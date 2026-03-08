ETV Bharat / offbeat

"హైదరాబాద్​ టూ చార్​ధామ్​" యాత్ర - తక్కువ ధరకే IRCTC ప్యాకేజీ - 11 రోజులు టూర్​!

-చార్​ధామ్ యాత్రకు వెళ్లాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - మీకోసం ఐఆర్​సీటీసీ సూపర్ ప్యాకేజీ!

IRCTC Chardham Tour
IRCTC Chardham Tour (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
IRCTC Chardham Tour: హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే యాత్రల్లో 'చార్​ధామ్ యాత్ర' ఒకటి. ప్రతి హిందువు ఈ యాత్రను తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయాలని అనుకుంటారు. చార్​ధామ్ యాత్రకు వచ్చే భక్తులు గంగోత్రి, యమునోత్రి, కేదార్‌ నాథ్, బద్రీనాథ్​లను దర్శించుకుని తరిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా చార్​ధామ్​ యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల కోసం తక్కువ ధరకే ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ టూర్​ ఎప్పుడు? ధర ఎంత? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇండియన్​ రైల్వేస్​ క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ "చార్​ధామ్​ ఎక్స్​ హైదరాబాద్"​ పేరుతో ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తం 11 రాత్రుళ్లు, 12 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి ఫ్లైట్​ జర్నీ ద్వారా ఈ టూర్​ ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా యుమునోత్రి, ఉత్తరకాశీ, గంగ్రోత్రి, గుప్తకాశీ, సోన్​ ప్రయాగ్​, కేదార్​నాథ్​, బద్రీనాథ్​, హరిద్వార్​ వంటి ప్రదేశాలు చూడొచ్చు.

IRCTC Chardham Tour
బద్రీనాథ్​ (Getty Images)

ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:

  • మొదటిరోజు ఉదయం 08:45 గంటలకు హైదరాబాద్​ విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్లైట్​ స్టార్ట్​ అవుతుంది. 11:15 గంటలకు డెహ్రాడూన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి బార్​కోట్​ చేరుకుంటారు. సాయంత్రానికి బార్​కోట్​ చేరుకుని అక్కడ హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. ఆ నైట్​కు అక్కడ స్టే చేస్తారు.
  • రెండో రోజు ఉదయం బార్​కోట్​ నుంచి జాంకీ చట్టికి చేరుకుని అక్కడ నుంచి యమునోత్రి ఆలయానికి ట్రెక్కింగ్ ప్రారంభిస్తారు. యమునోత్రికి చేరుకుని అక్కడ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని తిరిగి జాంకీ చట్టికి వచ్చి అక్కడి నుంచి బార్​కోట్​కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడ హోటల్​లో స్టే చేస్తారు.
IRCTC Chardham Tour
గంగోత్రి (Getty Images)
  • మూడో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి ఉత్తరకాశీకి బయల్దేరతారు. అక్కడ హోటల్​లో చెకిన్​ అయ్యి సాయంత్రం కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం దర్శించుకుని ఆ నైట్​ ఉత్తరకాశీలో స్టే చేస్తారు.
  • నాలుగు రోజు ఉదయం గంగ్రోతి టెంపుల్​కు స్టార్ట్​ అవుతారు. అక్కడ గంగా దేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని రాత్రికి ఉత్తరకాశీ చేరుకుని ఆ నైట్​కు అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి గుప్తకాశీ బయలుదేరి సాయంత్రానికి చేరుకుని ఆ నైట్​కు హోటల్​లో స్టే చేస్తారు.
  • ఆరో రోజు ఉదయం హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి సోన్​ ప్రయాగర్​లోని రిజర్వేషన్​ కౌంటర్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడ కేదార్​నాథ్​ వెళ్లడానికి పల్లకీ సేవను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కేదార్ నాథ్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
IRCTC Chardham Tour
కేదార్​నాథ్​ (Getty Images)
  • ఏడో రోజు ఉదయం కేదార్​నాథ్​ ఆలయంలో అభిషేకం పూర్తైన తర్వాత బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసి హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి సాయంత్రానికి గుప్రకాశీ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడ బస చేస్తారు.
  • ఎనిమిదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత బద్రీనాథ్​కు వెళ్తారు. సాయంత్రం బద్రీనాథ్​ దర్శనం చేసుకుని ఆ రాత్రి అక్కడే ఉంటారు.
  • తొమ్మిదో రోజు మరోసారి దర్శనం చేసుకుని మనాకు చేరుకుంటారు. అక్కడ గణేష్​, గుఫా, బీస్​, బీమ్​పూల్​, సరస్వతి నదిని విజిట్​ చేసి రాత్రికి బద్రీనాథ్​లో బస చేస్తారు.
  • పదో రోజు హరిద్వార్ చేరి గంగా హారతి దర్శనం చేసుకుంటారు. నైట్​ అక్కడే ఉంటారు.
  • పదకొండో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత చెక్​ అవుట్​ చేసి డెహ్రాడూన్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్​కు రిటర్న్​ అవుతారు. దీంతో జర్నీ ఎండ్​ అవుతుంది.
IRCTC Chardham Tour
యమునోత్రి (Getty Images)

టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు:

  • సింగిల్​ ఆక్యూపెన్సీకి రూ.91,610, డబుల్​ షేరింగ్​కు రూ.79,440, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.74,430 ఉంటుంది.
  • 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు రూ.51,240, విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.28,630 చెల్లించాలి.
  • 2 నుంచి 4 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ అవుట్​ బెడ్​ అయితే రూ.27, 200 చెల్లించాలి.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి:

  • ఫ్లైట్​ టికెట్లు
  • 10 రాత్రుల పాటు హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • సైట్​ సీయింగ్​ కోసం ప్రత్యేక వాహనాలు
  • బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​
  • టూర్​ ఎస్కార్ట్​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​

ప్యాకేజీలో ఉండనివి:

  • హెలికాఫ్టర్​ ఛార్జెస్​
  • కేదార్​నాథ్​, యమునోత్రి ఆలయాలను దర్శించుకోవడానికి పల్లకీ లేదా పోనీ సేవలు యాత్రికులే వాళ్ల సొంత డబ్బుతో రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. దీనిని IRCTC టూరిజంతో సంబంధం లేదు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్​ కోసం ఉత్తరాఖండ్ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/signin.php విజిట్​ చేసి బుక్​ చేసుకోండి.
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ప్యాకేజీ మే 17, మే 18, మే 28 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం IRCTC అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది.

