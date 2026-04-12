Alert : ఇంటర్ ఫలితాలు చెక్ చేసుకుంటున్నారా? - "ముందొస్తాయి ముంచేస్తాయి"!

మార్కులు పెంచుతామని ఫోన్ కాల్స్! - వాట్సాప్ లింకులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 11:00 AM IST

Intermediate exams results links : తెలంగాణలో ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఏపీలో ఫలితాల విడుదలకు ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇప్పటికే మూల్యాంకనం ముగిసిన నేపథ్యంలో మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో ఫలితాలు ఆన్​లైన్​లో వెల్లడించనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. కాగా, రోజుకో విధంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు ఇంటర్ ఫలితాలనూ ఆసరాగా తీసుకోవచ్చు అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫలితాల కోసం వాట్సాప్ ద్వారా లింకులు పంపించి మీ సమాచారాన్నంతా గుప్పిట పట్టి మోసాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉంది.

ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల కోసం ఆన్​లైన్​లో వెతికే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లక్షలాది మంది పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో సైబర్ నేరగాళ్లు పొంచి ఉన్నారని తెలుసుకోవాలి. విద్యార్థుల ఆందోళన, తల్లిదండ్రుల ఉత్సాహాన్ని సైబర్ నేరగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు ఎన్నో అవకాశాలున్నాయి.

నకిలీ వెబ్​సైట్లు సృష్టించి "ఫలితాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి" అని నమ్మిస్తారు. విద్యార్థి పేరు, హాల్ టికెట్ వివరాల పేరిట ఫోన్ నంబర్లు సమీకరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. తద్వారా ఫలితాల పేరుతో మాల్​వేర్​ మీ ఫోన్లలోకి పంపించి డాటా తస్కరిస్తారు. ఫెయిలయ్యారని, మార్కులు పెంచుతామని ఫోన్ కాల్స్ చేసేవాళ్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విశ్వసించవద్దు. ఇంటర్ బోర్డు అధికారులమని, ఎగ్జామ్ పరిశీలకులమని చెప్తూ నమ్మించి దోచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు.

పరీక్షా ఫలితాల విషయంలోనే కాదు! ప్రతి చిన్న సమాచారానికి సెర్చ్‌ ఇంజిన్లలో వెతకడాన్ని సైబర్‌ నేరగాళ్లు అవకాశంగా మలచుకుంటున్నారు. సెర్చింగ్​లో ముందు వచ్చినంత మాత్రాన అవి అసలైన వెబ్‌సైట్‌లు అని అనుకోవద్దు. వ్యక్తిగత వివరాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, బ్యాంకింగ్‌ వివరాలు, వాట్సప్‌ లింక్‌లు అడుగుతున్నారంటే వెంటనే జాగ్రత్త పడాలి.

సమాచారం కోసమో, ఏదైనా సమస్య పరిష్కారం కోసమో ఆన్‌లైన్‌లో వెతకడం పరిపాటి. అన్నింటికంటే పైన, ముందుగా కనిపించే వెబ్‌సైట్‌పై క్లిక్‌ చేసి అడిగిన వివరాలన్నీ ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడి నుంచే మోసానికి బీజం పడుతుంది. తాము ఆ సంస్థ ప్రతినిధులమని నమ్మించిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు మన సమాచారాన్నంతా అడిగి తీసుకుని నట్టేట ముంచేస్తుంటారు. "సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌ ఆప్టిమైజేషన్, పెయిడ్‌ అడ్వర్టయిజ్‌మెంట్‌" విధానాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని దోచేస్తుంటారు. ఆన్‌లైన్‌లో ప్రముఖంగా కనిపించేలా బ్యాంకులు, ప్రముఖ సంస్థల వెబ్‌సైట్ల తరహాలో నకిలీవి సృష్టించి బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు.

జాగ్రత్తలివీ..

  • ఇంటర్ ఫలితాల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో వెతికినప్పుడు తెరపై కనిపించే వెబ్‌సైట్లను కచ్చితంగా తనిఖీ చేసుకోవాల్సిందే. కొన్నిసార్లు ఒక్క అక్షరం, డొమైన్‌ తేడాలతో వీటిని రూపొందించి దారి మళ్లిస్తుంటారు.
  • సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌లో స్పాన్సర్డ్‌ లేదా ప్రకటన (ADVT) అని ఉంటే దాన్ని క్లిక్‌ చేయకపోవడం మంచిది.
  • సైబర్‌ మోసగాళ్ల బారిన పడితే వెంటనే జాతీయ సైబర్‌ క్రైమ్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ టోల్‌ఫ్రీ నంబరు 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి.

