బడ్జెట్ ధరకే "అరకు అందాలు" వీక్షించే ఛాన్స్! - IRCTC సూపర్ ప్యాకేజీ
- సమ్మర్లో ఫ్యామిలీతో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే ఐదు రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు!
Published : March 14, 2026 at 9:17 AM IST
IRCTC Hyderabad to Araku Tour : సమ్మర్లో చాలా మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. తమ బడ్జెట్లో కొత్త కొత్త పర్యాటక ప్రాంతాలను చూసి రావాలనుకుంటారు. మరి, మీరూ ఈ వేసవిలో కుటుంబ సభ్యులతో ఒక బెస్ట్ ట్రిప్కు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(IRCTC) ఒక అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. తక్కువ ధరలోనే ఒక వైపు టెంపుల్స్, మరో వైపు బీచ్ అందాలు, ప్రకృతి సోయగాలను వీక్షించే మంచి అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇంతకీ, ఆ టూర్ ప్యాకేజీ ఏంటి? ఏయే ప్రాంతాలు చూడొచ్చు? టికెట్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"జువెల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ (Jewel of East Coast)" పేరుతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకొచ్చింది IRCTC. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి గురువారమూ ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. మొత్తం నాలుగు రాత్రులు, ఐదు పగళ్లుగా ఈ టూర్ కొనసాగుతుంది.
టూర్ కొనసాగనుందిలా :
డే 1 :
మొదటి రోజు హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల 5 నిమిషాలకు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.12728) బయలుదేరుతుంది. ఓవర్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
డే 2 :
రెండో రోజు ఉదయం 5 గంటల 55 నిమిషాలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. హోటల్లో చెకిన్ అయి ఫ్రెషప్ అవుతారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కాళీమాత టెంపుల్, సబ్మెరైన్ మ్యూజియం విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత హోటల్కు చేరుకుని లంచ్ చేస్తారు. అనంతరం కైలాసగిరి హిల్స్, రుషికొండ బీచ్కు వెళ్తారు. ఆ నైట్ డిన్నర్ తర్వాత విశాఖపట్నం హోటల్లోనే స్టే చేస్తారు.
డేట్ 3 :
మూడో రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత అరకు టూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అనంతరం టైడా జంగిల్ బెల్స్, పద్మపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం విజిట్ చేస్తారు. నెక్ట్స్ మీ సొంత ఖర్చుతో లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. లంచ్ అనంతరం గాలికొండి వ్యూ పాయింట్, బొర్రా గుహలు సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి విశాఖలోని హోటల్కు రిటర్న్ జర్నీ ఉంటుంది. ఆ రోజు రాత్రికి హోటల్లో డిన్నర్, స్టే ఉంటుంది.
డే 4 :
నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. అనంతరం సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత వైజాగ్లోని RK బీచ్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక ఈవెనింగ్ నాలుగు గంటలకు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల 20 నిమిషాలకు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్.12727)లో హైదరాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రాత్రంతా ప్రయాణం ఉంటుంది.
డే 5 :
ఐదో రోజు ఉదయం 6 గంటల 15 నిమిషాలకు హైదరాబాద్ డెక్కన్ రైల్వే స్టేషన్(నాంపల్లి స్టేషన్) చేరుకోవడంతో మీ అరకు-వైజాగ్ టూర్ ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరల వివరాలు పరిశీలిస్తే..
- కంఫర్ట్లో (థర్డ్ ఏసీ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.27,910, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.17,010, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.13,370 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- అదే, 5 - 11 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్కు రూ.8,900, విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.6,270 పే చేయాలి.
- స్టాండర్డ్లో (స్లీపర్ బెర్త్) సింగిల్ షేరింగ్కు రూ.26,010, ట్విన్ షేరింగ్కు రూ.15,110, ట్రిపుల్ షేరింగ్కు రూ.11,480 చెల్లించాలి.
- ఇక 5-11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు విత్ బెడ్తో అయితే రూ.7,000, అదే విత్ అవుట్ బెడ్ అయితే రూ.4,370 పే చేయాలి.
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :
- ట్రైన్ టికెట్లు
- ప్యాకేజీ బుకింగ్ను బట్టి ట్రావెల్ కోసం వాహనం
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- రెండు రాత్రులు హోటల్ అకామిడేషన్
- మూడు రోజులు బ్రేక్ఫాస్ట్ సౌకర్యం
- రెండు రోజులు డిన్నర్, ఒక రోజు లంచ్ ఫెసిలిటీ
ప్యాకేజీలో ఇవి ఉండవు :
- సందర్శన ప్రదేశాల ఎంట్రీ టికెట్లు
- ఆలయాల్లో దర్శన టికెట్లు
- ట్రైన్లో ఆహార పదార్థాలు
- టూర్ గైడ్
- ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులు
- ప్రస్తుతం ఐఆర్సీటీసీ తీసుకొచ్చిన అరకు-వైజాగ్ స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ మార్చి 19, 26 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఏప్రిల్లో కూడా ఈ టూర్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు పెరిగిన టికెట్ ధరలు అమలులోకి వస్తాయి.
- ఈ టూర్కు సంబంధించిన టికెట్ బుకింగ్, మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
