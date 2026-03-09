చమురు మంటలు తప్పవా? - మళ్లీ 1973 నాటి పరిస్థితి వస్తుందా?
1973లో నాలుగింతలు పెరిగిన చమురు ధరలు - సర్వత్రా ఆందోళన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 3:53 PM IST
crude oil price today per barrel : ప్రపంచ చమురు వ్యాపారంలో 1973 సంవత్సరం అతిపెద్ద సంక్షోభంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో ఆనాటి సంక్షోభం తాజాగా మరోసారి ఆవిష్కృతం కానుందా అని భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నెల రోజుల కిందటి వరకూ 70డాలర్లు ఉన్న క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర ప్రస్తుతం 110డాలర్లకు పైగా పలుకుతుండడం ఆందోళనకు కారణమవుతోంది. చమురు సంక్షోభం మరో సారి ముంచెత్తే ప్రమాదం ఉందా? అని విశ్లేషకులు అంచనాలు వేస్తున్నారు. ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు జీవనాడి లాంటి హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేత, గల్ఫ్ దేశాల చమురు క్షేత్రాలపై దాడుల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు భగ్గుమన్నాయి. యుద్ధం పదో రోజుకు చేరిన వేళ చమురు ధరలు మండుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 1973 నాటి చమురు సంక్షోభాన్ని విశ్లేషకులు గుర్తు చేస్తుండగా, మళ్లీ అప్పటి పరిస్థితులు తలెత్తుతాయా అన్న భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
చమురు ధరలు 300శాతం పైకి
1973లో అరబ్- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం సమయంలో చమురు సంక్షోభం నెలకొంది. ఇజ్రాయెల్కు మద్దతుగా రంగంలోకి దిగిన అమెరికా, నెదర్లాండ్స్, పోర్చుగల్, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలు చమురు కొనకుండా ఒపెక్ దేశాలు ఆంక్షలు విధించాయి. మరో వైపు చమురు ఉత్పత్తిని తగ్గించడంతో అంతర్జాతీయంగా ధరలు భగ్గుమన్నాయి. ఆయా దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి పెట్రోల్, డీజిల్కు తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. అప్పట్లో 3 డాలర్లున్న బ్యారెల్ ధర ఆంక్షల ఫలితంగా ఏకంగా 12 డాలర్లకు చేరింది.
మరికొన్ని సందర్భాలు
- 1978-79లో ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ విప్లవం సమయంలోనూ చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. 14 డాలర్లుగా ఉన్న బ్యారెల్ ధర ఏకంగా 180 శాతం మేర పెరిగి 39 డాలర్లకు చేరడం గమనార్హం.
- 1980-1981లో ఇరాన్- ఇరాక్ మధ్య యుద్ధ సమయంలోనూ క్రూడా ఆయిల్ ధరలు 25 శాతం పెరిగిపోయాయి.
- 1990-91 మధ్య జరిగిన గల్ఫ్ యుద్ధం సమయంలో క్రూడాయిల్ ధరలు 140 శాతం పెరగ్గా బ్యారెల్ ధర 17 డాలర్ల నుంచి 41 డాలర్లకు ఎగబాకింది.
- 2011లో లిబియా అంతర్యుద్ధం సందర్భంలో ధరలు 30 శాతం పెరిగాయి.
- 2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో 75 డాలర్లున్న బ్యారెల్ ధర 130 డాలర్లకు చేరి ఆ తర్వాత తగ్గుముఖం పట్టి 85 డాలర్లకు దిగొచ్చింది.
ఆందోళనకు కారణం లేకపోలేదు!
1973 యుద్ధ సమయంలో ప్రపంచ చమురు సరఫరాపై 7నుంచి 9 శాతం మేర ప్రభావం పడగా రోజుకు సగటున 4 నుంచి 5.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరా కొరత ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం హర్మూజ్ మూసివేత వల్ల రోజుకు 20 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఇది ప్రపంచ చమురు వినియోగంలో 20 శాతం కావడం గమనార్హం. హర్మూజ్ మూసివేత ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే చమురు ధరలు మరింత పెరిగే పరిస్థితులు ఉంటాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. బ్యారెల్ ధర 145 -150 డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు దీర్ఘకాలం కొనసాగితే బ్యారెల్ ధర 150 డాలర్లకు పెరగొచ్చని ఖతార్ మంత్రి సాదద్ అల్ కాబీ సైతం అంచనా వేయడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగిపోతాయి. చమురు ధరల్లో పెరుగుదల యుద్ధం ఇంకెంతకాలం కొనసాగుతుందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ పరిస్థితులు సద్దుమణిగితే సరఫరా పునరుద్ధరణ జరుగుతుందని, ధరలు దిగి వస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
