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టీవీ నుంచి ఫ్రిడ్జ్​ దాకా అన్నిటికీ "ఇన్సూరెన్స్" - రిపేర్​కు రూపాయి కూడా కట్టక్కర్లేదు!

- మనుషులకే కాదు వస్తువులకూ బీమా! - ఎలా తీసుకోవాలి? ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?

Insurance for Home Appliances
Insurance for Home Appliances (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 3:59 PM IST

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Insurance for Home Appliances: టీవీ, ఫ్రిడ్జ్​, వాషింగ్​ మెషీన్​, ఏసీ, ఓవెన్​.. ఇవన్నీ ఏనాడో నిత్యావసరాల లిస్ట్​లో జాయిన్​ అయ్యాయి. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇవి తప్పనిసరి అయ్యింది. అయితే ఇంతవరకు బానే ఉన్నా అసలు సమస్య 'రిపేరింగ్​'. ఎందుకంటే ఏదైనా వస్తువు మరమ్మతు కోసం వెళ్తే దానికి అయ్యే ఖర్చులు వేలల్లో ఉంటాయి. ఇంచుమించి వస్తువు కొన్న రేటు లేదా దానిని మించే అవుతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది పాత వాటిని రిపేర్​ చేయించే బదులు కొత్తవే కొనుగోలు చేస్తే మంచిదిలే అనే ఆలోచనకు వెళ్తుంటారు. అయితే ఈ వస్తువులకు ఇన్సూరెన్స్​ తీసుకుంటే మరమ్మతుల ఖర్చును బీమా సంస్థలే భరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బీమా ఎందుకు అవసరం: ఖరీదైన గృహోపకరణాలకు బీమా చేయించుకుంటే మరమ్మతుల ఖర్చు ఆదా అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ పాలసీల్లో రెండు రకాల ప్రీమియంలు ఉన్నాయంటున్నారు. ఇంట్లోని గృహోపకరణాలన్నింటికీ వర్తించే పాలసీ ఒకటైతే.. విడివిడిగా తీసుకునే పాలసీ మరొకటి. వీటి ఆధారంగా కంపెనీలు ప్రీమియంలు పెడుతున్నాయట. వస్తువుల విలువ ఆధారంగా ఏడాదికి కొన్ని వందల నుంచి వెయ్యి, అంతకంటే ఎక్కువ ప్రీమియం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఇక బీమా కొనుగోలు చేయడానికి.. కొనుగోలు బిల్లు, సీరియల్‌ నంబర్, బ్రాండ్, మోడల్‌ ఇలా వివరాలన్నీ స్పష్టంగా ఉండాలంటున్నారు.

ఏ వస్తువులకు బీమా వర్తిస్తుంది: ఫ్రిజ్, వాషింగ్‌ మెషీన్, ఎయిర్‌ కండీషనర్(AC), మైక్రోవేవ్‌ ఓవెన్, డిష్‌వాషర్, ల్యాప్‌టాప్, డెస్క్‌టాప్, హోమ్‌ థియేటర్, ఇన్వర్టర్, యూపీఎస్, సోలార్‌ పరికరాలు, ఖరీదైన కిచెన్‌ ఉపకరణాలన్నింటికీ బీమా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

వస్తువు పాడైతే: పరిహారం పొందాలంటే వస్తువు పాడైన వెంటనే కొన్ని పనులు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • ఏ కంపెనీ నుంచి పాలసీ తీసుకున్నారో ఆ బీమా సంస్థకు వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలంటున్నారు.
  • అదే విధంగా రుజువు కోసం ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి భద్రపరచాలని వివరిస్తున్నారు.
  • వస్తువుకు సంబంధించిన కొనుగోలు బిల్లు, వారంటీ కార్డు సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • క్లెయిమ్‌ నంబర్‌ తీసుకోవాలని.. కంపెనీ సూచించిన సర్వీస్‌ సెంటర్‌లోనే మరమ్మతులు చేయించాలంటున్నారు. అలాగే ప్రొడక్ట్​కు సంబంధించిన అన్ని రసీదులూ జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టాలని చెబుతున్నారు.

బీమా కంపెనీని ఎలా సెలెక్ట్​ చేయాలి? : గృహోపకరణాలకు బీమా చేయించుకోవాలనుకుంటే మంచి కంపెనీని సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలంటున్నారు.

  • కంపెనీ క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ రేషియోను వెరిఫై చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • మీరు ఉండే ఏరియాకు దగ్గరగా కంపెనీ నెట్‌వర్క్‌ సర్వీస్‌ సెంటర్లు ఉన్నాయో, లేదో చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • గృహోపకరణాలను మరమ్మతు చేయడానికి క్యాష్‌లెస్‌ రిపేర్‌ సౌకర్యం ఉందో, లేదో వెరిఫై చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే ఆన్‌లైన్​లో క్లెయిమ్‌ చేసుకునే సౌకర్యం, 24 గంటల కస్టమర్‌ సపోర్ట్‌, సంస్థ పనితీరు గురించి కస్టమర్‌ రివ్యూలు కూడా ఒకసారి చెక్​ చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

"ఇంటికి బీమా తీసుకునేటప్పుడు గృహోపకరణాలకు కూడా వర్తించేలా తీసుకోవాలి. వారంటీ ముగిసిన తర్వాత ఎక్స్‌టెండెడ్‌ వారంటీ, ఇన్సూరెన్స్‌ మధ్య తేడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. సాధారణంగా వారంటీ తయారీ లోపాలు, కొన్ని మెకానికల్‌ సమస్యలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. బీమా అగ్ని ప్రమాదం, విద్యుత్తు హెచ్చుతగ్గులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వంటి అనేక ప్రమాదాలను కవర్‌ చేసే అవకాశం ఉంటుంది" -పి.శ్రీనివాస్, ఇన్సూరెన్స్‌ కన్సల్టెంట్

క్లెయిమ్​ చేసేటప్పుడు చేయకూడని పొరపాట్లు: వస్తువు పాడైపోయినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్​ క్లెయిమ్​ చేసుకునే సమయంలో కొన్ని తప్పులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొనుగోలు బిల్లు పోగొట్టుకోవడం, పాలసీ షరతులు చదవకపోవడం, ఆలస్యంగా క్లెయిమ్‌ చేయడం, అనధికార సర్వీస్‌ సెంటర్లలో రిపేర్‌ చేయించడం, పాలసీలో లేని నష్టాలకు క్లెయిమ్‌ చేయడం వంటి పొరపాట్లు చేయకూడదని వివరిస్తున్నారు.

ఎలాంటి నష్టాలకు పరిహారం లభిస్తుంది: అగ్నిప్రమాదం, షార్ట్‌ సర్క్యూట్, విద్యుత్తు వోల్టేజ్‌ హెచ్చుతగ్గులు, పిడుగు ప్రభావం, వరదలు, తుపాన్ల సమయంలో వస్తువులు పాడైపోతే పాలసీ ద్వారా బీమా పరిహారం లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

ఈ వివరాలు తప్పనిసరి: బీమా కొనుగోలు చేసే ముందు ఏ నష్టాలకు పరిహారం ఇస్తారు?, ఎంత మొత్తం వరకు చెల్లిస్తారు? డిప్రిసియేషన్‌ ఎంత? క్లెయిమ్‌ ప్రక్రియ ఏంటి? క్యాష్‌లెస్‌ రిపేర్‌ ఉంటుందా? ప్రీమియం ఎంత అనే వివరాలు ముందుగానే తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

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గృహోపకరణాలకు బీమా ఎలా తీసుకోవాలి
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