చుక్క నూనె లేకుండానే "చికెన్ ఫ్రై" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
ఎన్నడూ తినని నయా స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 5:01 PM IST
Chicken Fry Without Oil Recipe : సాధారణంగా ఏ రెసిపీ చేయలన్నా నూనె తప్పనిసరి! కానీ నేటికాలంలో చాలా మంది ఆయిల్ ఫుడ్స్ తినడానికి ఇష్టపడటం లేదు! వీటికి బదులుగా ఆయిల్ లెస్ ఫుడ్ను తీసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అలాంటి వారికోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చికెన్ ఫ్రై. దీన్ని చుక్క నూనె లేకుండానే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే ఎంతో అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - ఒక కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - ఒక కేజీ
- ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
- జీలకర్ర - 20 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ కాస్త వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, మీడియం సైజ్లో ఉన్న కేజీ ఉల్లిపాయలు, తుంచి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా 20 గ్రాముల జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. పది నిమిషాల అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం సరిగ్గా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే చుక్క ఆయిల్ లేకుండానే నోరూరించే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడిగా ఈ రెసిపీని తింటే సూపర్ అనాల్సిందే.
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్, ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.
