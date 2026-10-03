ETV Bharat / offbeat

'ఇంటీరియర్ కలర్స్' మీ నిద్ర, మానసికస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయట! - ఏ రంగుతో ఎలాంటి ప్రయోజనం?

ఇంటికి లోపల, బయట ఏ రంగు వేయాలి? - వాటి వెనక శాస్త్రీయత తెలుసుకుందాం!

ఇంటీరియర్ కలర్స్
ఇంటీరియర్ కలర్స్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

House Paint Colors Inside : ఇల్లు అందంగా కనపడడానికి మాత్రమే రంగులు వేస్తామనకుంటే పొరపాటే అవి మన మానసికస్థితిని, ఆలోచనలను, నిద్రను, ఆఖరికి మన ాకలిని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని ఇంటీరియర్ సైకాలజీ నిపుణులు, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్ చెప్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏ గదికి ఎలాంటి రంగులు వేయాలి? వాటి వెనకున్న శాస్త్రీయత ఏంటి?

ఇంటీరియర్ కలర్స్
ఇంటీరియర్ కలర్స్ (ETV Bharat)

నీలం : ప్రశాంతత

ఇది సముద్రం, ఆకాశాలను సూచిస్తుంది. ఈ రంగును చూడగానే మనసు లోని ఆందోళనలు తగ్గి రక్తపోటు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. అందుకే బెడ్రూమ్, , స్టడీ రూమ్​కు లేత నీలం రంగు ఉత్తమమైనదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మంచి నిద్రకు కూడా దోహదపడుతుంది.

పసుపు : ఉత్సాహం, సృజనాత్మకత

పసుపు రంగు మెదడును చురుగ్గా ఉంచుతుంది. ఉత్సాహాన్ని, సంతోషాన్ని నింపుతుంది. పిల్లల స్టడీ రూమ్స్ లేదా కిచెన్లో ఈ రంగును తగిన మోతాదులో వాడటం వల్ల సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. అయితే ఇది మరీ ఎక్కువ బ్రైట్గా ఉంటే కళ్లు అలసిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఎరుపు : ఆకలిని పెంచే శక్తి

ఎరుపు రంగు శరీరంలో శక్తిని, ఉద్వేగాన్ని పెంచుతుంది. ఇది ఆకలిని ప్రేరేపించే రంగు కూడా.. అందుకే చాలా వరకు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో ఎరుపు లేదా ఆరెంజ్ రంగులను వాడుతుంటారు. ఇంట్లో డైనింగ్ ఏరియాకు ఇది సరిపోతుంది కానీ, బెడ్రూమ్స్​కు అస్సలు పనికిరాదు.

తెలుపు : స్వచ్ఛత

చిన్న ఇళ్లను సైతం విశాలంగా చూపించే గుణం తెలుపు రంగుకు ఉంది. ఇది స్వచ్ఛత, ప్రశాంతతకు నిదర్శనం. అయితే పూర్తిగా తెల్లగా ఉంటే హాస్పిటల్ వాతావరణంలాగా అనిపించొచ్చు. అందుకే కాంబినేషన్​గా ఇతర లేత రంగులను వాడడం మంచిది.

ఇంటీరియర్ కలర్స్
ఇంటీరియర్ కలర్స్ (ETV Bharat)

ఇంటీరియర్ నిపుణుల స్మార్ట్ గైడ్ ఇదే

  • 60-30-10 రూట్ పాటించండి. గదిలో 60శాతం గోడలకు లైట్ లేదా బేస్ కలర్ ఉండాలి. 30శాతం ఫర్నీచర్ లేదా కర్టెన్ల రంగు ఉండాలి. కేవలం 10శాతం డార్క్, లేదా హైలైట్ కలర్ ఉపయోగించాలి.
  • వెలుతురును బట్టి నిర్ణయించాలి గదిలోకి సహజమైన సూర్యరశ్మి తక్కువగా వస్తుంటే, లైట్ కలర్స్ (ఆఫ్ వైట్, క్రీమ్, లైట్ పీచ్) మాత్రమే వాడాలి. డార్క్ కలర్స్ వాడితే గది మరింత చీకటిగా, చిన్న దిగా కనిపిస్తుంది.
  • బెడ్రూమ్​లో డార్క్ కలర్స్ వద్దు. ఎరుపు, ముదురు నలుపు, వైలెట్ వంటి రంగులు నిద్రలేమికి దారితీస్తాయి. అక్కడ ఎప్పుడూ కూల్, సాఫ్ట్ కలర్స్ మాత్రమే వాడాలి.
ఇంటీరియర్ కలర్స్
ఇంటీరియర్ కలర్స్ (ETV Bharat)
  • బ్రిటన్​కు చెందిన ట్రావ్ లాడ్స్ సంస్థ 2వేల ఇళ్లపై చేసిన ఓ సర్వేలో లేత నీలం రంగు బెడ్ రూమ్​ ఉన్నవారు రాత్రి పూట సగటున 7గంటల 52నిమిషాల పాటు నిద్రిస్తున్నారట. అదే పర్పుల్ రంగు ఉన్న బెడ్రూమ్​లో సగటు నిద్ర 5గంటల 50 నిమిషాలు మాత్రమే. ఈ రంగు మెదడును అతిగా ఉత్తేజ పరిచి పీడకలలకు దారి తీస్తుందని వెల్లడైంది.
  • అంతర్జాతీయ కలర్ ఇన్​ కాటెక్ట్స్ సిద్ధాంతాల ప్రకారం లేత ఆకుపచ్చ రంగు ప్రకృతిని, సహజత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ రంగును చూడటం వల్ల మానవ శరీరంలో ఒత్తిడిని పెంచే 'కార్టిసాల్' హార్మోన్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గు తాయని, ఇది మానసిక ప్రశాంతతకు ఎంతో దోహదపడుతుందని నిరూపితమైంది.
  • స్వీడన్​కు చెందిన ప్రొఫెసర్ రిక్ లార్డ్ కుల్లర్ ఇళ్లలోని రంగుల సాంద్రత పై అంతర్జాతీయంగా చేసిన పరిశోధనలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. గదుల్లోని గోడలన్నింటికీ మరీ ముదురు రంగులు వేయడం వల్ల అక్కడి వ్యక్తుల్లో అలసట, డిప్రెషన్ లక్షణాలు పెరిగాయి.

చాలామంది ఇల్లు కట్టేటప్పుడు స్థలం, బడ్జెట్, ఫర్నీచర్ గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటారు కానీ గోడల రంగుల గురించి ఆలోచించరు. కలర్ సైకాలజీ ప్రకారం ప్రతి రంగూ ప్రత్యేకమైన ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. అది మెదడుపై, ఆలోచనలపై ప్రభావం చూపుతుంది.

మంటను బట్టే 'స్టవ్' సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో చెప్పేయొచ్చు! - ఏ రంగు దేనికి సూచికంటే?

టెంప్టింగ్​ రెసిపీ 'చికెన్ రసం' - అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తున్న నెటిజన్లు!

రైలు రావడం ఆలస్యమైందా? - రూ.100కే స్టేషన్​లో లగ్జరీ సౌకర్యాలతో రూమ్!

TAGGED:

HOUSE COLORS PAINT
HOUSE COLORS INTERIOR
INTERIOR COLORS PAINT
ఇంటీరియర్ కలర్స్
HOUSE PAINT COLORS INSIDE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.