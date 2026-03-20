IRCTC అరుణాచలం యాత్ర - ఒకే ట్రిప్​లో "అటు అధ్యాత్మికం.. ఇటు విహారం" - ధర తక్కువే!

-సాక్షాత్తు పరమశివుడు కొండగా వెలిసిన తిరువణ్ణామలై! - తక్కువ ధరకే ఐఆర్​సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ!

Published : March 20, 2026 at 8:38 PM IST

IRCTC Arunachalam Tour Package: దేశంలోని ప్రముఖ దేవాలయాలు.. మరీ ముఖ్యంగా అరుణాచలం ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. తమిళనాడులో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్నే "తిరువణ్ణామలై" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న కొండని సాక్షాత్తూ శివలింగంగా భావిస్తారు భక్తులు. అంతేకాకుండా, ఇక్కడ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే మోక్షం కలుగుతుందనీ విశ్వసిస్తారు. అందుకే నిత్యం చాలా మంది అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనానికి వెళ్తుంటారు. మరి మీరు కూడా అరుణాచలం వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఐఆర్​సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మరి ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? టూర్​ ఎన్ని రోజులు? ధర ఎంత? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర" పేరుతో ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తోంది. 4 రాత్రుళ్లు, 5 పగళ్లుగా సాగే ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్​ ద్వారా జర్నీ ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా అరుణాచలంతో పాటు పుదుచ్చేరి, కాంచీపురం సహా ఇతర ప్రాంతాలను వీక్షించొచ్చు.

ప్రయాణ వివరాలు:

  • మొదటి రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి ట్రైన్​(17653) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం జర్నీ ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం 11 గంటలకు పుదుచ్చేరి చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్​కి చేరుకుని చెకిన్​ అవుతారు. ఫ్రెషప్ అనంతరం Auroville, అరబిందో ఆశ్రమం, ప్యారడైజ్ బీచ్​ను విజిట్ చేస్తారు. నైట్​కు హోటల్​కు చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి తిరువణ్ణామలైకు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడికి వెళ్లాక హోటల్​లో చెక్ ఇన్​ అయ్యి ఫ్రెషప్​ అవుతారు. ఆ తర్వాత అరుణాచల ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ రాత్రికి తిరువణ్ణామలైలోనే బస చేస్తారు.
  • నాలుగో రోజు ఉదయం హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ అనంతరం కాంచీపురంకు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడ కామాక్షి అమ్మన్, ఏకాంబరేశ్వర్​ దేవాలయాలను విజిట్ చేస్తారు. అనంతరం అరక్కోణం చేరుకుంటారు. సాయంత్రం 6.05 గంటలకు హైదరాబాద్​కు​ తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. ఓవర్​నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
  • ఐదో రోజు ఉదయం 07:50 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​కు ట్రైన్​ చేరుకోవడంతో జర్నీ ముగుస్తుంది.

ధరలివే:

  • కంఫర్ట్​(3AC) : ట్విన్​ షేరింగ్​కు రూ.19,130, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ రూ.14,740 చెల్లించాలి. అదే, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.10,700, విత్​ అవుట్​ బెడ్ అయితే రూ.8,060 పే చేయాలి.
  • స్టాండర్డ్​(SL) : డబుల్​ షేరింగ్​ రూ.17,060, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​కు రూ.12,670 పే చేయాలి. అదే, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.8,630, విత్​ అవుట్​ అయితే రూ.5,980 చెల్లించాలి. గ్రూప్​ బుకింగ్​ అయితే కాస్త ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • హోటల్ సౌకర్యం
  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
  • లోకల్​ ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కోసం వెహికల్​
  • మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ ఉంటుంది

ప్యాకేజీలో ఇవి ఉండవు :

  • ఆలయాల్లో దర్శన టికెట్లు
  • ట్రైన్​లో ఆహార పదార్థాలు
  • లంచ్, డిన్నర్
  • టూర్ గైడ్
  • ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులు
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ప్యాకేజీ మార్చి 27 తేదీన అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

