జొన్నపిండితో టేస్టీ, స్పైసీ "నూడుల్స్​" - చేయడం చాలా ఈజీ - వేడివేడిగా తింటే అదుర్స్​!

Jonna Pindi Noodles (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Jonna Pindi Noodles in Telugu : నూడుల్స్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. బయట కూడా ఎక్కువగా దీనిని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. మరి ముఖ్యంగా పిల్లలైతే రోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా వీటిని చేసి పెడుతుంటారు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి జొన్నపిండితో నూడుల్స్​​ ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా జొన్న నూడుల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేయండి.

Jonna Pindi Noodles
జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • క్యాబేజీ తురుము - పావు కప్పు
  • క్యాప్సికం - పావు కప్పు
  • క్యారెట్ తురుము - పావు కప్పు
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • టమోటా సాస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • సోయా సాస్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Jonna Pindi Noodles
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు నీరు, పావు టీ స్పూన్​ ఉప్పు వేసి నీటిని మరిగించాలి.
  • నీరు మరిగాక స్టవ్ ఆఫ్​ చేసి ఇందులోకి ముప్పావు కప్పు జొన్నపిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి ఈ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
Jonna Pindi Noodles
క్యాబేజీ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు ఓ ప్లేట్‌కు కొద్దిగా ఆయిల్ రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు నూనె రాసిన ప్లేట్​లోకి వేసి మెత్తని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మురుకుల గొట్టానికి చిన్న సైజ్​లో ఉండే బిల్ల సెట్​ చేసి పిండిని గొట్టంలో నింపాలి.
Jonna Pindi Noodles
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ కుక్కర్​లో ఓ కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి.
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్ అప్లై చేసి మురుకుల గొట్టం సాయంతో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి. ఇలా అన్ని ప్లేట్స్​లోకి ఇదేవిధంగా చేసుకోవాలి.
Jonna Pindi Noodles
ఇడ్లీ ప్లేట్​పై పిండిని ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఇడ్లీ కుక్కర్​లో నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు నూడుల్స్ ఒత్తుకున్న ప్లేట్లను ఉంచి మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్‌లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Jonna Pindi Noodles
క్యారెట్ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇందులోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పావు కప్పు క్యాబేజీ, పావు కప్పు క్యాప్సికం, పావు కప్పు క్యారెట్ తురుము వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ టమోటా సాస్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జొన్నపిండి నూడుల్స్, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి జొన్న నూడుల్స్ సిద్ధంగా ఉంటాయి!

