'పెద్ద రెక్కల ఫ్యాన్లు' - తక్కువ తిరిగినా ఎక్కువ గాలి!
ఇళ్లు, హాళ్లలో చూడముచ్చైన భారీ ఫ్యాన్లు - సాధారణ ఫ్యాన్లకు భిన్నం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:05 AM IST
Hi Speed Fans : ఈ మధ్య చాలా ఫంక్షన్ హాళ్లలో, సమావేశ మందిరాలు, దేవాలయాల్లో పెద్ద రెక్కల ఫ్యాన్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి నెమ్మదిగా తిరుగుతున్నా గాలి ధారాళంగా ఇస్తుండడం ఆశ్చపరుస్తోంది. వచ్చిన వారికి కొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి. ఇవి చూడడానికే కాకుండా పనితీరులోనూ సాధారణ ఫ్యాన్ల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటున్నాయి. వీటిని హెచ్ వీ ఎల్ ఎస్ (హై వాల్యూమ్ లో స్పీడ్ ఫ్యాన్లు లేదా లార్జ్ బ్లేడ్ డిజైనర్ ఫ్యాన్లు అని పిలుస్తారు.
ఈ ఫ్యాన్లలో ఎక్కువగా బీఎల్ డీసీ (బ్రష్ లెస్ డీసీ) మోటార్లను వాడుతున్నారు. దీనివల్ల సాధారణ ఫ్యాన్లతో పోలిస్తే 50 నుంచి 65శాతం వరకు విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది. ఈ ఫ్యాన్ల రెక్కలు పెద్దవిగా ఉండడం వల్ల తక్కువ వేగంతో తిరిగినా ఎక్కువ గాలిని గది అంతటా సమానంగా పంపిణీ చేస్తాయి. సాధారణ ఫ్యాన్ల లాగా ఒకే చోట కాకుండా గది నలుమూలలా గాలి అందుతుంది. వీటి బ్లేడ్లను ఏరోడైనమిక్ డిజైన్తో తయారు చేయడం వల్ల ఇవి తిరుగుతున్నపుడు శబ్దం అస్సలు రాదు. పడక గదులకు ఇవి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. చాలా మోడళ్లలో రివర్స్ మోడ్ ఉంటుంది. ఇది శీతాకాలంలో గదిలోని వేడి గాలిని కిందకు నెట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
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స్మార్ట్ కంట్రోల్స్
ఈ ఫ్యాన్లు రిమోట్ కంట్రోల్, టైమర్, స్లీప్ మోడ్ ఫీచర్లతో వస్తాయి. కొన్ని ప్రీమియం ఫ్యాన్లను వైఫై, బ్లూ టూత్ ద్వారా మొహైల్ యాప్స్, అలెక్సా, గూగుల్ హోమ్లతో కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు.
ఆధునిక డిజైన్లు
ఇవి ఉడెన్ ఫినిషింగ్, యాంటీ డస్ట్ కోటింగ్, ప్రీమియం లుక్తో వస్తున్నాయి. ఇంటి హాల్ లేదా లివింగ్ రూమ్కు మంచి లావిష్, మోడర్న్ లుక్ ఇస్తాయి.
ధరలు ఇలా..
సాధారణ ఫ్యాన్లతో పోలిస్తే వీటి ధర కాస్త ఎక్కువే. రూ.5వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ ఫీచర్లు, మంచి డిజైన్లు ఉన్నవి రూ.10వేల వరకు ఉన్నాయి. విమానం రెక్కల ఆకారం, 60అంగుళాల కంటే పెద్ద బ్లేడ్లు, ప్రీమియం ఉడెన్ బ్లేడ్ జిడైన్లు, 1200 ఎం.ఎం., 1400 ఎం.ఎం. ఇలా సైజును బట్టి ధర మారుతుంది.
ప్రతి కూలతలూ లేకపోలేదు
సాధారణ ఫ్యాన్ ఇచ్చే ఫాస్ట్ ఎయిర్ అనుభూతిని ఇష్టపడే వారికి ఇవి కొంచెం స్లోగా అనిపించవచ్చు. ఇందులో వాడే బీఎల్డీసీ మోటార్లు ఎలక్ర్టానిక్ సర్క్యూట్ బోర్డులు చాలా సున్నితమైనవి. సాధారణ మెకానిక్లు వీటిని మరమ్మతు చేయలేరు. వారంటీ అయిపోయిన తర్వాత ఏవైనా పాడైతే, బ్రాండ్ సర్వీస్ సెంటర్పైనే ఆధారపడాలి, స్పేర్ పార్ట్స్ ఖర్చు కూడా ఎక్కువే. ఈ ఫ్యాన్ల నుంచి సరైన ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ రావాలంటే సీలింగ్ కనీసం 9 నుంచి 10 అడుగుల ఎత్తుండాలి. సీలింగ్ ఎత్తు తక్కువగా ఉంటే గాలి సరిగా రాదు. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
చాలా మోడళ్లకు గోడకు ఉండే రెగ్యులేటర్లు పనిచేయవు. రిమోట్ ద్వారానే అపరేట్ చేయాలి. రిమోట్ పోయినా లేదా పాడైనా కంట్రోల్ చేయడం కష్టమవుతుంది.
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