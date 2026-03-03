శనగపిండితో "దోసెలు" - పప్పు రుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
రోజూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఓసారి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 3, 2026 at 2:34 PM IST
Besan Dosa Making in Telugu : అందరి ఇండ్లలో శనగపిండి కామన్గా ఉంటుంది. చాలా మంది ఈ పిండితో బజ్జీలు, పకోడీలు, మురుకులు అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా దీనితో నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ దోసెలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టి రుబ్బే పనిలేకుండానే ఇవి తయారవుతాయి. ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. అంతేకాక వీటిని చేయడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 4
- క్యారెట్ - 2
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- వాము - అర టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - 4 చిటికెడ్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, రెండు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రెండు కప్పుల శనగపిండి వేసి కలపాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ వాము, నాలుగు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం తగిన్నని నీళ్లు పోస్తూ పిండిని దోసె పిండి కన్సీస్టెన్సీ వచ్చేలా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి. పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టాలి. పెనం హీట్ అయ్యాక పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఆయిల్ వేసి మూత పెట్టాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత దోసెను మరోవైపు టర్న్చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. దోసె రెండువైపులా చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో సింపుల్గా దోసెలు ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అంతే శనగపిండితో వేడివేడి దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ దోసెలను పల్లీ లేదా టమోటా లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
