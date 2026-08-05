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విధిలేక, తిండిలేక - జుట్టు అమ్ముకుంటున్నారు!

- ఇరాన్​లో ఆర్థిక పరిస్థితిని వివరిస్తూ స్థానిక మీడియా కథనాలు - కొనుగోలు శక్తి పడిపోవడంతో అవస్థలు పడుతున్న ప్రజానీకం!

America Iran War Crisis
America Iran War Crisis (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 4:18 PM IST

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America Iran War Crisis : అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం దాదాపు ఆరు నెలలుగా కొనసాగుతోంది. ఆ ప్రభావంతో ఇరాన్‌ ప్రజలు తీవ్ర ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, పడిపోతున్న కొనుగోలు శక్తితో పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నట్టు సమాచారం.

పరిస్థితి ఎంతలా దిగజారిందంటే ఆదాయం కోసం ఇంట్లో అందుబాటులో ఉన్న చిన్నచిన్న వస్తువులను కూడా అమ్ముకుంటున్నట్టు స్థానిక మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. పర్‌ఫ్యూమ్‌ బాటిళ్లు, దుస్తులు, బుట్లు వంటి వాటిని ఆన్‌లైన్​లో అమ్మకానికి పెడుతున్నట్టు సమాచారం. గతంలో పెద్దగా పట్టించుకోని వస్తువులను కూడా, కొంత ఆదాయం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు విక్రయిస్తున్నారట.

విధిలేని పరిస్థితుల్లో కొందరు మహిళలు తమ జుట్టును కూడా కత్తిరించుకొని అమ్ముకుంటున్నారట! అక్కడ పొడవైన జుట్టుకు డిమాండ్‌ ఉంటుందట. జుట్టు క్వాలిటీ, పొడవు, రంగును వేలాది రూపాయల ధర పలుకుతుందట. దీంతో కుటుంబ అవసరాలు తీరుతాయనే ఉద్దేశంతో కొందరు మహిళలు కురులు విక్రయిస్తున్నారట.

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మరికొందరు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను అద్దెకు ఇస్తున్నారట. ల్యాప్‌టాప్‌ వంటి వాటిని రెంటుకు ఇచ్చేవారి సంఖ్య, తీసుకునే వారి సంఖ్య కూడా పెరిగిందట. ఆఫీసు పనులు, ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు, ఇతర డిజిటల్‌ అవసరాల కోసం కొత్తవి కొనలేనివారు అద్దెకు తీసుకుంటున్నారట.

ద్రవ్యోల్బణం, అంతర్జాతీయ ఆంక్షలతోపాటు దేశీయంగా నెలకొన్న ఆర్థిక సమస్యలు, పడిపోతున్న కరెన్సీ విలువ వంటి కారణాలతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం జులై చివరి నాటికే ఇరాన్‌లో వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 66 శాతానికి ఎగబాకినట్టు అంచనా. ఆదాయంతో పోలిస్తే ఖర్చులు వేగంగా పెరగడంతో ప్రజల వాస్తవ కొనుగోలు శక్తి మరింత తగ్గుతోందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకప్పుడు సులభంగా కొనుగోలు చేసిన వస్తువులను కూడా ఇప్పుడు జనం కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితులు తలెత్తాయట. అందుకే, అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులను విక్రయిస్తూ బతుకు బండిని లాగుతున్నారని చబెతున్నారు.

ఈ విధంగా.. యుద్ధం, ఆంక్షలు, ద్రవ్యోల్బణం కలిసి ఇరాన్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థపై మాత్రమే కాకుండా.. సామాన్య ప్రజల జీవనంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రోజువారీ అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసం ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న చివరి వనరులను కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నట్లు ఈ పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

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TAGGED:

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DONALD TRUMP
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