క్రిస్పీ క్రిస్పీ "టమాటా రవ్వ దోశ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్ టేస్ట్!
- రుచికరమైన క్రిస్పీ టమాట, రవ్వ దోశ - ఇన్స్టంట్గా ఇలా చేస్తే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 23, 2026 at 1:55 PM IST
Instant Tomato Rava Dosa: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు తర్వాత టమాటాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇక టమాటాలతో కూర, పచ్చడి, రసం అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా వీటితో క్రిస్పీ రవ్వ దోశలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. దోశ తినాలనిపించినా, ఇంట్లో పిండి లేకపోయినా ఎంచక్కా వీటిని చేసుకోవచ్చు. 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇంట్లో టమాటాలు, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి ఉంటే చాలు. ఇన్స్టంట్గా నిమిషాల్లోనే దోసెలు తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ టమాటా రవ్వ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటలు - 3
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నీళ్లు - సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా టమాటలు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం పైన ఉండే పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఒక పెద్ద మిక్సీ జార్లోకి కట్ చేసిన టమాట ముక్కలు, బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, కారం, రెండు కప్పుల నీరు పోసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిలోకి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, కరివేపాకు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, మరికొన్ని నీళ్లు పోసి రవ్వ దోశ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని మిక్స్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేయండి. పెనం బాగా వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రెడ్ చేయండి. అనంతరం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని రవ్వ దోశ మాదిరిగా పెనం మీద వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా వేసినాక అంచుల వెంట కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియంలో పెట్టి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి. దోశ ఒక వైపు కాలినాక మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా దోస క్రిస్పీగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన పిండితో కావాల్సినన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే టమాటా రవ్వ దోశలు రెడీ.
చిట్కాలు:
- రవ్వ దోశల కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలను అన్నింటినీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- కావాలనుకుంటే అర కప్పు నుంచి కప్పు వరకు పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు. పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల దోశల టేస్ట్ మరింత బాగుంటాయి.
- పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా రవ్వ దోశ కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
నోరూరించే "మటన్ టమాటా రస" - రెగ్యులర్ రెసిపీని పక్కన పెట్టేస్తారు!
సమ్మర్లో "దోశ పిండి" తొందరగా పులిసిపోతుందా? - రుబ్బేటప్పుడు ఈ పదార్థాలు కలిపితే సరి!