జొన్నపిండితో టేస్టీ, స్పైసీ "నూడుల్స్" - చేయడం చాలా ఈజీ - వేడివేడిగా తింటే అదుర్స్!
జొన్నపిండితో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - పిల్లలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 4:34 PM IST
Jonna Pindi Noodles in Telugu : నూడుల్స్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. బయట కూడా ఎక్కువగా దీనిని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. మరి ముఖ్యంగా పిల్లలైతే రోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా వీటిని చేసి పెడుతుంటారు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి జొన్నపిండితో నూడుల్స్ ట్రై చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇది తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా జొన్న నూడుల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - ముప్పావు కప్పు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- క్యాబేజీ తురుము - పావు కప్పు
- క్యాప్సికం - పావు కప్పు
- క్యారెట్ తురుము - పావు కప్పు
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- టమోటా సాస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- సోయా సాస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు నీరు, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి నీటిని మరిగించాలి.
- నీరు మరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులోకి ముప్పావు కప్పు జొన్నపిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి ఈ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు ఓ ప్లేట్కు కొద్దిగా ఆయిల్ రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు నూనె రాసిన ప్లేట్లోకి వేసి మెత్తని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మురుకుల గొట్టానికి చిన్న సైజ్లో ఉండే బిల్ల సెట్ చేసి పిండిని గొట్టంలో నింపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఓ కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి మురుకుల గొట్టం సాయంతో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి. ఇలా అన్ని ప్లేట్స్లోకి ఇదేవిధంగా చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ కుక్కర్లో నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు నూడుల్స్ ఒత్తుకున్న ప్లేట్లను ఉంచి మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పావు కప్పు క్యాబేజీ, పావు కప్పు క్యాప్సికం, పావు కప్పు క్యారెట్ తురుము వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ టమోటా సాస్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జొన్నపిండి నూడుల్స్, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి జొన్న నూడుల్స్ సిద్ధంగా ఉంటాయి!
