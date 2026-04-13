తాటి ముంజలతో కమ్మని "కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్​ పక్కా!

తాటి ముంజలతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ సీజన్​లో తప్పక ట్రై చేయండి!

Ice Apple Curry
Ice Apple Curry (Getty Images)
Published : April 13, 2026 at 4:40 PM IST

Ice Apple Curry in Telugu : తాటి ముంజలతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త వంటకాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే తాటి ముంజలతో అద్దిరిపోయే కర్రీ. ఇలా చేశారంటే అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి సైడ్ డిష్​గా సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ice Apple Curry
తాటి ముంజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తాటి ముంజలు - 20
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 6
  • లవంగాలు - 3
  • సోంపు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 10
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 25 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Ice Apple Curry
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 20 ముంజలను తీసుకొని పైన పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వీటిని శుభ్రంగా కడిగి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అలాగే రెండు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
Ice Apple Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ సోంపు వేయాలి. అలాగే ఆరు మిరియాలు, మూడు యాలకులు, మూడు లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో పది జీడిపప్పు పలుకులు వేసి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చే వరకు వేయించి పక్కనుంచాలి.
Ice Apple Curry
ఆవాలు, జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన ధనియాలజీలకర్ర మిశ్రమం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఇందులో జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ చక్కగా వేగాక ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించాలి.
Ice Apple Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తగా మగ్గాక గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం తాటి ముంజల ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి పది నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి కలిపి, గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉకనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే తాటి ముంజల కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

