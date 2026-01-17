మినప్పప్పు, వంటసోడా లేకుండానే - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ "వడలు"!
ముందు రోజు పప్పు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు - ఇన్స్టంట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సూపర్ ఆప్షన్!
Published : January 17, 2026 at 3:12 PM IST
Instant Vada Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే టిఫెన్స్లో ఒకటి "వడ". వేడి వేడి వడలను పల్లీ చట్నీతో తిన్నా లేదా సాంబార్లో నానబెట్టి తిన్నా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. అందుకే, మెజార్టీ పీపుల్ హోటల్స్కు వెళ్లినప్పుడు వడలు తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, వీటిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. ఎందుకంటే ముందు రోజే మినప్పప్పును నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదంతా కొద్దిగా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్గా చెప్పుకోవచ్చు.
కానీ, మీకు తెలుసా? అవేమి లేకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, ఆలూ-బియ్యప్పిండి కాంబోలో అద్దిరిపోయే "వడలు". ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉండి ఇంట్లో వారందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. వీటిని మినప్పప్పు, బేకింగ్ సోడా, పెరుగు వంటివి లేకుండానే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే ఈ వడలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కిలో - బంగాళాదుంపలు
- ఒక కప్పు - బియ్యప్పిండి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒకటి - ఉల్లిపాయ
- మూడు - పచ్చిమిర్చి
- అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ అండ్ టేస్టీ వడల తయారీకి ముందుగా బంగాళాదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మీరు తీసుకున్న ఆలూ పెద్దవి అయితే ఒక్కోదాన్ని నాలుగు, చిన్నది అయితే రెండు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న ఆలూ ముక్కలు వేసి వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ ఆలూ ఉడికించుకున్న కుక్కర్లోని ఫ్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి అందులోని నీటిని వంపేయాలి.
- తర్వాత ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తొలగించి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని గరిటె లేదా స్మాషర్ సాయంతో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- అనంతరం మాష్ చేసుకున్న ఆలూలో బియ్యప్పిండి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మెత్తని ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని వడల షేప్లో చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే గరిటె పెట్టి కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పేసుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి వడలు క్రిస్పీగా వేగాయనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆలూ-బియ్యప్పిండి కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే "వడలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని వేడి వేడిగా పల్లీ చట్నీ, కొబ్బరి చట్నీ ఇలా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే అద్దిరిపోతాయి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఉదయం ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఆలూతో వడలు చేసుకోండి.
- సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
