నోరూరించే "సేమియా ఊతప్పం" - ఒక్కసారి టేస్ట్ చూస్తే మళ్లీ ఇలానే ట్రై చేస్తారు!

సేమియాతో రుచికరమైన ఊతప్పం - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 10:22 AM IST

Semyia Uttapam in Telugu : సేమియాతో చాలా మంది ఉప్మా, పాయసం అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ఊతప్పం ట్రై చేశారంటే​ అద్దిరిపోతుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. కొత్తగా చేసేవారు కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా సేమియా ఊతప్పం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్కలు - 2
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • సేమియా - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్​లో మూడు పచ్చిమిర్చి, రెండు అల్లం ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పెరుగు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి బాగా కలిపి 30 సెకన్ల పాటు వదిలేయాలి. 30 సెకన్ల తర్వాత కప్పు బొంబాయి రవ్వ, కప్పు సేమియా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే కప్పుప్పావు నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంపచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • అర గంట తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఉల్లిపాయకరివేపాకు మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకున్న పిండిలో వేసి కలపాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి పిండిని గరిటెతో తీసుకొని ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అంచుల వెంట ఒక టీ స్పూన్ నూనె, పైన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కాల్చుకోవాలి. ఆపై మరోవైపు టర్న్​చేస్తూ నిమిషం పాటు కాల్చి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే సేమియా ఊతప్పం మీ ముందుంటుంది!
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • వేడివేడిగా ఈ ఊతప్పంను పల్లీ లేదా టమోటా చట్నీతో తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు.

