ETV Bharat / offbeat

అన్నిరకాల టిఫిన్లలోకి "ఆల్ ఇన్​ వన్ టమోటా చట్నీ" - టిఫిన్ ఏదైనా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

టమోటా, కొత్తిమీర, పుదీనా కాంబినేషన్​లో కిర్రాక్ చట్నీ - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Chutney in Telugu : టిఫిన్స్​లోకి వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో టమోటా చట్నీ కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతేకాక చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. అలాగే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. ఇలా చేసి పెడితే వారం రోజు పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - ఒక కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 100 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పల్లీలు - 100 గ్రాముల
  • పుదీనా తరుగు - గుప్పెడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
పుదీనా (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కేజీ టమోటాలు, 100 గ్రాముల పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే గుప్పెడు పుదీనా, గుప్పెడు కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వీటిని మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గాక, 20 గ్రాముల చింతపండు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో 100 గ్రాముల పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన పల్లీలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పుదీనాపచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులోనే టమోటా యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అంతే నోరూరించే టమోటా పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు. ఈ పచ్చడి టిఫిన్స్​తో పాటు భోజనంలోకి పర్ఫెక్ట్​ కాంబినేషన్​!
  • అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​ జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!

TAGGED:

TOMATO PACHADI RECIPE IN TELUGU
టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం
THAKKALI CHUTNEY MAKING PROCESS
TOMATO CHUTNEY FOR TIFFINS
TOMATO CHUTNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.