అభి‘రుచి’లో మే‘టీ’ - ఒక్క సిప్ తాగితే "రోజంతా" హాయిగా!
నేడు అంతర్జాతీయ తేనీటి దినోత్సవం - రకరకాల రుచుల్లో అందుబాటులో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 5:04 PM IST
International Tea Day 2026 : టీ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి ప్రాణం లేచొస్తుంది! ఎన్ని పనులున్నా సరే వాటిని ఆపేసి దీన్ని తాగుతారు. ఇది ఒక్కొ గుటక గొంతులోకి పడితే ఎంతో హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఇక మార్నింగే కొందరికి దీన్ని తాగకపోతే ఆ రోజే ప్రారంభమే కాదు. నలుగురు మిత్రులు కలిసినా, ఇంట్లోకి బంధువులు వచ్చినా తప్పక కమ్మటి చాయ్ ఉండాల్సిందే. అంతలా మన జీవితంలో ఓ భాగమైంది. తరాలు మారినా తరగని అభిమానంతో పేద, ధనిక భేదం లేకుండా అందరికీ ఇష్టమైంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా టీ విక్రయాల్లో సరికొత్త రీతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు వ్యాపారులు రకరకాల రుచుల్లో అందిస్తున్నారు. నేడు అంతర్జాతీయ టీ దినోత్సవం నేపథ్యంలో కొన్ని ఆసక్తికర సంగతులు మీ కోసం.
టీ గురించి ఆసక్తికర సంగతులు :
- 2737BCలో షెన్ నాంగ్ అనే చక్రవర్తి ఓ చెట్టు కింద నీటిని వేడి చేస్తుండగా ఆకులు రాలి అందులో పడ్డాయట. అదే టీగా మారిందని ఓ కథనం.
- భారతీయులు ఒక్క రోజులో ఎనభై నుంచి వంద కోట్ల కప్పుల టీ తాగుతారని ఓ సర్వేలో తేలింది. అత్యధికంగా చాయ్ తాగేవారున్న దేశాల్లో తుర్కియే ఫస్ట్.
- ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన టీ 'చైనాలో' దొరుకుతుంది. 'దా హాంగ్ పావో' పేరుతో విక్రయించే ఈ టీపౌడర్ కిలో ధర.11.55 కోట్లు .
- గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీ, ఊలంగ్ టీ వంటి అనేక టీ పౌడర్లు 'కమెలియా సనెన్సెస్' మొక్క నుంచే వస్తాయి. వాటిని పౌడర్గా మార్చే విధానంతోనే రుచిలో తేడాలుంటాయి.
- థాయ్లాండ్, మయన్మార్, చైనా, దేశాల్లో టీతో పచ్చడి చేస్తారు. టీని ఆరు నెలలపాటు పులియబెడతారు. ఆ తర్వాత దాంట్లో చేపలు లేదా మాంసం కలిపి తింటారు.
టీలలో వివిధ రకాలు :
చాయ్లో- గ్రీన్ టీ, లెమన్గ్రాస్, బ్లాక్ టీ, వైట్ టీ, ఎల్లో టీ, కాంగ్రా, ఊలాంగ్, ఇలాచీ, ఇరానీ, హెర్బల్, పుదీనావాలీ, కశ్మీరీ కహ్వా, లెమన్, బబుల్ టీ, మ్యాచా టీ, కడక్ చాయ్, ఇలా ఎన్నెన్నో రకాలు! వీటన్నింటిలో ఇరానీ చాయ్ ప్రత్యేకం. ఒక్కసారి ఈ టీ తాగితే మళ్లీ తాగాలని అనిపిస్తుంది! అందుకే ఈ చాయ్ కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లేందుకు సిద్ధపడతారు కొందరు. ఇందులో హైదరాబాద్ ఇరానీ చాయ్కి ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇరానీ చాయ్ :
హైదరాబాద్ నగరానికి ఇరానీ చాయ్కు చారిత్రక బంధముంది. 19వ శతాబ్దంలో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ హయాంలో పాతబస్తీలో ఇరానీ కెఫేల సంస్కృతి ప్రారంభమైంది. కొన్ని రకమైన మసాలా దినుసులు కలపడం, రాగి పాత్రలో తయారు చేయడం వల్ల చిక్కదనం, గోధుమ వర్ణం, తీయదనం, ప్రత్యేక రుచి వస్తుంది. అందుకే చాలా మందికి ఈ తేనీటిని సేవించనిదే తెల్లవారదు. హైదరాబాద్లో పేరుగాంచిన ఇరానీ కేఫ్లు 10 వరకు ఉన్నాయి. ఉస్మానియా బిస్కెట్ తింటూ ఈ టీ తాగితే ఆ రుచే వేరే లెవల్.
టీ అభిమానులను ఆకర్షిస్తోన్న దమ్ టీ :
నేటి కాలంలో పెద్దలు, యువతను దమ్ టీ ఆకర్షిస్తోంది. సాధారణంగా బిర్యానీకి ‘దమ్’ చేయడం చాలా మందికి తెలుసు. కానీ టీకి దమ్ చేయడం ఏంటని అని ఆశ్చర్యంగా ఉందా? వాస్తవానికి ఇది ఉత్తరాదిలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బాగా ఫేమస్ అయిన పద్ధతి. ఇందులో డికాషన్, మిల్క్, ప్రత్యేక సుగంధ ద్రవ్యాలను ఒక పాత్రలో వేసి లోపలి ఆవిరి బయటకు పోకుండా మూతను పిండితో సీల్ చేస్తారు. తక్కువ మంటపై నెమ్మదిగా ఉడికిస్తారు.
ఇలా దమ్ చేయడం వల్ల టీ ఆకుల ఫ్లేవర్, మసాలా దినుసుల సువాసన ఇమిడిపోయి ఒక చిక్కటి, చక్కటి రుచి వస్తుంది. వేడి నిప్పుల కుంపటిలో మట్టి గ్లాసులను ఎర్రగా కాల్చి వాటిలో ఈ టీ ద్రావణాన్ని పోయగా మరింత పొంగుతుంది. వేడివేడిగా మరో కప్పులో పోసి అందిస్తారు. దీని రుచికి టీ అభిమానులు ఎంతగానో ఆకర్షితులవుతున్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు విస్తృత వసతి సౌకర్యాలు - తిరుపతిలో గదులు ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు!
"ప్రధానమంత్రి బీమా యోజన" రూ.5లక్షలకు పెంపు? - మీకు రెన్యువల్ మెసేజ్ వచ్చిందా?