తాటి ముంజలతో కమ్మని "కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్ పక్కా!
తాటి ముంజలతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ సీజన్లో తప్పక ట్రై చేయండి!
Ice Apple Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 4:40 PM IST
Ice Apple Curry in Telugu : తాటి ముంజలతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త వంటకాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే తాటి ముంజలతో అద్దిరిపోయే కర్రీ. ఇలా చేశారంటే అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి సైడ్ డిష్గా సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తాటి ముంజలు - 20
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 6
- లవంగాలు - 3
- సోంపు - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- యాలకులు - 3
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- చింతపండు - 25 గ్రాములు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 20 ముంజలను తీసుకొని పైన పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వీటిని శుభ్రంగా కడిగి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే రెండు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ సోంపు వేయాలి. అలాగే ఆరు మిరియాలు, మూడు యాలకులు, మూడు లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో పది జీడిపప్పు పలుకులు వేసి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన ధనియాలజీలకర్ర మిశ్రమం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఇందులో జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ చక్కగా వేగాక ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించాలి.
- టమోటాలు మెత్తగా మగ్గాక గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం తాటి ముంజల ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి పది నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి కలిపి, గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉకనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే తాటి ముంజల కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
