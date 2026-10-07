ఐఆర్సీటీసీ 'సూపర్ ఫీచర్' - చార్ట్ రెడీ అయ్యాక కూడా ఈజీగా 'టికెట్ బుకింగ్'!
ట్రైన్లో ఏ బెర్త్ ఖాళీ ఉంది? - చార్ట్ రెడీ అయ్యాక ఇలా చెక్ చేసి, అలా బుక్ చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:29 PM IST
IRCTC Chart Vacancy Feature : తరుచూ ట్రైన్ జర్నీ చేసే వారు ముందుగానే రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. ఇక పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అయితే కొన్ని నెలల ముందుగానే టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకుంటారు. అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు చాలా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ మంది తత్కాల్ టికెట్లను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయితే, వీటిని ఒక రోజు ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి. ధర కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
దాంతో అర్జెంట్గా ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చిన వారు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అయితే, మీరు ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తున్న ఈ సూపర్ ఫీచర్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. దీని ద్వారా ట్రైన్ చార్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత కూడా ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను చెక్ చేసి, టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ఫీచర్ ఏంటి? ట్రైన్లో ఏ బెర్త్ ఖాళీగా ఉందని ఎలా తెలుసుకోవాలి? బుకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అత్యవసర సమయాల్లో ట్రైన్ టికెట్స్ బుకింగ్, తత్కాల్ టికెట్లు దొరకని ప్రయాణికుల కోసం ఐఆర్సీటీసీ ఈ సింపుల్ ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది. అదే, 'చార్ట్ వేకెన్సీ సీట్'. ఇందులో చూసి చార్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత కూడా ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను చెక్ చేసుకుని, ఎలాంటి అదనపు రుసుములు లేకుండా బుక్ చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా రిజర్వేషన్ చార్ట్ సిద్ధమైన తర్వాత కూడా రైళ్లలో కొన్ని సీట్లు ఖాళీగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని ప్రయాణికులు సులభంగా పొందడానికి ఈ చార్ట్ వేకెన్సీ ఫీచర్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు రైల్వే అధికారులు.
నార్మల్గా ట్రైన్ బయలుదేరడానికి నాలుగు గంటల ముందే మొదటి రిజర్వేషన్ చార్ట్ను రెడీ చేస్తారు. ఆ టైమ్ నుంచి రైలు స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఐదు నిమిషాల ముందు వరకు ప్రయాణికులు బెర్త్లో ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు అధికారులు. అయితే ఈ సమయాలు రైలును బట్టి ఛేంజ్ అవుతాయనే విషయాన్ని ప్రయాణికులు గమనించాలి.
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ట్రైన్లో ఖాళీ సీట్లను ఎలా తెలుసుకోవాలి?
- రైలు మొదటి రిజర్వేషన్ చార్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల వివరాలు ఐఆర్సీటీసీలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ఇందుకోసం ముందుగా మీరు ఐఆర్సీటీసీ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- తర్వాత ట్రైన్ సెక్షన్లోకి వెళ్లి 'చార్ట్స్ వేకెంట్' ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- దాంట్లో ట్రైన్ నంబర్, ప్రయాణం చేసే తేదీని ఎంటర్ చేయాలి.
- అప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న కోచ్లు, సీట్లు కనిపిస్తాయి. దాన్ని బట్టి కరెంట్ సీటును వెంటనే ఆన్లైన్లో ఈజీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్లో ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా టికెట్ బుకింగ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాదు, ట్రైన్ నడుస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్య స్టేషన్స్లో కొందరు దిగిపోతుంటారు. అలా ఖాళీ అయిన సీట్లను కూడా ఇందులో చూపిస్తుంది. వాటినీ ఇదే పద్ధతిలో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ పద్ధతిలో బుక్ చేసుకునే టికెట్లు వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదా RAC కిందకు రావని గుర్తుంచుకోవాలి. అన్నీ కన్ఫర్డ్మ్ టికెట్లుగానే జారీ అవుతాయి.
ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేవు!
ఇక ఈ టికెట్లకు సాధారణ ట్రైన్ టికెట్లకు ఉన్న ధరే ఉంటుంది. ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రయాణికులు ఈ పద్ధతిలో టికెట్స్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మరో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. అదేంటంటే, చార్ట్స్ వేకెంట్ ద్వారా ఖాళీ సీట్లను కనుగొని, కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారా తీసుకునే ఈ టికెట్లను రద్దు చేసుకుంటే రిఫండ్ రాదు. అందుకే, ప్రయాణం ఖాయం అనుకున్నప్పుడే ఈ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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