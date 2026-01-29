ETV Bharat / offbeat

రోజూ ఇడ్లీలు, దోసెలు ఏం తింటారు? - కాస్త వెరైటీగా "ఉప్పుటుండలు" ట్రై చేయండి!

బియ్యప్పిండితో పాతకాలం నాటి టిఫిన్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

Upputundalu
Upputundalu
Upputundalu Prepare in Telugu : ​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోసె, బోండా, వడ చేస్తుంటారు. అయితే రెగ్యులర్​గా ఇవే కాకుండా మీ కోసం ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ ఎదురుచూస్తుంది. అవే ఉప్పుటుండలు. బియ్యప్పిండితో చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాక ఈజీగా అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. బిగినర్స్​ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదరడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్​గా, డిన్నర్​గా కూడా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ ఉప్పుటుండలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Upputundalu
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • అల్లం తురుము - అర టీ స్పూన్
  • పెసరపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - పావు టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
Upputundalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు టీ స్పూన్ల పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ అల్లం తురుము, నానబెట్టిన పెసరపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కప్పు బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేయాలి. పిండి బాగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Upputundalu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • పిండి చల్లారిన తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేయాలి. అదేవిధంగా గిన్నెకు ఆయిల్ పోసి వీటిని అందులో వేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో స్టాండ్ ఉంచి ఉప్పుటుండలు వేసిన గిన్నె పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పైన మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
Upputundalu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కారం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ మిరియాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • పల్లీలుశనగపప్పు మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Upputundalu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత ఉడికించిన ఉప్పుటుండలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడి వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి.
  • అంతే కమ్మని ఉప్పుటుండలు తయారైనట్లే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

