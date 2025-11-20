ETV Bharat / offbeat

IRCTC అరుణాచలం టూర్ - తక్కువ ధరకే మహా శివుడి దర్శనం

- హైదరాబాద్ నుంచి "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర" - అటు అధ్యాత్మికం.. ఇటు విహారం

Arunachalam moksha yatra
Arunachalam moksha yatra (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 3:32 PM IST

Arunachalam moksha yatra : మహాశివుడి భక్తులు దర్శించుకోవాలని ఆరాటపడే శివాలయాల్లో అరుణాచలం ఒకటి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శివ క్షేత్రాల్లో ఇది ఎంతో ప్రముఖమైనది. అయితే, అరుణాచలానికి వెళ్లడానికి చాలా మందికి ఆర్థిక కారణాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వారి కోసం ఐఆర్​సీటీసీ చక్కటి ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. మొత్తం ఐదు రోజులపాటు సాగే ఈ టూర్​లో అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనంతోపాటు పలు ఇతర ప్రాంతాలను కూడా సందర్శించి రావచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి మొదలయ్యే ఈ టూర్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్యాకేజీ పేరు : "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర"

ప్రయాణ సమయం : 4 రాత్రులు, 5 పగళ్లు

ప్రయాణ మొదలు : కాచిగూడ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ (హైదరాబాద్)

బెర్తులు : స్లీపర్, 3AC

సందర్శించే ప్రాంతాలు :

పుదుచ్చేరి : అరబిందో ఆశ్రమం, ఆరోవిల్లె, ప్యారడైజ్ బీచ్ ప్రదేశాలు

తిరువన్నామలై : అరుణాచలేశ్వర దేవాలయం

కాంచీపురం : కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం

ప్రయాణం సాగుతుందిలా :

మొదటి రోజు : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుండి సాయంత్రం 5 (17:00) గంటలకు కాచిగూడ పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్ (17653) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం జర్నీ సాగుతుంది.

రెండో రోజు : ఉదయం 11:05 గంటలకు పుదుచ్చేరి స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుండి పికప్ చేసుకొని హోటల్‌ కు తీసుకెళ్తారు. చెక్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఫ్రైషప్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఆరోవిల్లె, అరబిందో ఆశ్రమం, పారడైజ్ బీచ్ సందర్శిస్తారు. రాత్రి బస అక్కడే.

మూడో రోజు : ఉదయం అల్పాహారం చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి తిరువన్నమలైకి బయలుదేరుతారు. అక్కడ దిగిన తర్వాత హోటల్​ కి తీసుకెళ్తారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత అరుణాచలం ఆలయ సందర్శనకు వెళ్తారు. రాత్రి బస తిరువన్నమలైలోనే ఉంటుంది.

నాలుగో రోజు : ఉదయం హోటల్‌లోనే అల్పాహారం చేస్తారు. అనంతరం చెక్ అవుట్ చేసి 120 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న కాంచీపురం బయలుదేరుతారు. అక్కడ కామాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, ఏకాంబరేశ్వర్ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు.

ఆ తర్వాత 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోని అరక్కోణం చేరుకుంటారు. అక్కడి రైల్వే స్టేషన్లో సాయంత్రం 6.05 గంటలకు హైదరాబాద్​ కు ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం సాగుతుంది.

ఐదో రోజు : ఉదయం 07:50 గంటలకు ట్రైన్ కాచిగూడ చేరుకుంటుంది. దీంతో టూర్ ముగుస్తుంది.

ప్యాకేజ్ ధరలు :

కంఫర్ట్ (3AC) :

ట్విన్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి రూ.19,130

ట్రిపుల్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి రూ.14,740

5-11 ఏళ్ల పిల్లలు - విత్ బెడ్ రూ.10,700, వితౌట్ బెడ్ రూ.8,060

స్టాండర్డ్ (SL) :

ట్విన్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి రూ.17,060

ట్రిపుల్ షేరింగ్ - ఒక్కరికి 12,670

5-11 ఏళ్ల పిల్లలు - విత్ బెడ్ రూ.8,630, వితౌట్ బెడ్ రూ.5,980

ప్యాకేజ్‌లో ఉన్నవి :

హోటల్ వసతి

లోకల్ రవాణా వెహికిల్స్ (ప్యాకేజీని బట్టి)

ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్

ఉదయం అల్పాహారం ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో లేనివి :

ఆలయాల్లో దర్శన టికెట్లు

లంచ్, డిన్నర్

ట్రైన్​లో ఆహార పదార్థాలు

ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులు

టూర్ ఎప్పుడు? : ప్రతీ గురువారం అందుబాటులో ఉంటుంది.

