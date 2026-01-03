IRCTC సూపర్ ఆఫర్ - తక్కువ ధరకే కర్నాటక టూర్ - 5 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్!
- సంక్రాంతి సెలవుల్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి టూర్కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - మీకోసం ఐఆర్సీటీసీ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ!
Published : January 3, 2026 at 11:47 AM IST
IRCTC Coorg and Mysore Trip: మరికొన్ని రోజుల్లో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా పిల్లలకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇక సెలవులు అంటే చాలా మంది టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడిపేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇదే కోవకు చెందిన వారా? అయితే ఓసారి ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అందిస్తోన్న ఈ ప్యాకేజీపై ఓ లుక్కేయండి. కర్నాటకలోని పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు అతి తక్కువ ధరకే టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తోంది. మరి, ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కర్నాటకలోని కూర్గ్ ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. మత్తెక్కించే కాఫీ తోటలు, అద్భుతమైన జలపాతాలు, చారిత్రక కట్టడాలు ఎన్నో ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక కర్నాటకలో మరో అద్భుతమైన ప్రదేశం మైసూర్. ఇక్కడి రాజభవనం, చందనంతో చేసిన కళాఖండాలు మదిని దోచేస్తాయి. అందుకే ఈ రెండు ప్రాంతాలను వీక్షించేందుకు ఐఆర్సీటీసీ ఓ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. రైలు ప్రయాణం ద్వారా "కాఫీ విత్ కర్నాటక" పేరుతో ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్యాకేజీ 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ టూర్లో భాగంగా మైసూర్, కూర్గ్లోని పలు ప్రాంతాలు విజిట్ చేయవచ్చు.
ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:
- ఫస్ట్ రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 7 గంటలకు ట్రైన్ (కాచిగూడ-మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ - 12785) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మైసూరు చేరుకుంటారు. మైసూర్ నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా కూర్గ్ వెళ్తారు. మధ్యాహ్నం అక్కడి హోటల్లో చెకిన్ తర్వాత ఫ్రెషప్ అయ్యి అబ్బె వాటర్ ఫాల్స్ విజిట్ చేసి ఓంకారేశ్వర ఆలయం దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి కూర్గ్లోనే బస ఉంటుంది.
- మూడో రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం భాగమండల, తలకావేరి విజిట్ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం రాజా సీట్ పార్క్ను సందర్శిస్తారు. ఆరోజు రాత్రి కూడా కూర్గ్లోనే స్టే చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి మైసూర్కు స్టార్ట్ అవుతారు. జర్నీ మధ్యలో కావేరి నిసర్గధామ, టిబెటెన్ మానెస్టరీ, బృందావనం గార్డెన్స్ విజిట్ చేస్తారు. రాత్రికి మైసూరు చేరుకుని హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి స్టే చేస్తారు.
- ఐదో రోజు టిఫెన్ తిన్న హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి చాముండి హిల్స్, మైసూర్ప్యాలెస్ విజిట్ చేసి మధ్యాహ్నానికి రైల్వేస్టేషన్కు చేరుతారు. మధ్యహ్నం 3 గంటలకు రైలు మైసూర్ నుంచి కాచిగూడకు బయలుదేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు ఉదయం 6 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో ఈ టూర్ ముగుస్తుంది.
ధర వివరాలు చూస్తే:
1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు
|కేటగిరి
|సింగిల్ షేరింగ్
|డబుల్ ఆక్యూపెన్సీ
|ట్రిపుల్ షేరింగ్
|5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలు(విత్ బెడ్)
|5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలు(విత్ అవుట్ బెడ్)
|కంఫర్ట్(3AC)
|రూ.34,900
|రూ.19,980
|రూ.15,380
|రూ.10,930
|రూ.9,810
|స్టాండర్డ్(SL)
|రూ.32,880
|రూ.17,960
|రూ.13,360
|రూ.8,910
|రూ.7,790
ప్యాకేజీలో లభించే సౌకర్యాలు :
- ట్రైన్ టికెట్లు (కాచిగూడ - మైసూర్ / మైసూర్ - కాచిగూడ)
- పర్యాటక ప్రదేశాలను దర్శించుకునేందుకు ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్
- 3 రాత్రులు హోటల్లో బస, బ్రేక్ఫాస్ట్
- లంచ్, డిన్నర్ ఏర్పాట్లు ప్రయాణికులే చూసుకోవాలి
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- ఈ టూర్ జనవరి 14, 21, 28, ఫ్రిబవరి 4, 11, 18, 25, మార్చి 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది
- పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
