కు ఫ్లైట్ బయల్దేరుతుంది.
టికెట్ ధర :
- ఈ దుబాయ్ టూర్ కు టికెట్ ధరను రూ.1,12,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
- ఫెసిలిటీస్ బట్టి ధరలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి.
- ఈ టూర్ వెళ్లేవారికి తప్పనిసరిగా పాస్పోర్ట్ ఉండాలి.
- వీసా కోసం కొన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా అవసరం.
- ఈ ప్యాకేజీలో హోటల్స్, భోజనాలు, ఎంట్రీ టికెట్స్, స్థానిక గైడ్ ఖర్చులు కవర్ అవుతాయి
- వీటికి అదనంగా చేసే ఖర్చులు ఏవైనా సొంతంగా భరించాల్సి ఉంటుంది.