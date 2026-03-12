ETV Bharat / offbeat

చుక్క నూనె లేకుండానే "చికెన్ ఫ్రై" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

ఎన్నడూ తినని నయా స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటారు!

Chicken Fry Without Oil
Chicken Fry Without Oil (Getty Images)
Published : March 12, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Chicken Fry Without Oil Recipe : సాధారణంగా ఏ రెసిపీ చేయలన్నా నూనె తప్పనిసరి! కానీ నేటికాలంలో చాలా మంది ఆయిల్ ఫుడ్స్ తినడానికి ఇష్టపడటం లేదు! వీటికి బదులుగా ఆయిల్​ లెస్ ఫుడ్​ను తీసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అలాంటి వారికోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చికెన్ ఫ్రై. దీన్ని చుక్క నూనె​ లేకుండానే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే ఎంతో అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Chicken Fry Without Oil
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - ఒక కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - ఒక కేజీ
  • ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 20 గ్రాములు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Chicken Fry Without Oil
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ కాస్త వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, మీడియం సైజ్​లో ఉన్న కేజీ ఉల్లిపాయలు, తుంచి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా 20 గ్రాముల జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
Chicken Fry Without Oil
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. పది నిమిషాల అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం సరిగ్గా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Chicken Fry Without Oil
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అంతే చుక్క ఆయిల్ లేకుండానే నోరూరించే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడిగా ఈ రెసిపీని తింటే సూపర్ అనాల్సిందే.
Chicken Fry Without Oil
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్, ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.

