క్రిస్పీ క్రిస్పీ "టమాటా రవ్వ దోశ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో కిర్రాక్​ టేస్ట్​!

Published : April 23, 2026 at 1:55 PM IST

Instant Tomato Rava Dosa: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు తర్వాత టమాటాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇక టమాటాలతో కూర, పచ్చడి, రసం అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా వీటితో క్రిస్పీ రవ్వ దోశలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే చాలా బాగుంటాయి. దోశ తినాలనిపించినా, ఇంట్లో పిండి లేకపోయినా ఎంచక్కా వీటిని చేసుకోవచ్చు. 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇంట్లో టమాటాలు, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి ఉంటే చాలు. ఇన్​స్టంట్​గా నిమిషాల్లోనే దోసెలు తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ టమాటా రవ్వ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమాటలు - 3
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నీళ్లు - సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా టమాటలు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం పైన ఉండే పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఒక పెద్ద మిక్సీ జార్లోకి కట్ చేసిన టమాట ముక్కలు, బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, కారం, రెండు కప్పుల నీరు పోసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిలోకి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, కరివేపాకు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, మరికొన్ని నీళ్లు పోసి రవ్వ దోశ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేయండి. పెనం బాగా వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రెడ్ చేయండి. అనంతరం ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని రవ్వ దోశ మాదిరిగా పెనం మీద వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా వేసినాక అంచుల వెంట కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం​లో పెట్టి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి. దోశ ఒక వైపు కాలినాక మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా దోస క్రిస్పీగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన పిండితో కావాల్సినన్నీ ప్రిపేర్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఉండే టమాటా రవ్వ దోశలు రెడీ.
చిట్కాలు:

  • రవ్వ దోశల కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలను అన్నింటినీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • కావాలనుకుంటే అర కప్పు నుంచి కప్పు వరకు పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు. పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల దోశల టేస్ట్​ మరింత బాగుంటాయి.
  • పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా రవ్వ దోశ కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
