బియ్యం, మజ్జిగతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

- రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!

Instant Snack Recipe for Kids
Instant Snack Recipe for Kids (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Instant Snack Recipe for Kids : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి ఏదో ఒక స్నాక్ అడుగుతుంటారు. చిన్నారులే కాదు చాలా మంది పెద్దవారికీ ఈవెనింగ్ టైమ్​లో​ ఏదో ఒక చిరుతిండి తినే హ్యాబిట్ ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, బియ్యంతో కరకరలాడే "వడలు".

బియ్యం, పప్పులు, మజ్జిగ కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, రెగ్యులర్​ స్నాక్స్ కాకుండా సరికొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్​. ఈ వడలు నూనెను కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Instant Snack Recipe for Kids
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • పుల్లని మజ్జిగ - కప్పు
  • పసుపు - అరచెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వాము - అర చెంచా
  • తెల్ల నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • వంటసోడా - పావుచెంచా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

మార్నింగ్ చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలాయా? - ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా "టిక్కా" చేయండి!

Instant Snack Recipe for Kids
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి బియ్యం, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు ఒక కప్పు పరిమాణంలో పుల్లని మజ్జిగను రెడీ చేసుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి
Instant Snack Recipe for Kids
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన బియ్యం పప్పుల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పుల్లని మజ్జిగ వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి గిన్నెపై మూత ఉంచి ఐదారు గంటల పాటు నాననివ్వాలి.
  • ఐదారు గంటల అనంతరం బాగా నానిన బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, పసుపు, వాము, తెల్ల నువ్వులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ మంచిగా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
Instant Snack Recipe for Kids
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతిపై చిన్న చిన్న వడల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ క్రిస్పీగా, ఎర్రగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Instant Snack Recipe for Kids
మినప్పప్పు (Getty Images)
  • అవి రెండు వైపులా మంచిగా వేగాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, బియ్యం, పప్పుల కలయికలో కరకరలాడే "వడలు/గారెలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ పిల్లలకు ఎప్పుడు చేసి పెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఈ వడలు చేసి ఇవ్వండి.
  • సరికొత్తగా, మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

చల్లని క్లైమేట్​కి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ "రాగి సూప్" - పావుగంటలో రెడీ చేసుకోండిలా!

కరకరలాడే "అటుకుల సమోసాలు"- అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - మైదా అవసరం లేదు!

EVENING SNACK RECIPES
CRISPY VADA RECIPE
RICE VADA RECIPE
బియ్యంతో కరకరలాడే వడలు
INSTANT SNACK RECIPE FOR KIDS

