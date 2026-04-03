IRCTC "దివ్య దక్షిణ యాత్ర" - ఒకే ట్రిప్లో అరుణాచలం, రామేశ్వరం సహా ఎన్నో క్షేత్రాల దర్శనం!
యాత్ర పూర్తి షెడ్యూల్ - బోర్డింగ్ స్టేషన్లు ఇవే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:03 PM IST
IRCTC Bharat Gaurav Yatra 2026 : IRCTC తమిళనాడులో పేరెన్నికగన్న ఆలయాలను ఒకే ట్రిప్లో దర్శించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. భారత్ గౌరవ్ రైలు ద్వారా 8రోజుల యాత్రకు ప్లాన్ చేసింది. విశాఖ పట్నం స్టేషన్లో బయల్దేరే ఈ రైలు రాజమండ్రి, విజయవాడ, రేణిగుంట జంక్షన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. యాత్ర షెడ్యూల్, వివరాలు ఇవీ.
యాత్ర పేరు : "దివ్య దక్షిణ యాత్ర"
ప్రయాణం : 7రాత్రులు, 8రోజులు, 790స్లీపర్ క్లాస్ సీట్లు.
బోర్డింగ్ స్టేషన్లు :
విశాఖపట్నం - తుని, సామల్ కోట్, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, భీమవరం జంక్షన్, గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట.
టికెట్ ధరలు : పెద్దలకు 14,700, 5నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు 13,800
సందర్శించే స్థలాలు :
- కాంచీపురంలో కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, ఏకాంబరేశ్వర స్వామి ఆలయం, శ్రీవరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయం
- మహాబలిపురంలో షోర్ టెంపుల్, కృష్ణాస్ బటర్ బాల్
- రామేశ్వరంలో రామనాథ స్వామి ఆలయం
- మధురైలో మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం
- తిరుచ్చిలో శ్రీరంగనాథ స్వామి ఆలయం
- తంజావూరులో బృహదీశ్వరాలయం
- తిరువణ్ణామలైలో అరుణాచలేశ్వరాలయం
ప్రయాణం ఇలా :
- ఏప్రిల్ 27 : రైలు విశాఖపట్నం స్టేషన్లో మధ్యాహ్నం 12గంటలకు బయల్దేరుతుంది. తుని, సామల్ కోట్ మీదుగా సాయంత్రం 4.30గంటలకు రాజమండ్రి స్టేషన్ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి నిడదవోలు, భీమవరం, గుడివాడ, విజయవాడ మీదుగా రాత్రి 10గంటలకు తెనాలి చేరుతుంది.
- ఏప్రిల్ 28 : అర్ధరాత్రి 12.25గంటలకు ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు మీదుగా ప్రయాణించి ఉదయం 6గంటలకు రేణిగుంట చేరుతుంది. ఉదయం 9గంటలకు కాచీపురం చేరుకుంటుంది. స్థానికంగా కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, ఏకాంబరేశ్వరాలయం, శ్రీ వరదరాజ స్వామి ఆలయం దర్శించుకోవచ్చు. రాత్రి అక్కడే విడిది ఉంటుంది.
- ఏప్రిల్ 29 : ఉదయాన్నే అల్పాహారం చేసిన తర్వాత చెక్ అవుట్ చేసి మహాబలిపురం, షోర్ టెంపుల్, కృష్ణాస్ బటర్ బాల్ వీక్షించి చెంగల్పట్టు రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేస్తారు. తిరిగి అక్కడి నుంచి రాత్రంతా రామేశ్వరం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- ఏప్రిల్ 30 : ఉదయం 8గంటలకు రామేశ్వరం చేరుకుంటారు. హోటల్ రూమ్కి వెళ్లి ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత రామనాథ స్వామి ఆలయంతో పాటు దర్శనీయ స్థలాలకు వెళ్లొచ్చు.
- మే 1 : రామేశ్వరం నుంచి మధురై ప్రయాణిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2గంటలకు మధురై చేరుకుంటారు. మీనాక్షి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత తిరుచిరాపల్లికి వెళ్తారు. రాత్రి 2గంటలకు ప్రయాణం ఉంటుంది.
- మే 2 : ఉదయం 6గంటలకు తిరుచిరాపల్లి చేరుకుని ఫ్రెష్అప్ అయిన తర్వాత శ్రీరంగం టెంపుల్, ఆ తర్వాత తంజావూరు బృహదీశ్వరాలయం దర్శించుకుని రాత్రి 11.50గంటలకు తిరువణ్ణామల ప్రయాణం ఉంటుంది.
- మే 3 : ఉదయం 5గంటలకు తిరువణ్ణామల చేరుకుని హోటల్ గదికి వెళ్తారు. ఫ్రెష్ అయ్యాక అరుణాచలేశ్వరుడిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రాత్రి 10గంటలకు రేణిగుంట, 11.50గంటలకు గూడూరు జంక్షన్ చేరుకుంటారు.
- మే 4 : నెల్లూరు, ఒంగోలు, తెనాలి, విజయవాడ, గుడివాడ, భీమవరం, నిడదవోలు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని మీదుగా సాయంత్రం 4గంటలకు విశాఖ చేరుకోవడంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.
మొత్తం యాత్ర 8రోజులు ఉంటుంది. బుకింగ్, పూర్తి వివరాలకు విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోని IRCTC జోనల్ కార్యాలయాల్లో సంప్రదించాలి.
