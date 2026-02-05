ETV Bharat / offbeat

బొరుగులు, మరమరాలతో వడలు - మినప్పప్పుతో పన్లేకుండా ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

గుల్లగా, పైన కరకరలాడే వడలు - సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి

vada_recipe_in_telugu
vada_recipe_in_telugu (Getty images)
vada recipe in telugu : ఇంట్లో టిఫిన్ చేసుకోవడానికి ముందుగానే పప్పులు నానబెట్టనపుడు, లేదా టైం లేనపుడు ఇలాంటి వడలు అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీటి తయారీ కోసం ముందస్తు ప్రిపరేషన్ అస్సలు అవసరమే లేదు. పైగా వీటి తయారీలో మినప్పప్పు వినియోగించాల్సిన పన్లేదు. వేడి వేడిగా, గుల్ల గుల్లగా, కరకరలాడే వడలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మరమరాలు - 3 కప్పులు
  • ఉప్మా రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • సోడా - చిటికెడు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి 3 కప్పుల మరమరాలు లేదా బొరుగులు తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 2 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకుని నీళ్లు వడగట్టి తీసుకోవాలి. మీరు తీసుకున్న మరమరాలు మరీ పలుచగా ఉండే నీళ్లలో వేసిన వెంటనే పక్కకు తీసేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వ మిక్సీలో వేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే నీళ్లలో తడిపిన మరమరాలు, 1 కప్పు పెరుగు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పిండి మిశ్రమం ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ సారి బాగా కలిపి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర, చిటికెడు సోడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. సోడా మరీ ఎక్కువగా, అలాగని తక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని వేడి వేడి నూనెలో వడలు వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి వడలు వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేయాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మంట మీడియం ప్లేమ్​లో పెట్టుకుని పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్ది కొద్దిగా చేతుల్లోకి తీసుకుని వడల్లాగా వేసుకోవాలి.
  • వడలు వేయడం కష్టంగా ఉంటే టీ జల్లెడ వెనుకవైపు పిండి పెట్టుకుని మధ్యలో గుంత పెట్టి నూనెలో వేసుకుంటే చాలు. ఇలా వేయడం వల్ల మీకు నచ్చిన షేప్​లో వడలు తయారు చేసుకోవచ్చు.

