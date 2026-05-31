ఐఆర్సీటీసీ బంపరాఫర్ - రూ.16 వేలకే అయోధ్య - కాశీ పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర!
పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేవారికి గుడ్న్యూస్ - తక్కువ ధరకే IRCTC సూపర్ టూర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 4:23 PM IST
IRCTC Ayodhya Kashi Tour Package : దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించి రావాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ, ఎలా వెళ్లాలో తెలియక కొందరు, డబ్బులు ఎక్కువవుతాయనే సందేహంతో మరికొందరు వెళ్లలేకపోతుంటారు. అలాంటివారందరికీ ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. తక్కువ ధరకే దేశంలోని కొన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ సందర్శించేలా ఒక స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది. మరి, ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ధర ఎంత? ఏయే ప్రదేశాలు చూడొచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) "అయోధ్య - కాశీ: పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర విత్ వైద్యనాథ్ ధామ్"(AYODHYA- KASHI: PUNYA KSHETRA YATRA WITH BAIDYANATH DHAM) పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. ఈ టూర్లో భాగంగా కాశీ, గయ, పూరీ, అయోధ్య వంటి ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వివిధ స్టేషన్ల గుండా ఈ ట్రైన్ ప్రయాణం సాగుతుంది. సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, విజయవాడ, గుడివాడ, భీమవరం టౌన్, తణుకు, నిడదవోలు జంక్షన్, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, దువ్వాడ, పెందుర్తి, విజయనగరం స్టేషన్లలో యాత్రికులు ఈ రైలు ఎక్కొచ్చు. ఈ యాత్ర 9 రాత్రులు, 10 పగళ్లు కొనసాగుతుంది.
టూర్ కొనసాగుతుందిలా..
- మొదటి రోజున మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సికింద్రాబాద్ నుంచి టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చర్లపల్లి, కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, విజయవాడ, గుడివాడ వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం ఒంటి గంట 25 నిమిషాలకు భీమవరం జంక్షన్కు చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత తణుకు, నిడదవోలు జంక్షన్, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, దువ్వాడ, పెందుర్తి, విజయనగరం మీదుగా ఈ టూర్ ట్రైన్ ప్రయాణిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండే వారు పైన పేర్కొన్న స్టేషన్లలో రైలు ఎక్కొచ్చు.
- మూడో రోజు మార్నింగ్ 8 గంటలకు గయ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అనంతరం ముందుగానే బుక్ చేసిన హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. లంచ్ తర్వాత విష్ణుపాద దేవాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రాత్రికి అదే హోటల్లో డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.
- నాలుగోరోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత వారణాసికి పయనమవుతారు. ఒంటి గంటకు బనారస్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అనంతరం సారనాథ్కు బయలుదేరి అక్కడి హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు. ఆ నైట్కు బస, డిన్నర్ అక్కడే ఉంటుంది.
ఒకే ట్రిప్లో "7 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం" - తక్కువ ధరకే "IRCTC" టూర్!
- ఐదో రోజు ఉదయం హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం కాశీనాథుని పుణ్యక్షేత్రం, కాశీ విశాలాక్షి, అన్నపూర్ణాదేవీ ఆలయాల దర్శనం ఉంటుంది. సాయంత్రం గంగా హారతిని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు. ఆ రోజు రాత్రికి వారణాసిలోనే బస చేస్తారు.
- ఆరో రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి అయోధ్యకు బయలుదేరుతారు.
- ఆ రోజు 12 గంటలకు అయోధ్యకు చేరుకుని ప్రముఖ దర్శనీయ ప్రాంతాలు చూస్తారు. శ్రీరాముడు, హనుమంతుని ఆలయాలు దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రయాగ్రాజ్కు స్టార్ట్ అవుతారు.
- ఏడో రోజు ఉదయం ఐదు గంటలకు ప్రయాగ్రాజ్ చేరుకుంటారు. అక్కడ త్రివేణి సంగమం, మరికొన్ని ప్రాంతాలను వీక్షించి జసిదిహ్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్కు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది.
- ఎనిమిదో రోజు మార్నింగ్ జసిదిహ్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుని అక్కడి హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ అవుతారు. అనంతరం బాబా బైద్యనాథ్ టెంపుల్ను దర్శించుకుని రాత్రి 7 గంటలకు హైదరాబాద్కు తిరుగు పయనమవుతారు.
- తొమ్మిదో రోజు విజయనగరం, పెందుర్తి, దువ్వాడ, తుని, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, తణుకు, భీమవరం వరకు యాత్రా రైలు చేరుకుంటుంది.
- పదో రోజు గుడివాడ, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, కాజీపేట, చర్లపల్లి ప్రాంతాల మీదుగా ప్రయాణించి సికింద్రాబాద్ చేరుకోవటంతో టూర్ కంప్లీట్ పూర్తవుతుంది.
ధరలు చూస్తే :
- ఎకానమీ(SL)లో పెద్దలకు రూ.16,400, పిల్లలకు రూ15,300 పే చేయాలి.
- స్టాండర్డ్(3AC)లో పెద్దవారికి రూ.25,500, చిన్నారులకు రూ.24,100 చెల్లించాలి.
- కంఫర్ట్(2AC)లో పెద్దలకు రూ.33,100, చిన్న పిల్లలకు రూ.31,500 పే చేయాలి.
ప్యాకేజీలో ఏమేం కవర్ అవుతాయంటే?
- సెలక్ట్ చేసుకున్న ప్యాకేజీని బట్టి రైళ్లో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్ క్లాస్ ప్రయాణం ఉంటుంది.
- అలాగే, ప్యాకేజీని బట్టి ప్రయాణానికి వెహికల్ సమకూరుస్తారు.
- ఉదయం కాఫీ, బ్రేక్ఫాస్ట్, భోజనం ప్యాకేజీలోనే అందిస్తారు.
- ప్యాకేజీలో లేని ప్రదేశాలను సందర్శించాలన్నా, గైడ్ని నియమించుకోవాలన్నా యాత్రికులే చూసుకోవాలి.
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం ఈ యాత్ర జులై 4, 2026న ప్రారంభమవుతుంది.
- ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీని బుక్ చేసుకునేందుకు ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
"హైదరాబాద్ టు విశాఖ, అరకు" - బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ధరల్లో IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ