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"E20 పెట్రోల్‌" వాడితే బీమా వర్తించదా? - బీమా సంస్థలు ఏమంటున్నాయి?

వాహనాలకు ప్రమాద బీమా సర్వసాధారణం - స్పష్టత ఇచ్చిన "ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్"

e20_petrol_insurance_claim
e20_petrol_insurance_claim (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 11:35 AM IST

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E20 petrol insurance claim : 2023 ఏప్రిల్‌ కంటే ముందు తయారైన వాహనాల్లో 'ఇ20' ఇంధనం వాడడం వల్ల ఇంజిన్ సామర్థ్యం మందగిస్తుందా? అందుకే ఇథనాల్ పెట్రోల్ వాడిన వాహనాలకు బీమా వర్తించదా? అనే విషయంలో బీమా సంస్థలు స్పష్టత నిచ్చాయి. 20శాతం ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వాడడం వల్ల బీమా వర్తించదనే ప్రచారం అవాస్తవమని పేర్కొన్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే!

కాలుష్య నియంత్రణ తద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ, దీనికి తోడు ఇంధన దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్రం ఇ 20 (20% ఇథనాల్‌) పెట్రోల్‌ తీసుకువచ్చింది. కాగా, ఈ పెట్రోల్ వాడకంపై వాహనదారుల్లో పలు అనుమానాలు నెలకొన్నాయి.

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2023 ఏప్రిల్‌ కంటే ముందు తయారైన వాహనాల ఇంజిన్లు ఇ 20 పెట్రోల్‌ వాడకానికి అనుకూలంగా లేవని, తద్వారా ఇంజిన్‌ భాగాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందంటూ ఇటీవల కొన్ని విశ్లేషణలు వెలువడ్డాయి. దీంతో ఇ20 పెట్రోల్‌ వాడిన వాహనాలకు ఇన్సూరెన్స్ వర్తించదంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. పాత వాహనాలు, కార్లలో ఇ20 పెట్రోలు కొట్టించడం వల్ల వాహనం పాడైతే ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీలు రద్దవుతాయని, క్లైమ్ చేయడం అసాధ్యమని వదంతులు వచ్చాయి. ఓ వైపు అన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లోనూ ఇ 20 పెట్రోల్ లభిస్తున్న నేపథ్యం పాత వాహనదారులు ఆందోళన, అయోమయానికి గురవుతున్నారు.

బీమా సంస్థలు ఏమంటున్నాయంటే!

ఇ 20 పెట్రోల్ ఉపయోగిస్తున్న వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ గందరగోళంపై ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్‌ జనరల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ వేగంగా స్పందించింది. ‘ఇ20 పెట్రోల్‌ వినియోగించినా, మోటార్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీల ప్రామాణికతకు భంగం వాటిల్లదని స్పష్టం చేసింది. పాత వాహనాల్లో ఈ ఇంధనాన్ని వాడటాన్ని నిర్లక్ష్యంగా భావించబోమని, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రగతిశీల అడుగుగా భావిస్తున్నామని పేర్కొంది.

క్లెయిమ్‌ దేని ఆధారంగా ఇస్తారు?

"వెహికిల్ ఇన్సూరెన్స్" నిర్దిష్ట ఒప్పందం ప్రకారం నడుస్తుంది. పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం ప్రమాదాలు, దొంగతనాలు, ఓనర్‌-డ్రైవర్, సహ ప్రయాణికులకు జరిగే వ్యక్తిగత ప్రమాదాలు, థర్డ్‌ పార్టీ నష్టపరిహారాల ఆధారంగా మంజూరు చేస్తారు. వాహనంలో ఎలాంటి ఇంధనాన్ని వాడుతున్నారనే అంశానికి, బీమా క్లెయిమ్‌కూ సంబంధం లేదని ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్‌ స్పష్టం చేసింది.

పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్‌జీ లేదా ఇ20 ఇంథనం వాడినా బీమా వర్తిస్తుంది. వాహనానికి ప్రమాదం జరిగితే క్లెయిమ్‌ ఎలా ఇస్తారో, ఇ20 ఇంధనం వాడే వాహనానికీ అలాగే ఉంటుంది తప్ప ఈ కారణంతో తిరస్కరణకు అవకాశం లేదు.

ఇంధనం సాకుగా చూపి బీమా క్లెయిములు తిరస్కరించబోమని ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్‌ తెలిపింది.

అనుబంధ పాలసీలతో

రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఇంధనం అంశంతో సంబంధం లేకుండా 100శాతం బీమా వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంజిన్లలో కాలక్రమేణా వచ్చే అరుగుదల లేదా ఇంజిన్‌ పాడైపోవడం అనేది ఏ బీమా పాలసీ పరిధిలోకి రాదు. ఇది ఇ20 పెట్రోల్‌కే కాదు పెట్రోల్‌, డీజిల్ వాడిన ఇంజిన్‌ చెడిపోయినా ఇదే నిబంధన వర్తిస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ప్రత్యేకంగా 'ఇంజిన్‌ ప్రొటెక్షన్‌' లాంటి అనుబంధ పాలసీ (యాడ్‌-ఆన్‌) తీసుకోవాలి. వాహనానికి బీమా పాలసీ ఉందా? లేదా? అనేది మాత్రమే చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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