టిఫెన్స్​లోకి నిమిషాల్లోనే చేసుకునే "చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

Garlic Curd Chutney Recipe
Garlic Curd Chutney Recipe (Eenadu)
Garlic Curd Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, వడ, దోశ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి ఏదైనా చట్నీ ఉండాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది పల్లీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. పిల్లలూ రెగ్యులర్​గా ఒకే చట్నీ చేసి పెడితే తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే, మీ అందరి కోసం అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక వెరైటీ చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "వెల్లుల్లి పెరుగు పచ్చడి".

మిగతా చట్నీలతో పోల్చితే ఈ పచ్చడి చాలా వేగంగా తయారవుతుంది. దీని తయారీకి అవసరమయ్యే పదార్థాలు కూడా తక్కువే. మార్నింగ్ ఎలాంటి హడావుడీ లేకుండా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా ఈ చట్నీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో భలేగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ చట్నీ ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది టిఫెన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది! మరి, వెల్లుల్లితో ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Garlic Curd Chutney Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గుప్పెడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర కప్పు - తాజా పెరుగు
  • రెండు స్పూన్లు - నూనె
  • అర స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర చెంచా - ఆవాలు
  • ఒక స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - కారం

Garlic Curd Chutney Recipe
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ హెల్దీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చాపచ్చాగ గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో తాజా పెరుగును తీసుకుని ఎక్కడా తరకలు లేకుండా బాగా గిలకొట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Garlic Curd Chutney Recipe
కారం (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందు ఆవాలు వేసి అవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అది లేత గోధుమ రంగులోకి మారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముద్దను యాడ్ చేసుకుని మంచి సువాసన వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని కాసేపు లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో గిలకొట్టి పక్కన పెట్టుకున్న పెరుగును జతచేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Garlic Curd Chutney Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • నిమిషం తర్వాత అర కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా గరిటెతో మంచిగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూత పెట్టేసి నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. అది మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "వెల్లుల్లి పెరుగు పచ్చడి" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ పచ్చడిని ట్రై చేసి చూడండి.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

