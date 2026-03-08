"హైదరాబాద్ టూ చార్ధామ్" యాత్ర - తక్కువ ధరకే IRCTC ప్యాకేజీ - 11 రోజులు టూర్!
-చార్ధామ్ యాత్రకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - మీకోసం ఐఆర్సీటీసీ సూపర్ ప్యాకేజీ!
Published : March 8, 2026 at 1:43 PM IST
IRCTC Chardham Tour: హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే యాత్రల్లో 'చార్ధామ్ యాత్ర' ఒకటి. ప్రతి హిందువు ఈ యాత్రను తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయాలని అనుకుంటారు. చార్ధామ్ యాత్రకు వచ్చే భక్తులు గంగోత్రి, యమునోత్రి, కేదార్ నాథ్, బద్రీనాథ్లను దర్శించుకుని తరిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా చార్ధామ్ యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల కోసం తక్కువ ధరకే ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ టూర్ ఎప్పుడు? ధర ఎంత? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇండియన్ రైల్వేస్ క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ "చార్ధామ్ ఎక్స్ హైదరాబాద్" పేరుతో ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ మొత్తం 11 రాత్రుళ్లు, 12 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లైట్ జర్నీ ద్వారా ఈ టూర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా యుమునోత్రి, ఉత్తరకాశీ, గంగ్రోత్రి, గుప్తకాశీ, సోన్ ప్రయాగ్, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, హరిద్వార్ వంటి ప్రదేశాలు చూడొచ్చు.
ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:
- మొదటిరోజు ఉదయం 08:45 గంటలకు హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 11:15 గంటలకు డెహ్రాడూన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి బార్కోట్ చేరుకుంటారు. సాయంత్రానికి బార్కోట్ చేరుకుని అక్కడ హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ నైట్కు అక్కడ స్టే చేస్తారు.
- రెండో రోజు ఉదయం బార్కోట్ నుంచి జాంకీ చట్టికి చేరుకుని అక్కడ నుంచి యమునోత్రి ఆలయానికి ట్రెక్కింగ్ ప్రారంభిస్తారు. యమునోత్రికి చేరుకుని అక్కడ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని తిరిగి జాంకీ చట్టికి వచ్చి అక్కడి నుంచి బార్కోట్కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడ హోటల్లో స్టే చేస్తారు.
- మూడో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి ఉత్తరకాశీకి బయల్దేరతారు. అక్కడ హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి సాయంత్రం కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం దర్శించుకుని ఆ నైట్ ఉత్తరకాశీలో స్టే చేస్తారు.
- నాలుగు రోజు ఉదయం గంగ్రోతి టెంపుల్కు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడ గంగా దేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని రాత్రికి ఉత్తరకాశీ చేరుకుని ఆ నైట్కు అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఐదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి గుప్తకాశీ బయలుదేరి సాయంత్రానికి చేరుకుని ఆ నైట్కు హోటల్లో స్టే చేస్తారు.
- ఆరో రోజు ఉదయం హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి సోన్ ప్రయాగర్లోని రిజర్వేషన్ కౌంటర్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ కేదార్నాథ్ వెళ్లడానికి పల్లకీ సేవను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కేదార్ నాథ్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఏడో రోజు ఉదయం కేదార్నాథ్ ఆలయంలో అభిషేకం పూర్తైన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి సాయంత్రానికి గుప్రకాశీ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడ బస చేస్తారు.
- ఎనిమిదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత బద్రీనాథ్కు వెళ్తారు. సాయంత్రం బద్రీనాథ్ దర్శనం చేసుకుని ఆ రాత్రి అక్కడే ఉంటారు.
- తొమ్మిదో రోజు మరోసారి దర్శనం చేసుకుని మనాకు చేరుకుంటారు. అక్కడ గణేష్, గుఫా, బీస్, బీమ్పూల్, సరస్వతి నదిని విజిట్ చేసి రాత్రికి బద్రీనాథ్లో బస చేస్తారు.
- పదో రోజు హరిద్వార్ చేరి గంగా హారతి దర్శనం చేసుకుంటారు. నైట్ అక్కడే ఉంటారు.
- పదకొండో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత చెక్ అవుట్ చేసి డెహ్రాడూన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు రిటర్న్ అవుతారు. దీంతో జర్నీ ఎండ్ అవుతుంది.
టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు:
- సింగిల్ ఆక్యూపెన్సీకి రూ.91,610, డబుల్ షేరింగ్కు రూ.79,440, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.74,430 ఉంటుంది.
- 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు రూ.51,240, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.28,630 చెల్లించాలి.
- 2 నుంచి 4 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.27, 200 చెల్లించాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి:
- ఫ్లైట్ టికెట్లు
- 10 రాత్రుల పాటు హోటల్ అకామిడేషన్
- సైట్ సీయింగ్ కోసం ప్రత్యేక వాహనాలు
- బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్
- టూర్ ఎస్కార్ట్
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
ప్యాకేజీలో ఉండనివి:
- హెలికాఫ్టర్ ఛార్జెస్
- కేదార్నాథ్, యమునోత్రి ఆలయాలను దర్శించుకోవడానికి పల్లకీ లేదా పోనీ సేవలు యాత్రికులే వాళ్ల సొంత డబ్బుతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. దీనిని IRCTC టూరిజంతో సంబంధం లేదు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఉత్తరాఖండ్ అధికారిక వెబ్సైట్ను https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/signin.php విజిట్ చేసి బుక్ చేసుకోండి.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ మే 17, మే 18, మే 28 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ టూర్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం IRCTC అధికారిక వెబ్సైట్ను సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది.
ఒకే ట్రిప్లో "హైదరాబాద్, యాదాద్రి, చిలుకూరు, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ" - తక్కువ ధరకే ఐఆర్సీటీసీ టూర్!
రైల్వే కొత్త రూల్ - ట్రైన్ టికెట్ రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు! - క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు లేకుండానే!