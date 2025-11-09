టిఫెన్స్లోకి నిమిషాల్లోనే చేసుకునే "చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
- వెల్లుల్లి, పెరుగు కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం బోనస్!
Published : November 9, 2025 at 1:31 PM IST
Garlic Curd Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, వడ, దోశ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి ఏదైనా చట్నీ ఉండాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది పల్లీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. పిల్లలూ రెగ్యులర్గా ఒకే చట్నీ చేసి పెడితే తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే, మీ అందరి కోసం అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక వెరైటీ చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "వెల్లుల్లి పెరుగు పచ్చడి".
మిగతా చట్నీలతో పోల్చితే ఈ పచ్చడి చాలా వేగంగా తయారవుతుంది. దీని తయారీకి అవసరమయ్యే పదార్థాలు కూడా తక్కువే. మార్నింగ్ ఎలాంటి హడావుడీ లేకుండా చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా ఈ చట్నీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, డిఫరెంట్ టేస్ట్తో భలేగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ చట్నీ ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది టిఫెన్స్తో పాటు అన్నంలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది! మరి, వెల్లుల్లితో ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గుప్పెడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర కప్పు - తాజా పెరుగు
- రెండు స్పూన్లు - నూనె
- అర స్పూన్ - మినప్పప్పు
- అర చెంచా - ఆవాలు
- ఒక స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - కారం
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ హెల్దీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చాపచ్చాగ గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో తాజా పెరుగును తీసుకుని ఎక్కడా తరకలు లేకుండా బాగా గిలకొట్టి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందు ఆవాలు వేసి అవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- అది లేత గోధుమ రంగులోకి మారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముద్దను యాడ్ చేసుకుని మంచి సువాసన వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని కాసేపు లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో గిలకొట్టి పక్కన పెట్టుకున్న పెరుగును జతచేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నిమిషం తర్వాత అర కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా గరిటెతో మంచిగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూత పెట్టేసి నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. అది మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "వెల్లుల్లి పెరుగు పచ్చడి" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ పచ్చడిని ట్రై చేసి చూడండి.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
