గోధుమపిండితో తియ్యతియ్యని "దోసెలు" - టేస్ట్ చూస్తే వదలనే వదలరు!

రుచికరమైన స్వీట్​ దోసెలు - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ తినాలనిపిస్తాయి!

Wheat Jaggery Dosa
Wheat Jaggery Dosa (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Wheat Jaggery Dosa Prepare : చాలా మంది దోసెలను ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా ఉండటంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇది ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అని చెప్పొచ్చు! ఇందులో మసాలా, ఆనియన్​, ఎగ్​తో పాటు వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను కలిపి వీటిని చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా స్వీట్ దోసెలు తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి అదే గోధుమపిండితో తియ్యతియ్యని దోసెలు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేస్తే మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

ఈ స్వీట్ దోసెలను ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన అక్కర్లేదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా, ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. వీటిని మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ తయారు చేసి హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. సాఫ్ట్​గా, టేస్టీగా ఉండే ఇవి పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి గోధుమపిండితో నోరూరించే ఈ స్వీట్ దోసెలను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Wheat Jaggery Dosa
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - కొంచెం
  • పాలు - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు
  • నెయ్యి - తగినంతా
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
Wheat Jaggery Dosa
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు పాలు, అర కప్పు బెల్లం తురుము వేసి కలపాలి.
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత కప్పు గోధుమపిండి కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేయాలి. అలాగే కొద్దిగా నీళ్లు , కొంచెం ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి.
Wheat Jaggery Dosa
పాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​లో కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పిండిని గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ దోసె ఆకారంలో పోసి ఆపైన నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత దోసెను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Wheat Jaggery Dosa
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇక అంతే గోధుమపిండితో టేస్టీటేస్టీ స్వీట్ దోసెలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఇలాంటి స్వీట్ దోసెలను పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Wheat Jaggery Dosa
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి!
  • మీరు ఈ స్వీట్ దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోధుమపిండి, బెల్లం తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

