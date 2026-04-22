సమ్మర్ స్పెషల్ "చింతచిగురు పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
చింతచిగురుతో సింపుల్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే వారం రోజులపైనే నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 9:32 AM IST
Chintachiguru Pachadi : సమ్మర్లో దొరికే వాటిల్లో చింతచిగురు ఒకటి. ఇది పులుపూ కాస్త వగరుతో భలే రుచిగా ఉంటుంది. అందుకే దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే చింతచిగురు పచ్చడి. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి, నెయ్యి వేసి తింటే అమృతమే. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకీ పర్ఫెక్ట్. పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతచిగురు - 300 గ్రాములు
- ఎండుమిర్చి - 46
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 24
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - తగినంత
- నువ్వులు - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 300 గ్రాముల చింతచిగురు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇది లేతది అయితే కాడలతో సహా పచ్చడిలో వేసుకోవచ్చు. అదే కాస్త ముదిరిపోయి ఉంటే కాడలు తీసి వాడుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాస్త దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 40 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చింతచిగురు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి చింతచిగురును కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఇది మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లోకి వేయించిన నువ్వులు, ఎండుమిర్చి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి మగ్గించిన చింతచిగురు, కొన్ని నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా రుబ్బి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- వెల్లుల్లి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఆరు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. చివరగా రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
- అంతే పుల్లగా కారంగా ఉండే కమ్మని చింతచిగురు పచ్చడి రెడీ అయినట్లే! నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
- ఈ పచ్చడి టిఫిన్స్లోకి సూపర్గా సూట్ అవుతుంది. అన్నంలో తినాలనుకుంటే మాత్రం ఈ పచ్చడిలో కాసిన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి తింటే చాలు.
- ఈ పచ్చడిని గ్లాస్జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం పైనే నిల్వ ఉంటుంది!
