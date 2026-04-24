టేస్టీ "సోంపు షర్బత్" - మండే ఎండల్లో ఒక్క గ్లాస్ తాగితే పుల్ కిక్కు!
- ఒక్కసారి చేసుకుంటే నెలలపాటు నిల్వ - పిల్లలు అడగ్గానే క్షణాల్లో షర్బత్ రెడీ!
Published : April 24, 2026 at 6:04 PM IST
Summer Special Instant sharbat Recipe: సమ్మర్ హీట్ మామూలుగా లేదు. ఉదయం తొమ్మిది నుంచి భానుడు భగభగలాడుతున్నాడు. ఇక పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు, ఒంట్లో వేడిని తగ్గించుకునేందుకు చల్లచల్లని డ్రింక్స్, జ్యూస్లు వంటివాటిని తాగుతున్నారు. అయితే, బయట లభించే డ్రింక్స్ అన్హెల్దీ కావొచ్చు. కాబట్టి ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం మంచిది. అందుకే మీకోసం సరికొత్త డ్రింక్ను తీసుకొచ్చాం. అదే "సోంపు షర్బత్". ఒక్కసారి దీనికి కావాల్సిన స్క్వాష్ను ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సమ్మర్ మొత్తం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్షణాల్లో షర్బత్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ తయారీపై ఓ లుక్కేయండి.
సోంపు స్క్వాష్ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సోంపు గింజలు - 1 కప్పు (250 గ్రాములు)
- వాటర్ - 3 కప్పులు
- పటిక బెల్లం - అర కిలో
- యాలకుల గింజల పొడి - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మ ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- సోంపు గింజలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ముప్పావు లీటర్ నీళ్లు పోసి రాత్రి మొత్తం నానబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నానబెట్టిన సోంపు గింజలను నీటితో సహా మిక్సీ జార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన సోంపు మిశ్రమాన్ని తెల్లటి కాటన్ క్లాత్లో వేసి గట్టిగా పిండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల సోంపు రసం సెపరేట్ అవుతుంది.
- సోంపు మిశ్రమం నుంచి రసం తీసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి వడకట్టిన రసాన్ని పోసుకోవాలి. ఇందులో పటిక బెల్లం ముక్కలు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- పటిక బెల్లం కరిగి మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు పైన తేట లాంటిది వస్తుంది. దానిని గరిటెతో సాయంతో తీసేసుకోవాలి.
- సోంపు రసం ఉడికి చిక్కగా మారుతున్నప్పుడు యాలకుల గింజల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- రసం మరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చినప్పుడు నిమ్మ ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పాకం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఓ గాజు జార్లో స్టోర్ చేసుకుంటే సోంపు స్క్వాష్ రెడీ. ఇది రెండు నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది.
సోంపు షర్భత్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే:
- ఓ గాజు గ్లాసులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల సోంపు స్క్వాష్ తీసుకోవాలి. అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, పావు లీటర్ చల్లటి నీళ్లు, కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సోంపు షరబత్ రెడీ.
- ఇంకో పద్ధతిలో కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఓ గాజు గ్లాసులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల సోంపు స్క్వాష్, 1 టేబుల్ స్పూన్ నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, పావు లీటర్ చల్లటి నీళ్లు, చిటికెడు చాట్ మసాలా, నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగినా సరే.
చిట్కాలు:
- సోంపు గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టడం వల్ల వాటిలోని పోషకాలు పూర్తిగా నీటిలో కలుస్తాయి. అయితే ఇక్కడ చల్లటి నీళ్ల బదులు గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెడితే ఇంకా మంచిది.
- సోంపు షర్బత్కు ప్రత్యేకమైన రుచిని అందించడానికి, ఇందులో కొద్దిగా అల్లం రసం కూడా కలపవచ్చు.
- బయట బండ్ల మీద లభించే లుక్ రావాలంటే లైట్గా గ్రీన్ కలర్ వేసుకుంటే చాలు.
- మార్కెట్లో వేయించిన సోంపు గింజలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే వాటిని ఉపయోగించకుండా ప్లెయిన్ సోంపు గింజలు వాడాలి.
