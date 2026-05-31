ETV Bharat / offbeat

ఐఆర్​సీటీసీ బంపరాఫర్ - రూ.16 వేలకే అయోధ్య - కాశీ పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర!

పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేవారికి గుడ్​న్యూస్ - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్​ టూర్!

IRCTC Ayodhya Kashi Tour
IRCTC Ayodhya Kashi Tour (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IRCTC Ayodhya Kashi Tour Package : దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించి రావాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ, ఎలా వెళ్లాలో తెలియక కొందరు, డబ్బులు ఎక్కువవుతాయనే సందేహంతో మరికొందరు వెళ్లలేకపోతుంటారు. అలాంటివారందరికీ ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్​​ టూరిజం కార్పొరేషన్​(IRCTC) అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. తక్కువ ధరకే దేశంలోని కొన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ సందర్శించేలా ఒక స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. మరి, ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ధర ఎంత? ఏయే ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్‌ రైల్వే కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్‌ (IRCTC) "అయోధ్య - కాశీ: పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర విత్ వైద్యనాథ్ ధామ్"(AYODHYA- KASHI: PUNYA KSHETRA YATRA WITH BAIDYANATH DHAM) పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. ఈ టూర్​లో భాగంగా కాశీ, గయ, పూరీ, అయోధ్య వంటి ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వివిధ స్టేషన్ల గుండా ఈ ట్రైన్ ప్రయాణం సాగుతుంది. సికింద్రాబాద్‌, చర్లపల్లి, కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, విజయవాడ, గుడివాడ, భీమవరం టౌన్, తణుకు, నిడదవోలు జంక్షన్, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, దువ్వాడ, పెందుర్తి, విజయనగరం స్టేషన్లలో యాత్రికులు ఈ రైలు ఎక్కొచ్చు. ఈ యాత్ర 9 రాత్రులు, 10 పగళ్లు కొనసాగుతుంది.

టూర్ కొనసాగుతుందిలా..

  • మొదటి రోజున మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ నుంచి టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చర్లపల్లి, కాజీపేట, వరంగల్​, ఖమ్మం, విజయవాడ, గుడివాడ వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం ఒంటి గంట 25 నిమిషాలకు భీమవరం జంక్షన్​కు చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత తణుకు, నిడదవోలు జంక్షన్, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, దువ్వాడ, పెందుర్తి, విజయనగరం మీదుగా ఈ టూర్ ట్రైన్ ప్రయాణిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండే వారు పైన పేర్కొన్న స్టేషన్లలో రైలు ఎక్కొచ్చు.
  • మూడో రోజు మార్నింగ్ 8 గంటలకు గయ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అనంతరం ముందుగానే బుక్​ చేసిన హోటల్​లో చెకిన్ అవుతారు. లంచ్ తర్వాత విష్ణుపాద దేవాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రాత్రికి అదే హోటల్​లో డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.
  • నాలుగోరోజు ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత వారణాసికి పయనమవుతారు. ఒంటి గంటకు బనారస్ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అనంతరం సారనాథ్​కు బయలుదేరి అక్కడి హోటల్​లో చెకిన్​ అవుతారు. ఆ నైట్​కు బస, డిన్నర్ అక్కడే ఉంటుంది.

ఒకే ట్రిప్​లో "7 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం​" - తక్కువ ధరకే "IRCTC" టూర్!

  • ఐదో రోజు ఉదయం హోటల్లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అనంతరం కాశీనాథుని పుణ్యక్షేత్రం, కాశీ విశాలాక్షి, అన్నపూర్ణాదేవీ ఆలయాల దర్శనం ఉంటుంది. సాయంత్రం గంగా హారతిని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు. ఆ రోజు రాత్రికి వారణాసిలోనే బస చేస్తారు.
  • ఆరో రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి అయోధ్యకు బయలుదేరుతారు.
  • ఆ రోజు 12 గంటలకు అయోధ్యకు చేరుకుని ప్రముఖ దర్శనీయ ప్రాంతాలు చూస్తారు. శ్రీరాముడు, హనుమంతుని ఆలయాలు దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు స్టార్ట్​ అవుతారు.
  • ఏడో రోజు ఉదయం ఐదు గంటలకు ప్రయాగ్‌రాజ్‌ చేరుకుంటారు. అక్కడ త్రివేణి సంగమం, మరికొన్ని ప్రాంతాలను వీక్షించి జసిదిహ్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్​కు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది.
  • ఎనిమిదో రోజు మార్నింగ్ జసిదిహ్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుని అక్కడి హోటల్​లో చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ అవుతారు. అనంతరం బాబా బైద్యనాథ్ టెంపుల్​ను దర్శించుకుని రాత్రి 7 గంటలకు హైదరాబాద్​కు తిరుగు పయనమవుతారు.
  • తొమ్మిదో రోజు విజయనగరం, పెందుర్తి, దువ్వాడ, తుని, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, తణుకు, భీమవరం వరకు యాత్రా రైలు చేరుకుంటుంది.
  • పదో రోజు గుడివాడ, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, కాజీపేట, చర్లపల్లి ప్రాంతాల మీదుగా ప్రయాణించి సికింద్రాబాద్‌ చేరుకోవటంతో టూర్ కంప్లీట్ పూర్తవుతుంది.

ధరలు చూస్తే :

  • ఎకానమీ(SL)లో పెద్దలకు రూ.16,400, పిల్లలకు రూ15,300 పే చేయాలి.
  • స్టాండర్డ్​(3AC)లో పెద్దవారికి రూ.25,500, చిన్నారులకు రూ.24,100 చెల్లించాలి.
  • కంఫర్ట్​(2AC)లో పెద్దలకు రూ.33,100, చిన్న పిల్లలకు రూ.31,500 పే చేయాలి.

ప్యాకేజీలో ఏమేం కవర్ అవుతాయంటే?

  • సెలక్ట్​ చేసుకున్న ప్యాకేజీని బట్టి రైళ్లో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్‌ క్లాస్‌ ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • అలాగే, ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి వెహికల్ సమకూరుస్తారు.
  • ఉదయం కాఫీ, బ్రేక్​ఫాస్ట్​, భోజనం ప్యాకేజీలోనే అందిస్తారు.
  • ప్యాకేజీలో లేని ప్రదేశాలను సందర్శించాలన్నా, గైడ్‌ని నియమించుకోవాలన్నా యాత్రికులే చూసుకోవాలి.
  • ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ యాత్ర జులై 4, 2026న ప్రారంభమవుతుంది.
  • ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీని బుక్​ చేసుకునేందుకు ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

"హైదరాబాద్ టు విశాఖ, అరకు" - బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ధరల్లో IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ

TAGGED:

IRCTC LATEST TOUR PACKAGES
HYDERABAD TO KASHI TOUR PACKAGE
IRCTC PUNYA KSHETRA YATRA FROM HYD
ఐఆర్​సీటీసీ టూర్ ప్యాకేజీ
IRCTC AYODHYA KASHI TOUR PACKAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.