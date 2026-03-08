ETV Bharat / offbeat

Rava Bonda
Rava Bonda (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Semolina Bonda Making in Telugu : ఉదయాన్నే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేయడమనేది గృహిణులకు పెద్ద టాస్క్​! కొన్నిసార్లు సమయాభావం వల్ల ఏం చేయాలో తోచదు. అలాంటప్పుడు చాలా ఈజీగా నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే రెసిపీని మీకోసం ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే రవ్వ బోండాలు. ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. ఇవి బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్​లో స్నాక్స్​గానూ అద్దిరిపోతాయి! అలాగే ఈ బోండాలను ఎలాంటి చట్నీ లేకుండా నేరుగా తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. మరి ఇన్​స్టంట్​ రవ్వ బోండాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Rava Bonda
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - అర కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
Rava Bonda
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు మైదాపిండి, కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • 15 నిమిషాల అనంతరం రవ్వ మిశ్రమాన్ని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి కలపాలి.
Rava Bonda
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Rava Bonda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అంతే కరకరలాడే రవ్వ బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఈ బోండాలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
Rava Bonda
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

