IRCTC సూపర్​ ఆఫర్​ - తక్కువ ధరకే కర్నాటక టూర్​ - 5 రోజులు ఫుల్​ ఎంజాయ్​!

- సంక్రాంతి సెలవుల్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి టూర్​కు వెళ్లాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - మీకోసం ఐఆర్​సీటీసీ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ!

IRCTC Coorg and Mysore Trip
IRCTC Coorg and Mysore Trip (Getty Images)
IRCTC Coorg and Mysore Trip: మరికొన్ని రోజుల్లో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా పిల్లలకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇక సెలవులు అంటే చాలా మంది టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడిపేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇదే కోవకు చెందిన వారా? అయితే ఓసారి ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ అందిస్తోన్న ఈ ప్యాకేజీపై ఓ లుక్కేయండి. కర్నాటకలోని పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు అతి తక్కువ ధరకే టూర్​ను ఆపరేట్​ చేస్తోంది. మరి, ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కర్నాటకలోని కూర్గ్‌ ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​. మత్తెక్కించే కాఫీ తోటలు, అద్భుతమైన జలపాతాలు, చారిత్రక కట్టడాలు ఎన్నో ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక కర్నాటకలో మరో అద్భుతమైన ప్రదేశం మైసూర్​. ఇక్కడి రాజభవనం, చందనంతో చేసిన కళాఖండాలు మదిని దోచేస్తాయి. అందుకే ఈ రెండు ప్రాంతాలను వీక్షించేందుకు ఐఆర్​సీటీసీ ఓ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. రైలు ప్రయాణం ద్వారా "కాఫీ విత్‌ కర్నాటక" పేరుతో ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్యాకేజీ 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ టూర్​లో భాగంగా మైసూర్​, కూర్గ్​లోని పలు ప్రాంతాలు విజిట్​ చేయవచ్చు.

ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:

  1. ఫస్ట్​ రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి రాత్రి 7 గంటలకు ట్రైన్​ (కాచిగూడ-మైసూర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ - 12785) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  2. రెండో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మైసూరు చేరుకుంటారు. మైసూర్​ నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా కూర్గ్‌ వెళ్తారు. మధ్యాహ్నం అక్కడి హోటల్‌లో చెకిన్​ తర్వాత ఫ్రెషప్​ అయ్యి అబ్బె వాటర్​ ఫాల్స్​ విజిట్​ చేసి ఓంకారేశ్వర ఆలయం దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి కూర్గ్‌లోనే బస ఉంటుంది.
  3. మూడో రోజు హోటల్‌లో బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ అనంతరం భాగమండల, తలకావేరి విజిట్​ చేస్తారు. మధ్యాహ్నం రాజా సీట్‌ పార్క్‌ను సందర్శిస్తారు. ఆరోజు రాత్రి కూడా కూర్గ్‌లోనే స్టే చేస్తారు.
  4. నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి మైసూర్‌కు స్టార్ట్​ అవుతారు. జర్నీ మధ్యలో కావేరి నిసర్గధామ, టిబెటెన్‌ మానెస్టరీ, బృందావనం గార్డెన్స్‌ విజిట్​ చేస్తారు. రాత్రికి మైసూరు చేరుకుని హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి స్టే చేస్తారు.
  5. ఐదో రోజు టిఫెన్​ తిన్న హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి చాముండి హిల్స్‌, మైసూర్‌ప్యాలెస్‌ విజిట్​ చేసి మధ్యాహ్నానికి రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుతారు. మధ్యహ్నం 3 గంటలకు రైలు మైసూర్‌ నుంచి కాచిగూడకు బయలుదేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
  6. ఆరో రోజు ఉదయం 6 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో ఈ టూర్​ ముగుస్తుంది.

ధర వివరాలు చూస్తే:

1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు

కేటగిరిసింగిల్​ షేరింగ్డబుల్​ ఆక్యూపెన్సీట్రిపుల్​ షేరింగ్5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలు(విత్​ బెడ్​)5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలు(విత్​ అవుట్​ బెడ్​)
కంఫర్ట్(3AC)రూ.34,900రూ.19,980రూ.15,380రూ.10,930రూ.9,810
స్టాండర్డ్​(SL)రూ.32,880రూ.17,960రూ.13,360రూ.8,910రూ.7,790

ప్యాకేజీలో లభించే సౌకర్యాలు :

  • ట్రైన్​ టికెట్లు (కాచిగూడ - మైసూర్​ / మైసూర్​ - కాచిగూడ)
  • పర్యాటక ప్రదేశాలను దర్శించుకునేందుకు ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్​
  • 3 రాత్రులు హోటల్​లో బస, బ్రేక్​ఫాస్ట్​
  • లంచ్, డిన్నర్​​ ఏర్పాట్లు ప్రయాణికులే చూసుకోవాలి
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ఈ టూర్ జనవరి 14, 21, 28, ఫ్రిబవరి 4, 11, 18, 25, మార్చి 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది
  • పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

