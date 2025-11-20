IRCTC అరుణాచలం టూర్ - తక్కువ ధరకే మహా శివుడి దర్శనం
- హైదరాబాద్ నుంచి "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర" - అటు అధ్యాత్మికం.. ఇటు విహారం
Published : November 20, 2025 at 3:32 PM IST
Arunachalam moksha yatra : మహాశివుడి భక్తులు దర్శించుకోవాలని ఆరాటపడే శివాలయాల్లో అరుణాచలం ఒకటి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శివ క్షేత్రాల్లో ఇది ఎంతో ప్రముఖమైనది. అయితే, అరుణాచలానికి వెళ్లడానికి చాలా మందికి ఆర్థిక కారణాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ చక్కటి ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. మొత్తం ఐదు రోజులపాటు సాగే ఈ టూర్లో అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనంతోపాటు పలు ఇతర ప్రాంతాలను కూడా సందర్శించి రావచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి మొదలయ్యే ఈ టూర్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్యాకేజీ పేరు : "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర"
ప్రయాణ సమయం : 4 రాత్రులు, 5 పగళ్లు
ప్రయాణ మొదలు : కాచిగూడ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ (హైదరాబాద్)
బెర్తులు : స్లీపర్, 3AC
సందర్శించే ప్రాంతాలు :
పుదుచ్చేరి : అరబిందో ఆశ్రమం, ఆరోవిల్లె, ప్యారడైజ్ బీచ్ ప్రదేశాలు
తిరువన్నామలై : అరుణాచలేశ్వర దేవాలయం
కాంచీపురం : కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం
ప్రయాణం సాగుతుందిలా :
మొదటి రోజు : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుండి సాయంత్రం 5 (17:00) గంటలకు కాచిగూడ పుదుచ్చేరి ఎక్స్ప్రెస్ (17653) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం జర్నీ సాగుతుంది.
రెండో రోజు : ఉదయం 11:05 గంటలకు పుదుచ్చేరి స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుండి పికప్ చేసుకొని హోటల్ కు తీసుకెళ్తారు. చెక్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఫ్రైషప్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఆరోవిల్లె, అరబిందో ఆశ్రమం, పారడైజ్ బీచ్ సందర్శిస్తారు. రాత్రి బస అక్కడే.
మూడో రోజు : ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి తిరువన్నమలైకి బయలుదేరుతారు. అక్కడ దిగిన తర్వాత హోటల్ కి తీసుకెళ్తారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత అరుణాచలం ఆలయ సందర్శనకు వెళ్తారు. రాత్రి బస తిరువన్నమలైలోనే ఉంటుంది.
నాలుగో రోజు : ఉదయం హోటల్లోనే అల్పాహారం చేస్తారు. అనంతరం చెక్ అవుట్ చేసి 120 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న కాంచీపురం బయలుదేరుతారు. అక్కడ కామాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, ఏకాంబరేశ్వర్ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు.
ఆ తర్వాత 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోని అరక్కోణం చేరుకుంటారు. అక్కడి రైల్వే స్టేషన్లో సాయంత్రం 6.05 గంటలకు హైదరాబాద్ కు ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం సాగుతుంది.
ఐదో రోజు : ఉదయం 07:50 గంటలకు ట్రైన్ కాచిగూడ చేరుకుంటుంది. దీంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
ప్యాకేజ్ ధరలు :
కంఫర్ట్ (3AC) :
ట్విన్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి రూ.19,130
ట్రిపుల్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి రూ.14,740
5-11 ఏళ్ల పిల్లలు - విత్ బెడ్ రూ.10,700, వితౌట్ బెడ్ రూ.8,060
స్టాండర్డ్ (SL) :
ట్విన్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి రూ.17,060
ట్రిపుల్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి 12,670
5-11 ఏళ్ల పిల్లలు - విత్ బెడ్ రూ.8,630, వితౌట్ బెడ్ రూ.5,980
ప్యాకేజ్లో ఉన్నవి :
హోటల్ వసతి
లోకల్ రవాణా వెహికిల్స్ (ప్యాకేజీని బట్టి)
ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
ఉదయం అల్పాహారం ఉంటుంది.
ప్యాకేజీలో లేనివి :
ఆలయాల్లో దర్శన టికెట్లు
లంచ్, డిన్నర్
ట్రైన్లో ఆహార పదార్థాలు
ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులు
టూర్ ఎప్పుడు? : ప్రతీ గురువారం అందుబాటులో ఉంటుంది.
