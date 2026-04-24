టేస్టీ "సోంపు షర్బత్​" - మండే ఎండల్లో ఒక్క గ్లాస్​ తాగితే పుల్​ కిక్కు!

- ఒక్కసారి చేసుకుంటే నెలలపాటు నిల్వ - పిల్లలు అడగ్గానే క్షణాల్లో షర్బత్​ రెడీ!

Published : April 24, 2026 at 6:04 PM IST

Summer Special Instant sharbat Recipe: సమ్మర్​ హీట్​ మామూలుగా లేదు. ఉదయం తొమ్మిది నుంచి భానుడు భగభగలాడుతున్నాడు. ఇక పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు, ఒంట్లో వేడిని తగ్గించుకునేందుకు చల్లచల్లని డ్రింక్స్​, జ్యూస్​లు వంటివాటిని తాగుతున్నారు. అయితే, బయట లభించే డ్రింక్స్​ అన్​హెల్దీ కావొచ్చు. కాబట్టి ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం మంచిది. అందుకే మీకోసం సరికొత్త డ్రింక్​ను తీసుకొచ్చాం. అదే "సోంపు షర్బత్"​. ఒక్కసారి దీనికి కావాల్సిన స్క్వాష్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సమ్మర్​ మొత్తం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్షణాల్లో షర్బత్ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ తయారీపై ఓ లుక్కేయండి.

సోంపు స్క్వాష్​ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోంపు గింజలు - 1 కప్పు (250 గ్రాములు)
  • వాటర్​ - 3 కప్పులు
  • పటిక బెల్లం - అర కిలో
  • యాలకుల గింజల పొడి - అర టీ స్పూన్​
  • నిమ్మ ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :

  • సోంపు గింజలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ముప్పావు లీటర్​ నీళ్లు పోసి రాత్రి మొత్తం నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నానబెట్టిన సోంపు గింజలను నీటితో సహా మిక్సీ జార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన సోంపు మిశ్రమాన్ని తెల్లటి కాటన్​ క్లాత్​లో వేసి గట్టిగా పిండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల సోంపు రసం సెపరేట్​ అవుతుంది.
  • సోంపు మిశ్రమం నుంచి రసం తీసుకున్నాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి వడకట్టిన రసాన్ని పోసుకోవాలి. ఇందులో పటిక బెల్లం ముక్కలు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • పటిక బెల్లం కరిగి మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు పైన తేట లాంటిది వస్తుంది. దానిని గరిటెతో సాయంతో తీసేసుకోవాలి.
  • సోంపు రసం ఉడికి చిక్కగా మారుతున్నప్పుడు యాలకుల గింజల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • రసం మరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చినప్పుడు నిమ్మ ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పాకం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఓ గాజు జార్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే సోంపు స్క్వాష్​ రెడీ. ఇది రెండు నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది.
సోంపు షర్భత్​ ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే:

  • ఓ గాజు గ్లాసులోకి 2 టేబుల్​ స్పూన్ల సోంపు స్క్వాష్​ తీసుకోవాలి. అందులోకి 1 టేబుల్​ స్పూన్​ నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, పావు లీటర్​ చల్లటి నీళ్లు, కొన్ని ఐస్​క్యూబ్స్​ వేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సోంపు షరబత్​ రెడీ.
  • ఇంకో పద్ధతిలో కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఓ గాజు గ్లాసులోకి 2 టేబుల్​ స్పూన్ల సోంపు స్క్వాష్​, 1 టేబుల్​ స్పూన్​ నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, పావు లీటర్​ చల్లటి నీళ్లు, చిటికెడు చాట్​ మసాలా, నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగినా సరే.
చిట్కాలు:

  • సోంపు గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టడం వల్ల వాటిలోని పోషకాలు పూర్తిగా నీటిలో కలుస్తాయి. అయితే ఇక్కడ చల్లటి నీళ్ల బదులు గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెడితే ఇంకా మంచిది.
  • సోంపు షర్బత్​కు ప్రత్యేకమైన రుచిని అందించడానికి, ఇందులో కొద్దిగా అల్లం రసం కూడా కలపవచ్చు.
  • బయట బండ్ల మీద లభించే లుక్​ రావాలంటే లైట్​గా గ్రీన్​ కలర్​ వేసుకుంటే చాలు.
  • మార్కెట్లో వేయించిన సోంపు గింజలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే వాటిని ఉపయోగించకుండా ప్లెయిన్​ సోంపు గింజలు వాడాలి.

