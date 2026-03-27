గోధుమపిండితో పసందైన "లడ్డూలు" - టేస్ట్ చూస్తే వదలనే వదలరు!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 12:00 PM IST
Atta Laddu Recipe in Telugu : గోధుమపిండితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు అయితే వీటిని కమ్మని లడ్డూలు చేయొచ్చని తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. పైగా ఇవి చేయడానికి పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - సరిపడా
- బెల్లం - 4 కప్పులు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, కప్పు శనగపిండి వేయాలి. అలాగే కప్పు బొంబాయి రవ్వ, 8 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా సాఫ్ట్గా కలపాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న ఉండలుగా చేసి ఆ తర్వాత కుడుముల షేప్లో ప్రిపేర్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న కుడుములను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వీటిని వేగనివ్వాలి.
- ఈ కుడుములు కలర్ మారిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లో తీసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల బెల్లం తురుము, ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న గోధుమపిండిమిశ్రమం, బెల్లం వాటర్, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. బెల్లం మొత్తం పిండిలో కలిసిన తర్వాత వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ను నెయ్యితో సహా ఇందులో వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసి ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- అంతే గోధుమపిండితో టేస్టీటేస్టీ లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ లడ్డూలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే పది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ విధంగా ఓసారి ట్రై చేయండి.
