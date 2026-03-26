"ఇరానీ చాయ్" ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది? - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

ఇరానీ చాయ్ రెసిపీ - ఇంట్లోనే ఈజీగా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఆస్వాదించండి!

hyderabad_irani_tea
hyderabad_irani_tea (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 6:44 PM IST

Hyderabad Irani Tea : గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, బెల్లం టీ, లెమన్ టీ, మసాలా టీ, జింజర్​ టీ, జప్రానీ టీ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే టీ ఎన్నో రకాలుగా, విభిన్న ఫ్లేవర్లలో లభిస్తుంది. దాదాపు అన్నింట్లోనూ టీ పొడి, పాలు, పంచదార వాడుతుంటారు. అయితే, వీటన్నింటిలో ఇరానీ చాయ్​ తయారీ భిన్నంగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు కాకుండా కాస్త సమయం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా, చిక్కని టీ సేవిస్తుంటే మెత్తగా, వెచ్చగా గొంతు దిగుతుంది. ఒక సిప్ తర్వాత మరో సిప్ కోసం నాలుక ఎదురుచూస్తుంది.

"ఆమెకు ఐదుగురు పిల్లలు" - 67 కిలోల బరువు తగ్గి అందాల కిరీటం గెలిచింది!

ఇరానీ టీకి చాలా మంది అభిమానులు ఉంటారు. ఈ టీ ఇరానీయుల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. 19వ శతాబ్దంలో నిజాం మీర్​ ఉస్మాన్​ అలీఖాన్​ హయాంలో హైదరాబాద్​ చేరుకుంది. ఉస్మానియా బిస్కెట్​ తింటూ ఇరానీ చాయ్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇరానీ టీ తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • టీ పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - అర లీటర్
  • యాలకులు - 3
  • కండెన్స్​డ్ మిల్క్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • డికాషన్ కోసం గిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని టీ పొడి వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగిస్తూ పంచదార వేసుకుని ఓ సారి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఆవిరి పోకుండా 20 నిమిషాల పాటు డికాషన్ మరిగించాలి.
  • ఇపుడు మరో పాత్రలో పాలు పోసుకుని మరిగించాలి. యాలకులు దంచి వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. పాలు అడుగంటకుండా బాగా కలుపుతూ మరిగించి చిక్కబడగానే కండెన్స్​డ్ మిల్క్ వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు డికాషన్ పాత్ర మూత తీసేయాలి. జల్లెడతో ఓ గిన్నెలోకి వడగట్టుకోవాలి.
  • ముందుగా కప్పులో డికాషన్ పోసుకుని ఆ తర్వాత వేడి వేడి పాలు పోసుకుని కలపాలి. అంతే! వేడి వేడి ఇరానీ టీ రెడీగా ఉంటుంది.

'టీ'ప్స్ :

  • డికాషన్ ఎంత ఎక్కువ సేపు మరిగిస్తే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది.
  • డికాషన్ మరిగించే పాత్ర నుంచి ఆవిరి వెళ్లిపోకుండా దమ్ ఇవ్వాలి.
  • లీటర్ డికాషన్ మరిగిస్తే కనీసం అర లీటర్ అయ్యే వరకైనా మరిగించాలి.
  • పాలుసైతం సగానికి సగం తగ్గిపోయే వరకు మరిగించాలి.
  • చిక్కని, ఫ్యాట్, క్రీమ్ మిల్క్ వాడితే టీ టేస్ట్ ఉంటుంది.
  • ఫ్లేవర్ కోసం యాలకులు, దాల్చిన చెక్క పొడి కలుపుకోవచ్చు.

"రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్" క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారా? - కొత్త రూల్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!

"APSRTC" టెంపుల్ టూరిజం - రాజమహేంద్రవరం నుంచి 'కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర'

