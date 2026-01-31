ETV Bharat / offbeat

టమోటాలతో నోరూరించే "దోసెలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!

టమోటాలతో ఎప్పుడూ కర్రీ, పచ్చడేనా? - ఓసారి ఇలా దోసెలు ట్రై చేయండి!

Tomato Dosa
Tomato Dosa (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Tomato Dosa Prepare in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో దోసె ఒకటి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఇండ్లలో వారానికి రెండు, మూడు సార్లైనా వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ మసాలా దోసె, ఆనియన్ దోసె, రవ్వ దోసె వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇంకాస్త రుచికరంగా తినాలనిపిస్తే అప్పుడప్పుడు ఎగ్ దోసె చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తింటే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

అదే టమోటాలతో రుచికరమైన దోసెలు. పైగా వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్ వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా సూపర్​గా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Dosa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • గోధుమ పిండి - పావు కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
Tomato Dosa
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు టమోటాలను మీడియం సైజులో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, చిన్న అల్లం ముక్క, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే కప్పు బొంబాయి రవ్వు, పావు కప్పు గోధుమపిండి, అర కప్పు పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, ఆరు ఎండుమిర్చి, అర కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Tomato Dosa
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. పిండి దోసె పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలపాలి.
Tomato Dosa
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టాలి. పాన్​ హీట్ అయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఆయిల్ అప్లై చేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమోటా దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
  • మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే దోసెలుగా పోసి కొబ్బరి చట్నీ లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే వావ్ అనాల్సిందే.
Tomato Dosa
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
  • ఈ టమోటా దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే టమోటా, బొంబాయి రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

