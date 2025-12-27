ETV Bharat / offbeat

క్షణాల్లో టేస్టీ "టమాటా రైస్" - టైమ్ లేనప్పుడు నిమిషాల్లోనే లంచ్ బాక్స్ రెడీ!

- ఇన్​స్టంట్ "టమాటా మసాలా పేస్ట్​" చేసి పెట్టుకుంటే సరి - కోరుకున్న వెంటనే కమ్మని 'టమాటా రైస్' సిద్ధం!

Instant Tomato Rice
Instant Tomato Rice
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 3:10 PM IST

Instant Tomato Rice Recipe : రోజూ వైట్​ రైస్, రెగ్యులర్ కూరలే తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అలాంటి టైమ్​లో చాలా మంది ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, వెజిటబుల్ పులావ్, పులిహోర అంటూ రైస్​తో రకరకాల రెసిపీలు చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో మరో రెసిపీ వచ్చేసి "టమాటా రైస్". కాస్త పుల్లగా, కాస్త కారంగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, మీకు తెలుసా? ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ టమాటా రైస్​ను మరింత ఈజీగా చేసుకునే ఒక సింపుల్ పద్ధతి ఉంది.

ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా టైమ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా 'ఇన్​స్టంట్ టమాటా మసాలా పేస్ట్​ను' ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవడమే. ఇది రెడీగా ఉందంటే ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు కేవలం రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే మంచి రుచికరమైన 'టమాటా రైస్​' చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మార్నింగ్ టిఫెన్ చేసుకోవడానికి తగినంత టైమ్ లేనప్పుడూ ఇది బెటర్ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. అలాగే, పిల్లల లంచ్ బాక్స్​లోకి క్విక్ అండ్ ఈజీగా టమాటా రైస్​ని రెడీ చేసి పెట్టొచ్చు. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ టమాటా మసాలా పేస్ట్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Tomato Rice Recipe
Instant Tomato Rice Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమాటాలు - ఎనిమిది
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • నూనె - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • శనగపప్పు - ఒక చెంచా
  • మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
  • యాలకులు - మూడు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
  • అనాసపువ్వు - ఒకటి
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
  • వెల్లుల్లి తరుగు - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - కొద్దిగా
  • జీడపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పుదీనా ఆకుల తరుగు - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు

Instant Tomato Rice Recipe
Instant Tomato Rice Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ టమాటా మసాలా పేస్ట్ కోసం ముందుగా అందులోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకుల తరుగుని రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Instant Tomato Rice Recipe
Instant Tomato Rice Recipe
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో టమాటాలు, ఎండుమిరపకాయలను తీసుకుని ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికిన తర్వాత కాస్త చల్లారనిచ్చి టమాటాల చెక్కును తీసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోనే ఉడికించుకున్న ఎండుమిరపకాయలను వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Instant Tomato Rice Recipe
Instant Tomato Rice Recipe
  • ఇప్పుడు స్టవ్‌ మీద కడాయిని పెట్టి పావు కప్పు నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పును వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి దోరగా వేగాక బిర్యానీ ఆకు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క ముక్క, అనాసపువ్వు, అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి కూడా మంచిగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Instant Tomato Rice Recipe
Instant Tomato Rice Recipe
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో పసుపు, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా ఆకుల తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా గ్రైండ్ చేసిపెట్టుకున్న టమాటా-ఎండుమిర్చి పేస్ట్​నూ వేసి అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కడాయి మీద మూతపెట్టి టమాటా పేస్ట్ మిశ్రమం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
Instant Tomato Rice Recipe
Instant Tomato Rice Recipe
  • టమాటా మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేయాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత సీసాలోకి తీసుకుని స్టోర్ట్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఇన్​స్టంట్ టమాటా మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక మీరు టమాటా రైస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటా మసాలా పేస్టును తగినంత వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రైస్" క్షణాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
Instant Tomato Rice Recipe
Tomato Rice Premix Paste

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

