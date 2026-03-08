బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి కరకరలాడే "రవ్వ బోండాలు" - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
బొంబాయి రవ్వతో సింపుల్గా చేసుకునే బోండాలు - బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు స్నాక్గానూ అద్దిరిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 12:20 PM IST
Semolina Bonda Making in Telugu : ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడమనేది గృహిణులకు పెద్ద టాస్క్! కొన్నిసార్లు సమయాభావం వల్ల ఏం చేయాలో తోచదు. అలాంటప్పుడు చాలా ఈజీగా నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే రెసిపీని మీకోసం ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే రవ్వ బోండాలు. ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్లో స్నాక్స్గానూ అద్దిరిపోతాయి! అలాగే ఈ బోండాలను ఎలాంటి చట్నీ లేకుండా నేరుగా తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. మరి ఇన్స్టంట్ రవ్వ బోండాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 6
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు మైదాపిండి, కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా పిండిని మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- 15 నిమిషాల అనంతరం రవ్వ మిశ్రమాన్ని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే రవ్వ బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ బోండాలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
