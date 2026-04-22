ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్ స్పెషల్ "చింతచిగురు పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

చింతచిగురుతో సింపుల్​ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే వారం రోజులపైనే నిల్వ!

Tamarind Leaves Chutney
Tamarind Leaves Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chintachiguru Pachadi : సమ్మర్​లో దొరికే వాటిల్లో చింతచిగురు ఒకటి. ఇది పులుపూ కాస్త వగరుతో భలే రుచిగా ఉంటుంది. అందుకే దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చింతచిగురు పచ్చడి. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి, నెయ్యి వేసి తింటే అమృతమే. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకీ పర్ఫెక్ట్​. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Tamarind Leaves Chutney
చింతచిగురు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతచిగురు - 300 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 46
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 24
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • నువ్వులు - 6 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్​
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
Tamarind Leaves Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 300 గ్రాముల చింతచిగురు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇది లేతది అయితే కాడలతో సహా పచ్చడిలో వేసుకోవచ్చు. అదే కాస్త ముదిరిపోయి ఉంటే కాడలు తీసి వాడుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాస్త దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Tamarind Leaves Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీట్ అయిన తర్వాత 40 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చింతచిగురు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చింతచిగురును కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఇది మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Tamarind Leaves Chutney
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన నువ్వులు, ఎండుమిర్చి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి గ్రైండ్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి మగ్గించిన చింతచిగురు, కొన్ని నీళ్లు పోసి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా రుబ్బి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఆరు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. చివరగా రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
Tamarind Leaves Chutney
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే పుల్లగా కారంగా ఉండే కమ్మని చింతచిగురు పచ్చడి రెడీ అయినట్లే! నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
  • ఈ పచ్చడి టిఫిన్స్​లోకి సూపర్​గా సూట్​ అవుతుంది. అన్నంలో తినాలనుకుంటే మాత్రం ఈ పచ్చడిలో కాసిన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి తింటే చాలు.
  • ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం పైనే నిల్వ ఉంటుంది!

TAGGED:

చింతచిగురు పచ్చడి తయారీ విధానం
CHINTA CHIGURU PACHADI RECIPE
TAMARIND LEAVES CHUTNEY PROCESS
CHINTA CHIGURU RECIPES IN TELUGU
CHINTACHIGURU PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.