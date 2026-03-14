బడ్జెట్ ధరకే "అరకు అందాలు" వీక్షించే ఛాన్స్! - IRCTC సూపర్ ప్యాకేజీ

- సమ్మర్​లో ఫ్యామిలీతో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే ఐదు రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు!

IRCTC Hyderabad to Araku Tour
IRCTC Hyderabad to Araku Tour (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 9:17 AM IST

IRCTC Hyderabad to Araku Tour : సమ్మర్​లో చాలా మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో కలిసి టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. తమ బడ్జెట్​లో కొత్త కొత్త పర్యాటక ప్రాంతాలను చూసి రావాలనుకుంటారు. మరి, మీరూ ఈ వేసవిలో కుటుంబ సభ్యులతో ఒక బెస్ట్ ట్రిప్​కు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్‌ రైల్వే కేటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్‌(IRCTC) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. తక్కువ ధరలోనే ఒక వైపు టెంపుల్స్, మరో వైపు బీచ్​ అందాలు, ప్రకృతి సోయగాలను వీక్షించే మంచి అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇంతకీ, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఏయే ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"జువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ (Jewel of East Coast)" పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది IRCTC. హైదరాబాద్​ నుంచి ప్రతి గురువారమూ ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. మొత్తం నాలుగు రాత్రులు, ఐదు పగళ్లుగా ఈ టూర్ కొనసాగుతుంది.

టూర్ కొనసాగనుందిలా :

డే 1 :

మొదటి రోజు హైదరాబాద్​లోని నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల 5 నిమిషాలకు గోదావరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.12728) బయలుదేరుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.

డే 2 :

రెండో రోజు ఉదయం 5 గంటల 55 నిమిషాలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్​ ​ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. హోటల్​లో చెకిన్ అయి​ ఫ్రెషప్ అవుతారు. బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత కాళీమాత టెంపుల్, సబ్‌మెరైన్‌ మ్యూజియం విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్​కు చేరుకుని లంచ్ చేస్తారు. అనంతరం కైలాసగిరి హిల్స్, రుషికొండ బీచ్​కు వెళ్తారు. ఆ నైట్ డిన్నర్ తర్వాత విశాఖపట్నం హోటల్​లోనే స్టే చేస్తారు.

IRCTC Hyderabad to Araku Tour
IRCTC Hyderabad to Araku Tour (Getty Images)

డేట్ 3 :

మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత అరకు టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అనంతరం టైడా జంగిల్ బెల్స్​, పద్మపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం విజిట్ చేస్తారు. నెక్ట్స్ మీ సొంత ఖర్చుతో లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. లంచ్ అనంతరం గాలికొండి వ్యూ పాయింట్, బొర్రా గుహలు సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి విశాఖలోని హోటల్​కు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది. ఆ రోజు రాత్రికి హోటల్​లో డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.

డే 4 :

నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. అనంతరం సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత వైజాగ్​లోని RK బీచ్​లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక ఈవెనింగ్ నాలుగు గంటలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్​లో డ్రాప్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల 20 నిమిషాలకు గోదావరి ఎక్స్​ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.12727)లో హైదరాబాద్​కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.

డే 5 :

ఐదో రోజు ఉదయం 6 గంటల 15 నిమిషాలకు హైదరాబాద్​ డెక్కన్ రైల్వే స్టేషన్(నాంపల్లి స్టేషన్) చేరుకోవడంతో మీ అరకు-వైజాగ్ టూర్ ముగుస్తుంది.

టికెట్ ధరల వివరాలు పరిశీలిస్తే..

  • కంఫర్ట్‌లో (థర్డ్‌ ఏసీ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.27,910, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.17,010, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.13,370 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • అదే, 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్‌కు రూ.8,900, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,270 పే చేయాలి.
  • స్టాండర్డ్‌లో (స్లీపర్‌ బెర్త్‌) సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ.26,010, ట్విన్ షేరింగ్‌కు రూ.15,110, ట్రిపుల్ షేరింగ్‌కు రూ.11,480 చెల్లించాలి.
  • ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్‌తో అయితే రూ.7,000, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.4,370 పే చేయాలి.
IRCTC Hyderabad to Araku Tour
IRCTC Hyderabad to Araku Tour (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • ప్యాకేజీ బుకింగ్​ను బట్టి ట్రావెల్​ కోసం వాహనం​
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • రెండు రాత్రులు హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • మూడు రోజులు బ్రేక్​ఫాస్ట్ సౌకర్యం
  • రెండు రోజులు డిన్నర్, ఒక రోజు లంచ్ ఫెసిలిటీ

ప్యాకేజీలో ఇవి ఉండవు :

  • సందర్శన ప్రదేశాల ఎంట్రీ టికెట్లు
  • ఆలయాల్లో దర్శన టికెట్లు
  • ట్రైన్​లో ఆహార పదార్థాలు
  • టూర్ గైడ్
  • ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులు
  • ప్రస్తుతం ఐఆర్​సీటీసీ తీసుకొచ్చిన అరకు-వైజాగ్ స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ ​మార్చి 19, 26 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఏప్రిల్​లో కూడా ఈ టూర్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు పెరిగిన టికెట్ ధరలు అమలులోకి వస్తాయి.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన టికెట్​ బుకింగ్, మరిన్ని వివరాలు ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.

