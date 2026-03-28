అన్నిరకాల టిఫిన్లలోకి "ఆల్ ఇన్ వన్ టమోటా చట్నీ" - టిఫిన్ ఏదైనా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
టమోటా, కొత్తిమీర, పుదీనా కాంబినేషన్లో కిర్రాక్ చట్నీ - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 3:48 PM IST
Tomato Chutney in Telugu : టిఫిన్స్లోకి వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో టమోటా చట్నీ కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. అలాగే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. ఇలా చేసి పెడితే వారం రోజు పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి లేట్ చేయకుండా ఈ చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - ఒక కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 100 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- పల్లీలు - 100 గ్రాముల
- పుదీనా తరుగు - గుప్పెడు
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కేజీ టమోటాలు, 100 గ్రాముల పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే గుప్పెడు పుదీనా, గుప్పెడు కొత్తిమీర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వీటిని మగ్గించాలి.
- టమోటాలు మగ్గాక, 20 గ్రాముల చింతపండు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 100 గ్రాముల పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన పల్లీలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పుదీనాపచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులోనే టమోటా యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే టమోటా పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు. ఈ పచ్చడి టిఫిన్స్తో పాటు భోజనంలోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
- అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
