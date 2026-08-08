'కారు'లో మార్పులు చేయించారా? - బీమా విషయంలో ఇలా చేయకపోతే 'ఇబ్బందులు' తప్పవు!
వాహనం స్టైలిష్గా కనిపించాలని 'అదనపు హంగులు' అమర్చుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే నష్టపోతారంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:37 AM IST
Vehicle Modifications Affect Insurance : మనం ఏదైనా కొత్త వాహనం తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి, తెలిసిన వారందరినీ సంప్రదించి మరీ కొంటుంటాం. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత వాహనం మరింత స్టైలిష్గా కనిపించాలని అదనపు హంగులు అమర్చుతుంటాం. అయితే, చాలా మంది చిన్నచిన్న మార్పులే కదా, ఏమవుతుందిలే అనుకుంటారు. కానీ ఇలా మార్చితే నష్టం కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మీరు అదనపు హంగులు జోడించిన వాహనాలకు ప్రమాదాలు జరిగినా, మరమ్మతులకు గురైనా ఆయా బీమా సంస్థలు క్లెయింలను తిరస్కరిస్తున్నాయని సూచిస్తున్నారు. మరి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- వాహనం తీసుకునేటప్పుడు వచ్చే మాన్యుఫ్యాక్చర్నే కంటిన్యూ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ వివరాలే ఆర్సీలో(రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్) ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఒకవేళ మార్పులు చేయాలనుకుంటే సంబంధిత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి తెలియజేసి, పాలసీలో మార్పుల వివరాలను నమోదు చేయించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- కీలకమైన మార్పులైతే రవాణాశాఖ అధికారులను సంప్రదించి, ఆర్సీలో ఆ వివరాలను ఎంటర్ చేయించడం మర్చిపోవద్దు.
- చాలా మంది డీజిల్, పెట్రోల్ కారును కొనుగోలు చేసి, ఎల్పీజీతో నడిచేలా మారుస్తుంటారు. ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఆర్సీలో ఎంటర్ చేయించి, బీమా కంపెనీకి తెలియజేయాలంటున్నారు.
- ఇలా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే, మీ వెహికల్కు అదనంగా చేసిన మార్పుల కారణంగా ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగినా క్లెయిమ్ వస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేయకండి!
- కొందరు వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం తీసుకున్న వాహనాలను అద్దె ప్రాతిపదికన నడుపుతుంటారు. వీటికి ప్రమాదం జరిగినా బీమా సంస్థలు పరిహారం చెల్లించవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలాగే, అద్దెకు నడిపే వాహనాలు కమర్షియల్ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి. వాటికి బీమా ప్రీమియం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది ట్రావెల్స్ బస్సులను కొనుగోలు చేసి వాటిని స్లీపర్గా ఛేంజ్ చేస్తుంటారు. కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లో మాత్రం ఆ బస్ సీటింగ్తోనే చూపిస్తుంది. ఇలాంటి వాటికి ప్రమాదం జరిగితే బీమా వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
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ఆ వివరాలు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి :
- కొత్త కారు తీసుకున్నప్పుడు మూడు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో బీమా పాలసీ చేస్తారు. అయితే, కొందరు ప్రీమియం భారం తగ్గించుకునేందుకు తొలి ఏడాది కాంప్రహెన్సివ్ (పూర్తిస్థాయి), మిగిలిన రెండేళ్లకు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు.
- ఆ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ను రెన్యువల్ చేయడం మర్చిపోతారు. వెహికల్ ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు అసలు విషయం తెలుస్తుంది.
- అందుకే, వాహనం కొనుగోలు సమయంలోనే బీమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి.
- డీలర్ ఒత్తిడి చేశాడని, పాలసీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాహనదారుడికి నచ్చిన బీమా సంస్థను ఎంచుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
- ఒకవేళ మొదటి ఏడాది పూర్తిస్థాయి ఇన్సూరెన్స్, నెక్ట్స్ రెండు సంవత్సరాలు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నప్పటికీ, ఏడాది తర్వాత మిగిలిన రెండేళ్లకూ పూర్తిస్థాయి ఇన్సూరెన్స్ వర్తించేలా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
బీమా రెన్యూవల్ చేయకుండానే?
కొత్తగా బైక్ కొన్నప్పుడు ఐదేళ్ల కాలానికి డీలర్ వద్దే ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం తప్పనిసరి. అయితే, చాలామంది గడువు అయిపోయినప్పటికీ బీమా రెన్యూవల్ చేయడం లేదంటున్నారు నిపుణులు. కార్లకు మూడేళ్ల కాలానికి మొదట బీమా చేయాలి. ఆ తర్వాత రెన్యువల్ చేయాలనే నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, 40 శాతం మంది యజమానులు చేసుకోవడం లేదు. వీటిలో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన వారే ఎక్కువగా ఉంటున్నారని చెబుతున్నారు.
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